Акула-домовой: жуткий обитатель морских глубин

Когда учёные говорят, что океан изучен очень мало — пожалуйста, верьте им на слово! Потому что сегодня никто по-настоящему не знает, какие создания водятся там, на дне. Смотрите сами: ещё пару десятков лет назад учёные думали, что максимальные габариты акул-гоблинов — 3 метра в длину и где-то 200 килограмм веса. Пока в 2023 рыбаки не выловили гигантскую акулищу длиной под 5 метров и весом под тонну!

Акула-гоблин, скапаноринх, митцекурина, или акула-домовой — самая неординарная представительница отряда ламнообразных. Она приходится дальней родственницей большим белым акулам, но выглядит совершенно странно: дряблое удлинённое тело, большой закруглённый хвостовой плавник и вишенка на торте — жуткая носатая морда с выдвижными челюстями. Из-за такого неординарного внешнего вида и неуловимости этих рыбин учёные долго спорили над их систематикой и эволюционной историей.