МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган

Впрочем успеть вылезти из "мышеловки", оказывается, можно, так Александра Митрошина оперативно погасила задолженность по налогам на сумму 130 миллионов рублей и была вычеркнута из рядов инфоцыган.

Ну а по остальным ждем эпичные побеги из страны и не менее интересные уголовные дела по тем, кого поймать удастся.