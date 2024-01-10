Блогершу оштрафовали за то, что она снимала сторис не пристегнувшись, и она обвинила мужчин в травле

Кто-то из подписчиков нажаловался на блогершу и её вызвали в ГИБДД. Там она заплатила штраф и принялась возмущаться, что кто-то из мужчин всё рассказал. В сторис дама выложила комментарии своих подписчиц, которые полностью её поддержали. Среди заявлений: "все мужики козлы", "никто не пристёгивается", "у тебя крутая тачка", "это вообще твоя безопасность" и так далее.