Пальмовые воры: грозные и удивительные

Справедливости ради, помимо живых существ пальмовые воры охотятся ещё и на фрукты. Не всегда спелые и сладкие: некоторые популяции научились переваривать токсичные плоды водяного манго. От такой диеты и сами крабы стали ядовитыми! А ещё, как вы поняли из названия, кокосовые крабы обожают плоды пальм! Только они их не воруют, а вполне себе спокойненько вскрывают мощными клешнями и наслаждаются вкусной мякотью прямо на месте. Скрываться им не от кого: на островах у айюй есть всего два грозных противника — человек и другой краб. Друг друга крабы месят без капли жалости и поедают без остатка, даже бронированный экзоскелет идёт в расход!