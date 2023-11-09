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92-летний дедушка побил рекорд, пройдя Гранд-Каньон от края до края

92-летний дедушка побил рекорд, пройдя Гранд-Каньон от края до края

Автор:
09 ноября 2023 21:55
Сообщество : Истории
Метки: Разное   США   гранд каньон   книга рекордов гиннесса   люди   пожилые люди   рекорд   рекорды   факты   фото   
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92-летний испанец Альфредо Алиага установил новый рекорд — он пешком пересёк знаменитый Гранд-Каньон от края до края. Активный пенсионер уже с нетерпением ждёт похода в следующем году. Всем столько энергии в таком возрасте!

14 октября 92-летний испанец Альфредо Алиага вместе со своей дочерью, зятем и двумя другими попутчиками в поход по одному из семи природных чудес света - Гранд-Каньону. После более двух дней пешего похода Альфредо стал самым пожилым человеком в мире, который пересёк каньон от Северного до Южного края, обойдя предыдущего рекордсмена. Весь путь составил около 39 километров.

Это был не первый поход Альфредо по Гранд-каньону от края до края. Он совершал его уже несколько раз, но в этот раз его поддерживали сотни людей. Сам Альфредо имеет степень доктора геологии, и всегда был очарован скалами. После выхода на пенсию в 1996 году, он вместе с женой год путешествовал по США и разным национальным паркам на фургоне. Они с супругой много путешествовали и ходили в походы: ездили в Австралию, Чили и даже базовый лагерь на горе Эверест. В 2006 году жена Альфредо умерла. После её смерти, он в возрасте 75 лет преодолел шестинедельный пеший маршрут в Непале - более сложный, чем на Эвересте.

Чтобы подготовиться к установке рекорда, Альфредо ходил пешком по три часа каждый день в период с января по май. Сначала он хотел пойти на рекорд в мае, но не сложилось из-за погодных условий. Но в этот раз всё прошло успешно! Кроме того, дочь Альфредо заранее опубликовала информацию о походе в соцсетях, и попросила других походников поддержать отца. В итоге собралось примерно 100 человек - все они ожидали мужчину на вершине, чтобы подбодрить его.

В чём секрет долголетия и активности? По словам дедушки, всё благодаря здоровому питанию и потреблению нормы воды, ежедневным физическим упражнениям и 8,5 часам сна каждую ночь. По его словам, начать никогда не поздно. Альфредо было за 60 лет, когда он начал придерживаться здоровых привычек. Тем временем, пенсионер уже с нетерпением ждёт похода в следующем году.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   США   гранд каньон   книга рекордов гиннесса   люди   пожилые люди   рекорд   рекорды   факты   фото   
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4  комментария
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Бритва 39 минут назад
после 60 я тоже начну придерживаться здоровых привычек.
"но это не точно".
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zu4ara 51 минуту назад
Да что за херню вы втираете людям в мозги!? Давай пройди сам пешком там...И все верят в этого супердеда и восхищаются...

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БамбарбияКиргуду Час назад
Ну он не единственный такой спортивный.
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