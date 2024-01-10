Блогершу оштрафовали за то, что она снимала сторис не пристегнувшись, и она обвинила мужчин в травле

На девушку кто-то нажаловался и ей пришёл штраф. Внезапно оказалось, что требования соблюдать правила дорожного движения - травля.
Блогерша и косметолог с ником Бахтиярич, как и многие девушки, просто обожает снимать сторис. При этом она не пристёгивается в машине, транслируя всё в сеть. В одном из видео девушка не пристёгивается, не смотрит на дорогу и очень удивляется, когда машина попадает в колею.
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Кто-то из подписчиков нажаловался на блогершу и её вызвали в ГИБДД. Там она заплатила штраф и принялась возмущаться, что кто-то из мужчин всё рассказал. В сторис дама выложила комментарии своих подписчиц, которые полностью её поддержали. Среди заявлений: "все мужики козлы", "никто не пристёгивается", "у тебя крутая тачка", "это вообще твоя безопасность" и так далее.
Позже девушка записала видео, на котором рассказала, что мужчины её травят в комментариях. Особо её возмутил тот факт, что ей заявили "пока сама через лобовое не вылетит - не поймёт".
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Оказалось, что блогерша не сделал ничего плохого и вообще молодец в этой жизни. А вы как считаете?
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(это я так пошутил , если кто не понял
Она своим вареником под носом еле шевелит