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"Та ещё семейка!": жена блогера, бросившего в снег младенца, заявила, что не собирается помогать своей матери

"Та ещё семейка!": жена блогера, бросившего в снег младенца, заявила, что не собирается помогать своей матери

Автор:
11 января 2024 19:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Sasha Belair   Александра Белякова   Бастрыкин   Видео   Сергей Косенко   ФНС   блогеры   знаменитости   инфоцыгане   
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О блогере Сергее Косенко теперь знают даже те, кто не планировал этого делать. Молодой отец швырнул в снег своего двухмесячного сына, а после возмущенных комментариев подписчиков стал юлить и врать, что бросал куклу, а не ребёнка. Разумеется, многих недоумевающих интересовало, а где была в тот момент мать малыша и что она вообще за человек? Выясняется, что девушка там как минимум странная. А еще, как выясняется, она инфоцыганка и изрядная скряга.

36-летний предприниматель Сергей Косенко еще во время учёбы в смоленском филиале Московского энергетического института стал заниматься бизнесом. И довольно рано понял, что блогерство - золотая жила для тех, кто вовремя запрыгнул в тот самый вагон.


Он работал начальником отдела в одном из смоленских банков, инвестировал в недвижимость и параллельно снимал развлекательный контент для своего блога. Так, вперемешку с советами по инвестициям и кривлянием, Косенко раскрутил свои страницы в соцсетях, подписав несколько миллионов фолловеров.


Не отставала от него и жёнушка. Блогер и певица Александра Белякова (Sasha Belair) решила попробовать силы в коучинге и охотно учила людей, как зарабатывать большие деньги.


В октябре 2023 года она проводила "шоу-медитацию" в московском "Крокус Сити Холле", стоимость билетов доходила до 333 тыс. рублей.


Неустанно транслируя роскошный образ жизни, семейная пара агитировала покупать их курсы и, похоже, весьма преуспевала.


По крайней мере, в недавнем видео Белякова хвалится, что заработала за год миллиард. При этом Белякова заявляет, что деньги родителям не даёт, потому что для них она ребёнок, а не босс. Иначе система сломается.



Как говорится, чёрт бы с ней, но после хайпового видео её муженька с бросанием в снег новорожденного, в соцсетях надеются, что интерес возникнет не только к Косенко, но и к этой самой Беляковой - пора бы ФНС потрогать за жабры мадам коуч.



В конце концов, инфоцыганам в нашей стране в последнее время не очень рады.

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Метки: Sasha Belair   Александра Белякова   Бастрыкин   Видео   Сергей Косенко   ФНС   блогеры   знаменитости   инфоцыгане   
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4  комментария
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121
sir.dawidow2018 Полчаса назад
Очередная шаболда. Скоро очередь подойдет!
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Exciter 18 минут назад
На@уя мне это знать? Хотя нет, пусть люди узнают и удавят по тихому! Ребёнка жаль! И ещё , сколько дебилов ведётся на эту хрень! Коучи [мат]!
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18k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
А если об этом мудаке не вспоминать, то его начнет корчить
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2k
Звёздный странник 54 минуты назад
Чё-то я не понял. Это новый новостной тренд что ли?
Вечеринка Ивлеевой и сериал "Слово пацана" исчерпали себя, теперь новую жертву нашли? Каждый день мусолят этого блогера и его семейку!
ТС, может найдёте более актуальную и серьёзную тему для обсуждения на Фишках, чем освещение жизни этого безмозглого дурака?
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