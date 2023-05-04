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Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела

Блогерша Александа Митрошина рассказала на конференции, что погасила весь долг перед налоговой после возбуждения уголовного дела

Автор:
04 мая 2023 09:53
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Митрошина   ФНС   блогерша   видео   интересное   инфоцыгане   налоги   фото   шоу бизнес   
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Александра Митрошина активно продвигала в сети свои курсы, собирая деньги с подписчиков. Но всему приходит конец. Митрошиной заинтересовалась налоговая, обвинив блогершу в том, что она не доплатила более 120 миллионов рублей. Проведя трансляцию, девушка попыталась оправдаться перед подписчиками и налоговой.

Следствие считает, что Митрошина обманывала государство, работая по упрощенной системе налогооблажения. Эта схема действует для предпринимателей с годовым доходом, не превышающим 150 миллионов рублей. Для тех, кто зарабатывает больше, шкала налогов другая: нужно платить НДС (20%), налоги за транспорт, имущество бизнеса, НДФЛ (13%)...

Блогерша открывала «левые» ИП, на которые уводила заработанные деньги. Таким образом, как считают следователи, бюджет РФ недополучил более 120 миллионов рублей.

Свою вину Митрошина признала лишь частично.

По теме разбирательства Митрошина устроила целую онлайн-конференцию. Без косметики, в строгом костюме блогерша вещала о том, что просто "чуть-чуть" недоплатила.

Я уже несколько лет предприниматель, и все это время я плачу налоги. То есть никогда у меня не было умысла как-то уклоняться, никакого злого умысла, — рассказала Митрошина.

Она отметила, что "не уделила должного внимания бухгалтерии и налоговой в 2020 году". Всего-то на каких-то 120 миллионов. Конечно, пополнить федеральный бюджет Митрошина решила только после возбуждения уголовного дела. По ее словам, основную часть долга она погасила. Блогер признала свою вину частично, но оспорила часть невыплаченной суммы.

В запрещённой сети Митрошина рассказала о том, что закрыла весь долг и даже обратилась в налоговую со своим предложением.

По словам блогерши, она предложила Управлению Федеральной налоговой службы помощь в разработке приложения для облегчения налогового учета для блогеров. Подлизалась, так сказать!

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Метки: Митрошина   ФНС   блогерша   видео   интересное   инфоцыгане   налоги   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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14k
FatZilla 45 минут назад
Хотелось бы посмотреть на тех кто эти личностям столько бабла закидывает, если у них
Всего-то на каких-то 120 миллионов.
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2k
kleyman 20 минут назад
150 лямов в год, бизнес, мда. И что ты сможешь с таким ограничением сделать? 12,5 лямов в месяц, серьезно? Тем заплати, этим занеси, на амортизацию, закупку расходников и оплату сотрудников выдели. Охереть у тебя чистая прибыль будет конечно.
Сделайте один налог, условно 15-20%, хотя и это уже перебор, максимум 5 должно быть. Налог един для всех, и пофиг корпорация или Вася с металоприемки. И пофиг, сколько там у них выходит. Раз в год оплатил и живи спокойно.
Вобщем опять, одно ворье прессует другое, без доступа во власть.
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9k
Copycat Полчаса назад
я понять не могу - у них денег полно, сложно что ли налоги заплатить и спокойно спать не бояться что тебя за жопу скрутят?
или это чем больше денег тем ты жадней
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2k
Fiverknot 40 минут назад
Инфоцыгане торгующие только своим е*лом. Покажите идиотов, которые за это платят.
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17k
Алексей 43 минуты назад
а я думал у прокурора отсосала.....
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