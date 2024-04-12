Фермер из Перу претендует на звание старейшего человека

"Окружённый безмятежной флорой и фауной Уануко, Марселино Абад Толентино, или "Машико", вёл здоровый образ жизни и обрёл внутреннюю гармонию. Это и объясняет его крепкое здоровье и дружелюбие, - говорится в заявлении правительства. - Он стойко преодолел 12 десятилетий жизни и 5 апреля задул 124 свечи".

Чиновники помогают Толентино подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и получить титул самого пожилого человека.