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Акула-домовой: жуткий обитатель морских глубин

Акула-домовой: жуткий обитатель морских глубин

Автор:
01 декабря 2023 08:03
Сообщество : Животные
Метки: акула   акула-домовой   в мире   животные   интересно   факты   
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Эта акула, обитающая на больших глубинах, пожалуй, самая необычная из всех представителей акульего семейства. Свое название она получила за причудливую внешность: её морда заканчивается длинным клювовидным выростом, а челюсти могут довольно далеко выдвигаться.

Когда учёные говорят, что океан изучен очень мало — пожалуйста, верьте им на слово! Потому что сегодня никто по-настоящему не знает, какие создания водятся там, на дне. Смотрите сами: ещё пару десятков лет назад учёные думали, что максимальные габариты акул-гоблинов — 3 метра в длину и где-то 200 килограмм веса. Пока в 2023 рыбаки не выловили гигантскую акулищу длиной под 5 метров и весом под тонну!

Акула-гоблин, скапаноринх, митцекурина, или акула-домовой — самая неординарная представительница отряда ламнообразных. Она приходится дальней родственницей большим белым акулам, но выглядит совершенно странно: дряблое удлинённое тело, большой закруглённый хвостовой плавник и вишенка на торте — жуткая носатая морда с выдвижными челюстями. Из-за такого неординарного внешнего вида и неуловимости этих рыбин учёные долго спорили над их систематикой и эволюционной историей.

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Да, водятся акулы практически по всему мировому океану — их вылавливали от самой Флориды до берегов восточной Африки и Новой Зеландии. Но даже несмотря на это, наблюдать за митцекуринами исключительно сложно. Дело в том, что живут зубастики на глубине от 40 до 1370 метров, но чаще всего встречаются между 270 и 960 метрами. Ну а в неволе акулы-домовые живут очень мало. Рекорд установила особь, целую неделю прожившая в аквариуме Токийского университета. Ещё бы, подняться с такого дна и сразу приспособиться к условиям жизни на поверхности мало кто может!

Поэтому все сегодняшние данные об акулах-гоблинах основаны на изучении небольшого количества свежевыловленных тушек и горстки музейных экспонатов. Хорошо, что наука сейчас не стоит на месте, ведь даже располагая столь малым количеством вводных данных, ихтиологи всё равно смогли раскопать секреты семейного древа митцекурин. Генетические исследования показали, что наши героини — одни из самых старых представителей класса хрящевых рыб. Живое ископаемое появилось примерно 125 млн лет назад, где-то в меловом периоде. Возможно, кто-то из ранних акул-домовых был лично знаком с тирексом или мозазавром...

А может, и не был — вряд ли кому-то, кроме другой акулы-гоблина, может понравится носатая морда со страшными выдвижными челюстями. Кстати, зачем акулы выбрали такой странный прикид? На дне таким ведь никого не впечатлить, там и пострашнее твари водятся! Шутки шутками, но на самом деле акулье рыло несёт вполне себе практичные цели. Их длинный лопатообразный нос-рострум напичкан ампулами Лоренцини. Эти специальные клетки образуют густую сеть, что улавливает электрические импульсы от живых существ. Самое то в кромешной тьме глубоководья!

Акулы, по предположениям учёных, выбрали самую спокойную тактику охоты — просто дрейфовать по течению в сторону добычи. А когда расстояние до еды становится минимальным, хищницы пускают в ход свои челюсти.

Механизм их выбрасывания очень прост: всего две пары эластичных связок. Они под натяжением крепятся к суставу нижней челюсти. Когда гоблин хочет сделать кусь — связки расслабляются, и обе челюсти резко выбрасываются вперёд со скоростью 3,14 м/с. При этом нижняя челюсть двигается чуть быстрее, как бы замахиваясь для нанесения удара.

Такими темпами хищницы хоть и медленно, но верно и вполне успешно промышляли на протяжении миллионов лет. Одно остаётся загадкой — как эти страхолюдины делают детей. Первую беременную самку поймали только в 2023 году, но пока что информации по ней нет. На примере других акул этого отряда, учёные предполагают, что скапаноринхи могут быть живородящими с небольшим количеством потомства, которое во время беременности питается неоплодотворёнными яйцеклетками или своими братиками прямо внутри утробы.

На акул-гоблинов не ведётся целенаправленная охота, ведь они не представляют никакого коммерческого интереса. Разве что некоторое количество особей вылавливается в качестве прилова — но так сейчас со всеми. Согласно международному союзу охраны природы, численность этих рыб хоть и достоверно неизвестна, но беспокойства не вызывает. Хотя сама эта формулировка уже вызывает беспокойство — мы не знаем, сколько рыб осталось, но давайте и заморачиваться не будем!


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Метки: акула   акула-домовой   в мире   животные   интересно   факты   
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37k
Dobry vojak Svejk Час назад
Вот страхолю... страшная, в общем ))
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13k
Марсианин 6 минут назад
На Собчак похоже...
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108
Александр Вьюшков 21 минуту назад
Заголовок со звуком: Домовой, домовой, домово-о-ой, проводил бы лучше девушку домой!
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