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Блогершу Божену Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за ненависть к русскому миру

Блогершу Божену Рынску призвали привлечь к уголовной ответственности за ненависть к русскому миру

Автор:
10 января 2024 22:32
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Божена Рынска (Курицына)   Русский мир   Сорок Сороков   интервью   латвия   уголовная статья   экстремизм   
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Сбежавшей из России в Латвию Божене Рынске (Евгении Курициной-Малашенко) светит статья за экстримизм. В недавнем интервью Божена назвала живущих там русских людей "конченными животными", а русский мир - "днищем", чем удивила даже видавшего виды беглого журналиста иногентской "Новой газеты" Илью Азара, тоже любовью к русским никогда не отличавшегося.

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в МВД РФ с просьбой привлечь светскую обозревательницу Божену Рынску (Малашенко) к уголовной ответственности за экстремизм. Причиной послужило недавнее интервью журналистки, в котором она оскорбила россиян.

Общественники обратили внимание на то, что Рынска назвала соотечественников «животными», «ворами», «жуликами» и «кончеными».

Материалы обращения правозащитного центра «Сорок сороков» опубликовало издание «Абзац»:

Считаем, что слова Малашенко Божены Львовны прямо направлены на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства русских людей по признаку расы, национальности, происхождения. Прошу привлечь Малашенко Божену Львовну к предусмотренной ответственности за экстремизм.

"Как это часто бывает с новиопами, внятно определить род деятельности г-жи Рынской не так-то просто", - честно признается ИА "Стекломой". "Некоторые коллеги осторожно охарактеризовали её как колумнистку. Действительно, лет 10—15 назад она писала статьи в различные издания, но было это нечасто и продолжалось недолго. Основное призвание Божены — транслировать отборную, ничем не прикрытую ненависть к окружающему её «быдлу», в основном русского происхождения. Статус вдовы медиамагната Игоря Малашенко этому весьма способствовал".

Cбежавшая из РФ колумнистка сейчас живёт в Латвии. В интервью она сказала, что хочет отказаться от российского гражданства, при этом призналась, что сама плохо говорит на латышском языке.

Сразу после начала СВО, Божена начала активную критику действий России, однако, покидать ее не торопилась. Она пыталась сдать или продать оставленные ей в наследство покончившим с собой супругом Игорем Малашенко - основателем НТВ - квартиры в элитном районе Москвы на Патриарших прудах. Кстати, доход от этих столичных квартир Божена получает до сих пор, - пишет ИА Регнум.

А журналист Илья Азар, отводящий глазки в моменты, когда Божена чересчур увлекается пассажами о «русском быдле», сам мало чем отличается по мировоззрению. Ещё в 2019 году, будучи муниципальным депутатом московского района Хамовники, Илья Вильямович открыто называл жителей Крыма «люмпенами», а членов «Правого сектора» (объединение признано экстремистским и запрещено в РФ) — «нормальными ребятами». Вряд ли с тех пор его взгляды как-то изменились.

Поэтому согласимся - спорить с такими как Рынска или Азар бесполезно, нужно просто слушать и запоминать, и еще долго не забывать, кто это такие, даже после того, как они потеряют право возвращаться в Россию и получать здесь доходы.

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Метки: Божена Рынска (Курицына)   Русский мир   Сорок Сороков   интервью   латвия   уголовная статья   экстремизм   
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10  комментариев
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354
Кристина 17 минут назад
Эта мразь только в одном права - 99% русскоязычных Латвии мечтает о возвращении России. Это факт. Но в остальном безбожно врёт. Подавляющее большинство технических специалистов в разных областях как раз русскоязычные. Латыши всё больше в руководстве, в муниципальных самоуправлениях и на периферии или в провинции. Эта тварь просто обозлена на русскоязычных в Латвии за то, что они по отношению к ней прямо противоположны по убеждениям. Вот и вся недолга.
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6k
Атомный Крот 2 минуты назад
Это бывшая домработница Собчак? Или я путаю?
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751
Всем привет! 11 минут назад
В своё время Макаревич, Шевчук и Ярмольник на латвийских ТВ СМИ примерно так же высказывались. Проблема в том, что они (и им подобное по своей сути антироссийское либеральное отребье) сталкиваются в Латвии с тем, что русское население активно топит за Путина и Россию. Их это безбожно злит и даже вызывает бешенство.
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1k
Darki 13 минут назад
Я если честно забыл про эту шваль.Она больше года назад уже сказала о себе.Автор поста решил напомнить про неё?
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803
Александр 15 минут назад
Х.У.Й. ей на лоб пришить ,пусть живёт...
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344
ruslan d 21 минуту назад
Ничего себе кого вспомнили... , я уж думал она сгинула где
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16k
Дядюшка Ау 22 минуты назад
О, посты на Фишках уже до жизнеописаний Курициной докатились.
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88k
Доктор Джонс Полчаса назад
Блаженная с рынка...
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926
Renats Railis Полчаса назад
А чего эта шваль у нас в Латвии забыла? Может всё же в пушку и на Луну?..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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