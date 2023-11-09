92-летний дедушка побил рекорд, пройдя Гранд-Каньон от края до края

Это был не первый поход Альфредо по Гранд-каньону от края до края. Он совершал его уже несколько раз, но в этот раз его поддерживали сотни людей. Сам Альфредо имеет степень доктора геологии, и всегда был очарован скалами. После выхода на пенсию в 1996 году, он вместе с женой год путешествовал по США и разным национальным паркам на фургоне. Они с супругой много путешествовали и ходили в походы: ездили в Австралию, Чили и даже базовый лагерь на горе Эверест. В 2006 году жена Альфредо умерла. После её смерти, он в возрасте 75 лет преодолел шестинедельный пеший маршрут в Непале - более сложный, чем на Эвересте.