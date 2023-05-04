Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела

Следствие считает, что Митрошина обманывала государство, работая по упрощенной системе налогооблажения. Эта схема действует для предпринимателей с годовым доходом, не превышающим 150 миллионов рублей. Для тех, кто зарабатывает больше, шкала налогов другая: нужно платить НДС (20%), налоги за транспорт, имущество бизнеса, НДФЛ (13%)...

Блогерша открывала «левые» ИП, на которые уводила заработанные деньги. Таким образом, как считают следователи, бюджет РФ недополучил более 120 миллионов рублей.

Свою вину Митрошина признала лишь частично.