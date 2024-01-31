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Неудачный эксперимент по переселению пингвинов

Неудачный эксперимент по переселению пингвинов

Автор:
31 января 2024 07:32
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   пингвин   факты   эксперимент   
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Эксперимент по переселению пингвинов на Северный полюс пошёл совсем не по плану.

Медведи на севере, пингвины на юге — эта прописная истина известна нам чуть ли не с детсада. Но всё могло измениться в прошлом веке, когда люди решили отправить нелетающих птиц в мировое турне. Но, как вы уже поняли, всё пошло совсем не по плану.

Своими ластами пингвины до Арктики не смогли бы добраться, даже если бы очень хотели. На первый взгляд, это очевидно — животины не смогут переплыть целый свет. Ан нет, технически могут. Пингвины запросто добрались до Галапагосских островов и двинулись бы дальше, если бы не одно но: течения, аки пограничники, вертают всех, кто плывёт на Север, обратно на Юг. Именно с прохладными водами птахи и мигрируют, но течения не пересекают экватор, и животинам не удаётся попасть на север.

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Однако один норвежский судовладелец по имени Ларс Кристенсен в 1936 году решил исправить это «грандиозное недоразумение». Первыми вынужденными эмигрантами на его корабле стал десяток королевских пингвинов. Чтобы не радовать мишек диковинным деликатесом в первый же день, пингвинов высадили на острове Рёст (Северная Норвегия), где не было крупных хищников.

За следующие десятки лет к бедолагам привезли еще несколько собратьев других видов и оставили на острове плодиться и покорять Арктику. Чисто технически птахи могли выжить: арктические условия принципиально не отличаются от антарктических. Но ничего не получилось.

Пингвинов привезли прикола ради, по прихоти норвежского бизнесмена. За птахами никто не следил, их не мониторили орнитологи и ученые не проводили никаких исследований. Поэтому пингвины откинули ласты тихо, незаметно и по неизвестной причине. Последних птиц видели на острове в поздних 40-х и с тех пор причины их исчезновения неизвестны.

Если пингвины не прижились на Рёст, дорога на остальной Север пернатым заказана. К диете и местным условиям пернатые бы без труда приспособились. А вот от хищников убежать бы им не удалось. Белые медведи и полярные волки полакомились бы взрослыми птицами, а песцы — птенцами и яйцами. Нелетающие пернатые абсолютно не готовы дать бой на суше.

Мораль сей истории такова: не привози мохнатых, пернатых и хвостатых чужестранцев на другие края света. В лучшем случае, они просто погибнут, а в худшем устроят кроличий австралийский блицкриг с выбиванием половины местных видов в Красную Книгу!

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Метки: в мире   животные   интересно   пингвин   факты   эксперимент   
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3  комментария
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Александр 19 минут назад
В Антарктиде нет наземных хищников (могу заблуждаться, но по крайней мере я не слышал об этом). А на севере кроме мишек, от которых ни по суше, ни по льду, ни по воде не уйти, есть еще куча всяких других зверьков, например песцы. Пингвины не могут забраться на скалы, чтобы хоть как-то спасаться от наземных хищников, следовательно им не получится выжить.
А вот если кто-то завезёт песцов в Антарктиду, то есть неиллюзорный шанс на полное истребление пингвинов и там. Пока есть легкодоступная кормовая база песец и при минус 50 выживет легко.
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2
Арман 13 минут назад
Зачем?
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124
dasn7 Арман 7 минут назад
Ну зачем кроликов в Австралию? Ещё большая глупость для эндемиков.
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