Бастрыкин поручил проверить блогера, швырнувшего двухмесячного сына в сугроб ради лайков

Предполагается, что блогер, который ныне проживает в США (а эпизод с бросанием сына произошёл во время его недавнего отдыха в Куршевеле), будет выдан российским правоохранительным органам.





Кстати, после скандала Косенко заявил, что швырял в снег куклу. Блогер пояснил, что видео с его сыном — это все монтаж и прогрев к его курсу. Якобы куклу одели костюмчик сынишки, записали видео, на которое наложили мимику ребёнка.