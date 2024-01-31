Неудачный эксперимент по переселению пингвинов

Медведи на севере, пингвины на юге — эта прописная истина известна нам чуть ли не с детсада. Но всё могло измениться в прошлом веке, когда люди решили отправить нелетающих птиц в мировое турне. Но, как вы уже поняли, всё пошло совсем не по плану.

Своими ластами пингвины до Арктики не смогли бы добраться, даже если бы очень хотели. На первый взгляд, это очевидно — животины не смогут переплыть целый свет. Ан нет, технически могут. Пингвины запросто добрались до Галапагосских островов и двинулись бы дальше, если бы не одно но: течения, аки пограничники, вертают всех, кто плывёт на Север, обратно на Юг. Именно с прохладными водами птахи и мигрируют, но течения не пересекают экватор, и животинам не удаётся попасть на север.