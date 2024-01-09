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Бастрыкин поручил проверить блогера, швырнувшего двухмесячного сына в сугроб ради лайков

Бастрыкин поручил проверить блогера, швырнувшего двухмесячного сына в сугроб ради лайков

Автор:
09 января 2024 14:01
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Видео   СК РФ   Сергей Косенко   александр бастрыкин   блогер   дети   проверка   хайпожор   швырнул в снег   
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Сергей Косенко - блогер с миллионной аудиторией. Недавно он рассердил своих подписчиков видео, в котором бросил младенца в большой сугроб. Косенко хотел снять топовый ролик, который понравится аудитории, а получил кучу проблем.


После скандального видео на Косенко обрушился шквал критики.


Даже лояльные подписчики блогера посетовали, что Косенко в своих поисках новых идей для контента перешёл черту.



Фолловеры пообещали блогеру нескучную жизнь - и их предсказания начали сбываться. На поведение молодого отца обратила внимание Екатерина Мизулина, которая сообщила, что глава СК РФ Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении новорожденного ребенка.


Кроме прочего, Косенко проверят на вопрос уплаты налогов.


Предполагается, что блогер, который ныне проживает в США (а эпизод с бросанием сына произошёл во время его недавнего отдыха в Куршевеле), будет выдан российским правоохранительным органам.


Кстати, после скандала Косенко заявил, что швырял в снег куклу. Блогер пояснил, что видео с его сыном — это все монтаж и прогрев к его курсу. Якобы куклу одели костюмчик сынишки, записали видео, на которое наложили мимику ребёнка.


Косенко почему-то не поверили.


Скандальное видео со своей страницы в Инстаграм* Косенко уже удалил, но интернет, как мы знаем, помнит всё.


*входит в корпорацию Meta*, признана экстремистской и запрещена в России)

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   СК РФ   Сергей Косенко   александр бастрыкин   блогер   дети   проверка   хайпожор   швырнул в снег   
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24  комментария
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
Ну всё. Теперь Бастрыкин точно будет нарасхват
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591
Андрей Граф 12 минут назад
скинут с горы этого г.о.н.д.о.н.а
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1k
АНДРЕЙ Полчаса назад
Дебила он кусок а блогер.
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7k
Vladimir 46 минут назад
Времена настали тяжелые, стране нужны не только герои, но и негодяи. Когда добровольцев становится мало их назначают.
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4k
Руслан 47 минут назад
Ну так вроде дебил этот в Калифорнии живет. Скорее всего ВНЖ и гражданство имеет. У пиндосов законы в отношении детей построже, чем у нас будут. Так что, думаю, этому тупарю и без Бастрыкина Американская Фемида навтыкает по полной. Заслужил
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76
sioma08 Час назад
Что его проверять? Умственно отсталый тип...
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3k
Вячеслав Час назад
Ну все, всех коррупционеров поймали все преступления раскрыли теперь надо посадить мужика который своего ребенка в снег кинул. Он самый главный злодей в России.
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4k
Pill Час назад
То есть проверять больше некого? Дети алкашей и наркоманов, например. Или тех, кто не возбуждается на эти темы. У этого ребёнка всё хорошо и будущее обеспечено.
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21k
иванов дмитрий Час назад
Скоро сельский туалет не сделают , пока или Путин лично даст указание или Бастрыкин не возьмет на контроль.
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0
Сергей Час назад
А в сша к детям плохо относятся, усыновленных в россии детдомовцев несколько уже убили. Организуют педофильные общества
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6k
Трям Час назад
А этих сразу расстрелять!
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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17k
Сергей Час назад
Нет, ну яиц-то его следует лишить однозначно!
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−3
lnf__2024 2 часа назад
С детства помню рассказку, что вот чукчи голого ребёнка в снег макают и он растёт здоровым, а ты сопляк квартирный.
А тут папа одетого ребёнка в снег макнул, и уже дело государственной важности, родина потянула свои липкие щупальца. Бухое кодло принялось равнять по себе , как по пьяни ркуда попало в снег ныряли
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78k
Viktor 2 часа назад
Анекдот старый вспомнился:
"Однажды мой дядя по пьяни выбежал из бани, сказал "Ребята, я в дрова" и прыгнул в сугроб. Это были дрова, присыпанные снегом. С тех пор у него кличка Нострадамус."
Так и тут - вдруг под снегом что-нибудь было?
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68k
doker 2 часа назад
Папа из сугроба вынет сына быстрее, чем "скорая" доберётся до человека с инфарктом.
В чем проблема?
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