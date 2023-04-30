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МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган

МВД РФ решило устроить охоту на инфоцыган

Автор:
30 апреля 2023 08:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Боня   Крид   Тодоренко   аресты   блогеры   звезды   знаменитости   инстасамка   инфоцыгане   налоги   
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Бесконечные марафоны желаний, сомнительные курсы по привлечению денежных потоков и общение с космическими силами, реклама онлайн-казино и подозрительных площадок - далеко не полный список того, чем занимаются так называемые гуру соцсетей. Егор Крид, Инстасамка, Виктория Боня и еще 29 фамилий оказались в "черном списке" у МВД.

Задержания и уголовные дела Елены Блиновской, Лерчек и Митрошиной, оказывается, только начало крупой проверки по отмыванию денег блогерами и неуплате налогов. Причем, эти дамы считаются даже не самыми крупными должниками.

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Хотя у той же Блиновской долг по налогам в 918 миллионов рублей. Кстати, сейчас проводится международная проверка имущества блогерши в ОАЭ. «Оно может пойти в счёт компенсации причинённого государству ущерба», - отметили в правоохранительных органах.

Самира Мустафаева, Надин Серовски, Гоар Аветисян, Анастасия Миронова, Екатерина Усманова, Вероника Хацкевич - подозреваем, что эти фамилии многие из вас слышат впервые, а ведь эти дамы не один год выкачивали деньги из мамонтих, мечтающих о красивой жизни.

Регина Тодоренко, Оксана Самойлова и Дина Саева также фигурируют в чёрном списке инфоцыган из 32-х человек, который составили в МВД.


Впрочем успеть вылезти из "мышеловки", оказывается, можно, так Александра Митрошина оперативно погасила задолженность по налогам на сумму 130 миллионов рублей и была вычеркнута из рядов инфоцыган.

Ну а по остальным ждем эпичные побеги из страны и не менее интересные уголовные дела по тем, кого поймать удастся.








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Метки: Боня   Крид   Тодоренко   аресты   блогеры   звезды   знаменитости   инстасамка   инфоцыгане   налоги   
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31  комментарий
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2k
Диагноз 2 часа назад
Вот так и живем, обманывать людей можно, налоги заплати и норм...
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32
boliwar 24 минуты назад
Бог мой, кто эти люди? И кто те люди, которые на это ведутся?
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1k
Zлобная Vатка Полчаса назад
Думаю, целесообразней было бы не только взыскать налоги,но провести полную конфискацию нажитого непосильным трудом. ПОЛНУЮ. Ну и на свободу с чистой совестью. Даже запрещать деятельность не стоит. А потом,когда опять жирка подкопят,снова конфискация и штрафы. И так регулярно и с удовольствием.
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1k
Zлобная Vатка Полчаса назад
Думаю, целесообразней было бы не только взыскать налоги,но провести полную конфискацию нажитого непосильным трудом. ПОЛНУЮ. Ну и на свободу с чистой совестью. Даже запрещать деятельность не стоит. А потом,когда опять жирка подкопят,снова конфискация и штрафы. И так регулярно и с удовольствием.
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554
vipilshik 40 минут назад
Лучше бы сбером и втб занялись бы - запарили уже со своими звонками с поисками хрен знает кого и подозрительными транзакциями.
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13k
♚ Мрачный Жнец ♚ 44 минуты назад
Заплати налоги и обманывай дальше...
Выходит, что эти инфоцыгане выгодны государству.
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17k
Алексей 49 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
beshh 49 минут назад
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953
Иван 55 минут назад
Получается, что основная претензия к ним заключается не в том, что они мошенники, а в том, что они со своих махинаций не отстегнули государству долю? Нормально так.
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34
no. Час назад
ну, то есть, если они все заплатят налоги, то смогут продолжать свой честный бизнес?
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21k
Davy Jones Час назад
Олигаршье не желает скидываться, взялись за блргеров, в принципе неплохо, но Олигаршье тоже надо потрепать
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49
cimus Час назад
Давайте их расстреляем, а самку на лесоповал сошлем лет на 25-30. В мире станет чуть чище.
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4k
Феликс Дзержинский Час назад
Сжечь ведьм! Но они же красивые.. Хорошо, но потом сжечь!
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5k
Tuskub Час назад
Охота - это для всех!)) "Награда в 100 000 рублей тому, кто приведет живой или мертвой "инфоцЫгана" - ..далее - по тексту в любой отдел шерифа")
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5k
Egoro Час назад
Долг по налогам 918 млн рублей. Следовательно, сам доход в районе 6 млрд рублей. Объясните мне,
глупому - откуда? Неужели в стране столько дебилов, которые им отсылают деньги в таких количествах?
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364
Максим Химки Egoro 58 минут назад
Похоже что много. Но я в шоке от цифр.
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87k
Taras Kozalupko Час назад

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3k
kca-opa Час назад
Кто эти б..ди?
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8k
Александр Маслов 2 часа назад
"...оперативно погасила задолженность по налогам на сумму 130 миллионов рублей и была вычеркнута из рядов инфоцыган"

А "поцеловать" за мошенничество адвокаты не пускают? Отстегнул – свободен?
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