МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган

Бесконечные марафоны желаний, сомнительные курсы по привлечению денежных потоков и общение с космическими силами, реклама онлайн-казино и подозрительных площадок - далеко не полный список того, чем занимаются так называемые гуру соцсетей. Егор Крид, Инстасамка, Виктория Боня и еще 29 фамилий оказались в "черном списке" у МВД.
Задержания и уголовные дела Елены Блиновской, Лерчек и Митрошиной, оказывается, только начало крупой проверки по отмыванию денег блогерами и неуплате налогов. Причем, эти дамы считаются даже не самыми крупными должниками.
Хотя у той же Блиновской долг по налогам в 918 миллионов рублей. Кстати, сейчас проводится международная проверка имущества блогерши в ОАЭ. «Оно может пойти в счёт компенсации причинённого государству ущерба», - отметили в правоохранительных органах.
Самира Мустафаева, Надин Серовски, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич - подозреваем, что эти фамилии многие из вас слышат впервые, а ведь эти дамы не один год выкачивали деньги из мамонтих, мечтающих о красивой жизни.
Регина Тодоренко, Оксана Самойлова и Дина Саева также фигурируют в чёрном списке инфоцыган из 32-х человек, который составили в МВД.
Впрочем успеть вылезти из "мышеловки", оказывается, можно, так Александра Митрошина оперативно погасила задолженность по налогам на сумму 130 миллионов рублей и была вычеркнута из рядов инфоцыган.
Ну а по остальным ждем эпичные побеги из страны и не менее интересные уголовные дела по тем, кого поймать удастся.
Источник:
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Выходит, что эти инфоцыгане выгодны государству.
глупому - откуда? Неужели в стране столько дебилов, которые им отсылают деньги в таких количествах?
А "поцеловать" за мошенничество адвокаты не пускают? Отстегнул – свободен?
Думаю, не каждый "разочарованный по мелочи" захочет пойти (в тот ещё по гарантии справедливого решения) суд оспаривать аргументы нехило оплачиваемым адвоката от веб шулера (а заявления нет – и дела нет). На это и расчёт – классика жанра при стоящем в сторонке гос чиновничества (кстати, тоже нехило имеющего из налоговой кормушки)