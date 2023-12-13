Оринокский крокодил: закованный в чешуйчатую броню монстр

Оринокский крокодил - самый крупный хищник Южной Америки, находящийся под угрозой исчезновения. Самцы хищника могут достигать в длину более 5 метров и весить до 380 килограммов!
Оринокский крокодил — не самое большое животное на суше, не самый крупный хищник и даже не самый массивный крокодил. Но ему на это наплевать. Ведь в Южной Америке нет существа, способного ему что-то противопоставить. Кроме человека, конечно.
Взрослый самец оринокского крокодила — это закованный в чешуйчатую броню монстр длиной от 4 до 5,2 метров. 400-700 килограмм мощи. Лишь анаконда может сравниться с ним по длине, но не по габаритам. Таким образом, оринокский крокодил становится крупнейшим хищником всего южноамериканского континента!
И, возможно, это не максимальный размер. Натуралисты 17 века сообщали, что в многочисленных озёрах и притоках реки Ориноко скрываются звери длиной до 8,7 метра. К сожалению, проверить слова исследователей того времени мы не в силах. Не сохранилось никаких материальных свидетельств существования колоссальных крокодилов. Но, возможно, нам просто нужно немного подождать?
Как бы не были ужасны и сильны южноамериканские титаны, человеческая индустриальная машина перемолола их за считанные десятилетия. В начале 20 века производители изделий из крокодильей кожи обратили внимание на целый склад непользованных шкурок, которые по какой-то бюрократической оплошности всё ещё оставались прикреплены к крокодилам. На рептилий Ориноко началась массовая охота. В первую очередь охотники и браконьеры валили самых крупных животных, из которых можно сделать много красивых сумочек и ботиночек.
К счастью, эта вакханалия закончилась 1 июля 1975 года, когда животные попали в первую версию списка СИТЕС — конвенцию об ограничении международной торговли вымирающими видами. Почти за столетие охоты рептилии ещё как вымирали. Раньше они обитали по всей реке Ориноко, а к моменту принятия соглашения от вида осталось несколько микроскопических популяций суммарной численностью в 250-500 особей. И далеко не самых крупных особей.
Как же вымирание вида связано с размерами? А вот как: крокодилы растут в течение всей жизни, а оринокские крокодилы живут до 80 лет. Систематический отстрел животных закончился всего 48 лет назад. Это значит, что животные, которые застали пик страданий своего вида, ещё не достигли максимальных размеров! Есть шансы, что малыши, родившиеся в более спокойные времена, вырастут по-настоящему большими.
Но, честно говоря, шансы небольшие. Крокодилам и сейчас живётся не особенно хорошо. Спустя полвека с начала охранных мероприятий, численность вида практически не изменилась. И виновата в этом сразу куча факторов. Один из центральных — недостаточный уровень охраны вида. Несмотря на официальный запрет торговли, браконьеры всё ещё заинтересованы в отстреле животных. А у находящейся в постоянном кризисе Венесуэлы нет ресурсов охранять рептилий на задворках природы.
К тому же обеднение среды обитания никто не отменял. Молодые и средневозрастные крокодилы питаются преимущественно крупной рыбой. Их челюсти находятся примерно посередине между челюстями нормальных крокодилов и гавиалов — как раз для удобства охоты на вёрткую добычу. А вот крупные крокодилы обладают более широкими мордами, в которые пролезают птицы, забравшиеся в воду копытные, обезьяны, кайманы, анаконды и даже небольшие ягуары. Только вот что рыб, что наземных позвоночных с каждым годом становится всё меньше.
Ещё одна проблема, с которой столкнулись могучие животные — сниженная выживаемость потомства. Она и так не была особенно высокой. Если взрослый оринокский крокодил — высший хищник Южной Америки, то молодой детёныш — корм для всех мясоедов из середины пищевой пирамиды континента. Особенно их любят очковые кайманы, расплодившиеся в 50-е годы. Пока люди были заняты обработкой и срезанием шкур с крупных крокодилов, мелкие стремительно занимали освобождающиеся территории.
Положение не спасает даже невероятно развитое чувство материнства у самок. Они приглядывают за своими малышами от 1 до 3 лет! Мамы старательно отгоняют от потомства всех, кто может представлять опасность. Но уследить за всеми 40 отпрысками нереально. К тому же малышня должна добывать себе пищу самостоятельно. А где охота, там и риск.
Ну и вот вам напоследок проблема, которая не оказывает серьёзного влияния сейчас, но может навредить виду в перспективе: с генетическим разнообразием у крокодилов полный швах. Мало того, что генофонд вида сильно просел из-за массового истребления, так ещё и особенности их брачных игр не улучшают ситуацию. Крокодилы не создают полноценных семей, а самец может оплодотворить столько самок, сколько согласиться разделить с ним берег реки. Поэтому всего 40% крупнейших самцов являются родителями 95% крокодилят. А остальные пролетают мимо вместе со всеми редкими генами, что в них хранятся.
Источник:
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