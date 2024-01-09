Бастрыкин поручил проверить блогера, швырнувшего двухмесячного сына в сугроб ради лайков

Сергей Косенко - блогер с миллионной аудиторией. Недавно он рассердил своих подписчиков видео, в котором бросил младенца в большой сугроб. Косенко хотел снять топовый ролик, который понравится аудитории, а получил кучу проблем.
После скандального видео на Косенко обрушился шквал критики.
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Даже лояльные подписчики блогера посетовали, что Косенко в своих поисках новых идей для контента перешёл черту.
Фолловеры пообещали блогеру нескучную жизнь - и их предсказания начали сбываться. На поведение молодого отца обратила внимание Екатерина Мизулина, которая сообщила, что глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.
Кроме прочего, Косенко проверят на вопрос уплаты налогов.
Предполагается, что блогер, который ныне проживает в США (а эпизод с бросанием сына произошёл во время его недавнего отдыха в Куршевеле), будет выдан российским правоохранительным органам.
Кстати, после скандала Косенко заявил, что швырял в снег куклу. Блогер пояснил, что видео с его сыном — это все монтаж и прогрев к его курсу. Якобы куклу одели костюмчик сынишки, записали видео, на которое наложили мимику ребёнка.
Косенко почему-то не поверили.
Скандальное видео со своей страницы в Инстаграм* Косенко уже удалил, но интернет, как мы знаем, помнит всё.
*входит в корпорацию Meta*, признана экстремистской и запрещена в России)
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А тут папа одетого ребёнка в снег макнул, и уже дело государственной важности, родина потянула свои липкие щупальца. Бухое кодло принялось равнять по себе , как по пьяни ркуда попало в снег ныряли
"Однажды мой дядя по пьяни выбежал из бани, сказал "Ребята, я в дрова" и прыгнул в сугроб. Это были дрова, присыпанные снегом. С тех пор у него кличка Нострадамус."
Так и тут - вдруг под снегом что-нибудь было?
В чем проблема?