"Та ещё семейка!": жена блогера, бросившего в снег младенца, заявила, что не собирается помогать своей матери

О блогере Сергее Косенко теперь знают даже те, кто не планировал этого делать. Молодой отец швырнул в снег своего двухмесячного сына, а после возмущенных комментариев подписчиков стал юлить и врать, что бросал куклу, а не ребёнка. Разумеется, многих недоумевающих интересовало, а где была в тот момент мать малыша и что она вообще за человек? Выясняется, что девушка там как минимум странная. А еще, как выясняется, она инфоцыганка и изрядная скряга.