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Блогершу оштрафовали за то, что она снимала сторис не пристегнувшись, и она обвинила мужчин в травле

Блогершу оштрафовали за то, что она снимала сторис не пристегнувшись, и она обвинила мужчин в травле

Автор:
10 января 2024 18:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ПДД   блогеры   водитель   пожаловались   правила   шоу бизнес   
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На девушку кто-то нажаловался и ей пришёл штраф. Внезапно оказалось, что требования соблюдать правила дорожного движения - травля.

Блогерша и косметолог с ником Бахтиярич, как и многие девушки, просто обожает снимать сторис. При этом она не пристёгивается в машине, транслируя всё в сеть. В одном из видео девушка не пристёгивается, не смотрит на дорогу и очень удивляется, когда машина попадает в колею.

Кто-то из подписчиков нажаловался на блогершу и её вызвали в ГИБДД. Там она заплатила штраф и принялась возмущаться, что кто-то из мужчин всё рассказал. В сторис дама выложила комментарии своих подписчиц, которые полностью её поддержали. Среди заявлений: "все мужики козлы", "никто не пристёгивается", "у тебя крутая тачка", "это вообще твоя безопасность" и так далее.

Позже девушка записала видео, на котором рассказала, что мужчины её травят в комментариях. Особо её возмутил тот факт, что ей заявили "пока сама через лобовое не вылетит - не поймёт".

Оказалось, что блогерша не сделал ничего плохого и вообще молодец в этой жизни. А вы как считаете?

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Метки: Видео   ПДД   блогеры   водитель   пожаловались   правила   шоу бизнес   
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17  комментариев
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49k
Максим Т. Час назад
Тупая, мерзкая, пластиковая проб...дь.
Собственно, вот что я думаю.
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7k
Mixalych 2 секунды назад
Ее не травить надо, а утопить
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1k
Недовольный Херней 2 минуты назад
Сука лишняя реклама тиупой ....де на лице, да и то страшно. Туповатое создание.
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6k
livaneth 6 минут назад
А была бы мужчиной - получила бы повестку.
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9k
MPEG-8 8 минут назад
Очередная защеколда.
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1k
Fara87 8 минут назад
Шла бы она на йух
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11k
Juli 11 минут назад
КТО им, Пилять, платит????
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24k
Кура́тор 13 минут назад
судя по "аватаркам и комментариям" все мужчины

(это я так пошутил , если кто не понял
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14k
..: Атеист :.. 45 минут назад
Мля, за рулем! пусть идет на .. в свой дурацкий блох и там рулит.Пусть сдать В/У, делать ей нехер на дороге
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56k
Мойша 46 минут назад
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16k
GROMOZEKA Час назад
Косметолог?
Она своим вареником под носом еле шевелит
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3k
Наблюдатель Час назад
Господи, страшила какая... возомнила из себя богиню
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7k
Бу Час назад
какая она страшная пипец!(
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2k
Дмитрий Час назад
За рулём звезда - это не езда.
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13k
Григорий Бабкин Час назад
Права отобрать у вонючки, пока не убила никого.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
344218



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