Фермер из Перу претендует на звание старейшего человека

Перуанские чиновники пытаются оспорить решение Книги рекордов Гиннесса, присудившей титул долгожителя 111-летнему жителю Великобритании. Как сообщают власти, 5 апреля Марселино Абад Толентино отпраздновал свой 124-й день рождения.
Марселино обнаружили в крошечной деревушке Чаглла в 2019 году. Фермеру выдали документы,
согласно которым он родился в 1900 году.
Чиновники раскрыли секрет его долголетия: рацион состоит из фруктов и мяса ягнёнка, и, как и большинство жителей этой части света, мужчина любит пожевать листья коки.
"Окружённый безмятежной флорой и фауной Уануко, Марселино Абад Толентино, или "Машико", вёл здоровый образ жизни и обрёл внутреннюю гармонию. Это и объясняет его крепкое здоровье и дружелюбие, - говорится в заявлении правительства. - Он стойко преодолел 12 десятилетий жизни и 5 апреля задул 124 свечи".
Чиновники помогают Толентино подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса и получить титул самого пожилого человека.
Толентино сместит нынешнего рекордсмена Джона Альфреда Тиннисвуда из Англии, который получил титул после смерти 114-летнего Хуана Висенте Переса 2 апреля.
Тиннисвуд, ветеран Второй мировой войны, родился 26 августа 1912 года. У мужчины четыре внука и три правнука, сейчас он живёт в доме престарелых.
Британец признался, что не придерживается специальной диеты. Свои 111 лет он считает "впечатляющим везением".
Уроженка Калифорнии Браньяс Морера - старейшая женщина в мире, ей 117 лет. Она появилась на свет 4 марта 1907 года, через год после того, как её родители эмигрировали из Испании в США.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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