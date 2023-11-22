Тигровая акула: грозная морская хищница

По всему свету насчитывается около 450 видов акул. Все они различаются по размеру и поведению. В данном посте вы узнаете немного фактов о тигровой акуле.
Акулы — котики морей. Они такие же умные, коварные и грациозные, как и наземные пушистые хищники. Взять, к примеру, тигровую акулу. «Тигровой» её назвали из-за окраса. Но у рыбины куда больше общих черт с усатыми, чем одни только полоски.
Посмотрим на ареал. И что увидим? Полную оккупацию экваториальной зоны! И тигры, и акулы живут там, где всегда тепло. Но если кошки царствуют на территории одного континента, то господство тигровой акулы распространилось на мировые воды. Тигровая акула плавает везде, где есть тёплые течения.
Схожести во внешности очевидны настолько, что отразились в названии. Тигровая акула украшена маскирующим узором из светлых и тёмных полос серо-зеленых тонов. А вот габариты рыбины будут посолиднее кошачьих: длина взрослых особей — до 5 метров, вес — до 700 кг. По размерам среди хищных сородичей тигровая акула уступает только большой белой.
Но не ведитесь на мощную конституцию тела. Водоплавающий тигр — тот ещё атлет. Рыб без труда развивает скорость до 32 км/ч. Правда, своими физическими данными акула пользуется лишь в случае крайней необходимости.
За добычей хищница по всему океану не гоняется. Она, как и тигры, нападает из засады. Но как можно скрыть пятиметровую тушу в открытом океане? Полосочками! Рыбы плавают так медленно, что попросту сливаются с океанической рябью. И когда до добычи остаётся плавником подать, акула делает мощный рывок.
Особенно такая стратегия эффективна ночью. В отличие от большинства других рыб, тигровые акулы, как реальные котики, отлично видят в темноте. Механизм у них, кстати, такой же, как и у наших Барсиков: позади сетчатки у тигровой акулы есть светоотражающий слой. Он дает светочувствительным клеткам второй шанс улавливать фотоны видимого света, благодаря чему у рыб появляется ночное зрение.
Тигровым акулам не от кого убегать, им некого бояться. В мировых водах они — верховные хищники. И нападают охотницы на всех: моллюсков, дельфинов, морских котиков и других акул. Но их излюбленная добыча — черепашатина. В регионах, где бронированных рептилий в достатке, они составляют до 20% от рациона хищниц!
Щелкать панцирь черепах, как нераскрытые фисташки, акуле помогают зубы с особым строением. Они не такие длинные, как у белой большой акулы. Зато основание у них такое же широкое. Такая форма лучше подходит для того, чтобы крушить твёрдые кости. Но не переживайте, для разделки мяса у акулы тоже приспособления имеются! Каждый зуб украшен резьбой из зазубрин. Не для красоты, но для эффективного отделения частей тела от добычи.
Если Акела промахнулся, и охота не удалась, акула не побрезгует другими источниками пищи. Например, падалью. Учёные часто наблюдают тигровых акул в компании белых, поедающих туши погибших китов. А ещё тигровую акулу называют пожирателем мусора. Помните, как ваш кот съел целлофановый пакет или мишуру от ёлки? Точно такой же болезнью страдают и морские тигрицы. В их желудках находили гвозди, автомобильные знаки и даже шины!
Как видите, сходств и правда масса. Но отношение людей к тигровым акулам далеко не такое восторженное, как к полосатым котикам. С одной стороны, понять можно: тигровая акула по числу жертв уступает только большой белой. К тому же рыбка любит бултыхаться у побережий, где бултыхаемся и мы с вами. В этом году именно тигровая акула напала на туриста-россиянина в Египте. Шумихи было много, акулу убили.
С другой стороны, желание переубивать всех акул у побережий никак нельзя понять. Случаи нападения настолько редки, что их можно списать на статистическую погрешность. В гавайских водах, регионе, где люди и тигровые акулы встречаются особенно часто, количество несчастных случаев не превышает одного в год. А по данным музея Флориды, с 1958 по 2023 года произошло всего 2900 нападений всех акул во всем мире! И лишь половина из них — со смертельным исходом. Для сравнения, ежегодно только в России от автокатастроф гибнет более 18 тыс. А тут статистика за 65 лет!
Чаще всего, нападение происходит из... любопытства. Как обед люди акуле не сильно интересны — мы слишком худосочные. Зато дайверская экипировка для хищницы — штука необычная и новая. Вот рыбке и хочется узнать, что это такое. Увы, у акулы нет даже лапок. Поэтому всё новое она тестирует «на зуб».
Естественно, это не значит, что теперь можно плавать с тигровой акулой в обнимку. Также как и с диким тигром вы не полезете целоваться на брудершафт. Но не так страшна тигровая акула, как её малюют. Если забыть о шаблонах про «кровожадного хищника» и «бездумного убийцу», вы увидите поразительное животное, которое ничуть не хуже котиков!
Источник:
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