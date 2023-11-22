Тигровая акула: грозная морская хищница

С другой стороны, желание переубивать всех акул у побережий никак нельзя понять. Случаи нападения настолько редки, что их можно списать на статистическую погрешность. В гавайских водах, регионе, где люди и тигровые акулы встречаются особенно часто, количество несчастных случаев не превышает одного в год. А по данным музея Флориды, с 1958 по 2023 года произошло всего 2900 нападений всех акул во всем мире! И лишь половина из них — со смертельным исходом. Для сравнения, ежегодно только в России от автокатастроф гибнет более 18 тыс. А тут статистика за 65 лет!