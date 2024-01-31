Пальмовые воры: грозные и удивительные

Пальмовый вор, он же кокосовый краб, поражает своими размерами, но и помимо них животному есть чем удивить.
Выбрать между обычным вором и пальмовым довольно сложно. Первый, ну максимум всё золото да наличку вынесет. А вот пальмовому палец в рот не клади. Эти монстры по праву занимают пальму первенства (и просто пальму тоже) сразу в нескольких номинациях. Пришло время познакомиться с самым крупным представителем наземных членистоногих!
Пальмовый вор, краб-разбойник, кокосовый краб, унга, или айюй, — поистине гигантский представитель надсемейства раков-отшельников. Среди всех беспозвоночных, что выбрались на сушу, вы не встретите ни одного существа, что могло бы посоревноваться с унга в габаритах. Наши герои вырастают до 4-х килограмм — средний вес домашней кошки! При этом размах лапок может достигать целого метра — представляете, насколько они огромны?
И нет, панику мы тут разводим не на пустом месте. Знаете, сколько у этих существ козырей в клешнях? Загибайте пальцы: невообразимая сила, бронированный панцирь, способность забираться вверх куда угодно похлеще человека-паука, ядовитость и абсолютная всеядность, вплоть до каннибализма. Ну что, страшно? Лично мне — да.
Мы не зря говорили про козыри в клешнях, потому что одно из главных преимуществ унга — мощнейшие конечности. В экспериментах крабы средних размеров показали поразительную силу сжатия в 1765 Ньютонов. Это самое тяжёлое «рукопожатие» в мире животных, его сила соразмерна укусу льва или тигра! Но зачем членистоногим такое грозное оружие?
Понятно же — острова кошмарить! Эволюция как будто поставила эксперимент и попробовала сделать из наших героев высших хищников экосистемы. И представьте себе, на некоторых небольших островках Индийского и Тихого океанов это действительно получилось. В условиях ограниченной среды и отсутствия других хищников кокосовые крабы сами стали грозными мясоедами.
Они охотятся не только на мелких млекопитающих и рептилий — унга порой замахиваются даже на птиц! Вполне успешно, кстати. Свои тёмные делишки крабы творят по ночам. Монстрики легко забираются на деревья и тихо-тихо подкрадываются к спящим пернатым. Один удачный захват — и тонкие птичьи косточки только так хрустят в мощных клешнях. Раненая добыча падает вниз, где хищник безжалостно продолжает свою трапезу.
Справедливости ради, помимо живых существ пальмовые воры охотятся ещё и на фрукты. Не всегда спелые и сладкие: некоторые популяции научились переваривать токсичные плоды водяного манго. От такой диеты и сами крабы стали ядовитыми! А ещё, как вы поняли из названия, кокосовые крабы обожают плоды пальм! Только они их не воруют, а вполне себе спокойненько вскрывают мощными клешнями и наслаждаются вкусной мякотью прямо на месте. Скрываться им не от кого: на островах у айюй есть всего два грозных противника — человек и другой краб. Друг друга крабы месят без капли жалости и поедают без остатка, даже бронированный экзоскелет идёт в расход!
Единственное исключение, когда разбойники терпят друг друга — сезон размножения, что проходит с мая по сентябрь. За это время самцы должны не просто добиться расположения самок-каннибалов, но и умудриться отложить свой семенной материал на внутреннюю часть брюшка избранницы. После этого дама откладывает туда же свои яйцеклетки, и происходит оплодотворение.
Следующие несколько месяцев мамаша будет бережно носить молодь на брюхе. Дело это нелёгкое, ведь за один раз крабиха может наплодить до 138.000 деток! Ко времени вылупления крабиков самка отправится к самой кромке океана. Её задача — выпустить малышню на волю и не утонуть самой. Вот такой странный у членистоногих жизненный цикл: только что вылупившиеся личинки не могут жить без воды, а взрослые особи, попав в воду, тонут за считанные часы.
Спустя пару месяцев личинки айюй несколько раз линяют и становятся похожими на взрослых особей. За это время серьёзным изменениям подвергается их дыхательный аппарат — одна из причин, по которым малышня больше никогда не вернётся жить в море. Чтобы процесс взросления не прервал какой-нибудь хищник, юный крабик прячет свои пока ещё хилые телеса в пустых раковинах.
На превращение в бронированных титанов айюй тратят очень много времени: своего истинного гигантского размера членистоногие достигают только к 60 годам! Конечно, до такого возраста доживают лишь единицы. Но в этом и суть: если пальмовые воры расплодятся слишком сильно, там и до захвата мировой власти недалеко. С такими-то сверхспособностями!
И как же хорошо, что эти членистоногие не водятся на просторах нашей необъятной. Найти их можно лишь на отдалённых островах в Индийском и Тихом океанах. Учёные говорят, что раньше большие популяции крабов обитали и в Индии с Австралией, и на крупных островах, типа Мадагаскара. Но там клешнерукие вымерли полностью или частично, как только появились хомосапиенсы. Древние люди не боялись отправить монструозных членистоногих на костёр. Сегодня же во многих местах обитания пальмовых воров охота на них запрещена или частично ограничена.
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