92-летний дедушка побил рекорд, пройдя Гранд-Каньон от края до края

92-летний испанец Альфредо Алиага установил новый рекорд — он пешком пересёк знаменитый Гранд-Каньон от края до края. Активный пенсионер уже с нетерпением ждёт похода в следующем году. Всем столько энергии в таком возрасте!
14 октября 92-летний испанец Альфредо Алиага вместе со своей дочерью, зятем и двумя другими попутчиками в поход по одному из семи природных чудес света - Гранд-Каньону. После более двух дней пешего похода Альфредо стал самым пожилым человеком в мире, который пересёк каньон от Северного до Южного края, обойдя предыдущего рекордсмена. Весь путь составил около 39 километров.
Это был не первый поход Альфредо по Гранд-каньону от края до края. Он совершал его уже несколько раз, но в этот раз его поддерживали сотни людей. Сам Альфредо имеет степень доктора геологии, и всегда был очарован скалами. После выхода на пенсию в 1996 году, он вместе с женой год путешествовал по США и разным национальным паркам на фургоне. Они с супругой много путешествовали и ходили в походы: ездили в Австралию, Чили и даже базовый лагерь на горе Эверест. В 2006 году жена Альфредо умерла. После её смерти, он в возрасте 75 лет преодолел шестинедельный пеший маршрут в Непале - более сложный, чем на Эвересте.
Чтобы подготовиться к установке рекорда, Альфредо ходил пешком по три часа каждый день в период с января по май. Сначала он хотел пойти на рекорд в мае, но не сложилось из-за погодных условий. Но в этот раз всё прошло успешно! Кроме того, дочь Альфредо заранее опубликовала информацию о походе в соцсетях, и попросила других походников поддержать отца. В итоге собралось примерно 100 человек - все они ожидали мужчину на вершине, чтобы подбодрить его.
В чём секрет долголетия и активности? По словам дедушки, всё благодаря здоровому питанию и потреблению нормы воды, ежедневным физическим упражнениям и 8,5 часам сна каждую ночь. По его словам, начать никогда не поздно. Альфредо было за 60 лет, когда он начал придерживаться здоровых привычек. Тем временем, пенсионер уже с нетерпением ждёт похода в следующем году.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Парень побил рекорд, поймав теннисный мяч, упавший с высоты 143 метра
- Почему в США дети отправляют пенсионеров в дома престарелых, и как они там живут
- Обратная сторона американской мечты: что представляют собой "города бездомных" в США
- В США посреди улицы открыли бар для бездомных и палатки для утех
- Овдовевший мужчина стал "дедушкой" для соседских детей
"но это не точно".