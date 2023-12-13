Оринокский крокодил: закованный в чешуйчатую броню монстр

Ну и вот вам напоследок проблема, которая не оказывает серьёзного влияния сейчас, но может навредить виду в перспективе: с генетическим разнообразием у крокодилов полный швах. Мало того, что генофонд вида сильно просел из-за массового истребления, так ещё и особенности их брачных игр не улучшают ситуацию. Крокодилы не создают полноценных семей, а самец может оплодотворить столько самок, сколько согласиться разделить с ним берег реки. Поэтому всего 40% крупнейших самцов являются родителями 95% крокодилят. А остальные пролетают мимо вместе со всеми редкими генами, что в них хранятся.