Сразу после начала СВО, Божена начала активную критику действий России, однако, покидать ее не торопилась. Она пыталась сдать или продать оставленные ей в наследство покончившим с собой супругом Игорем Малашенко - основателем НТВ - квартиры в элитном районе Москвы на Патриарших прудах. Кстати, доход от этих столичных квартир Божена получает до сих пор, - пишет ИА Регнум.

А журналист Илья Азар, отводящий глазки в моменты, когда Божена чересчур увлекается пассажами о «русском быдле», сам мало чем отличается по мировоззрению. Ещё в 2019 году, будучи муниципальным депутатом московского района Хамовники, Илья Вильямович открыто называл жителей Крыма «люмпенами», а членов «Правого сектора» (объединение признано экстремистским и запрещено в РФ) — «нормальными ребятами». Вряд ли с тех пор его взгляды как-то изменились.

Поэтому согласимся - спорить с такими как Рынска или Азар бесполезно, нужно просто слушать и запоминать, и еще долго не забывать, кто это такие, даже после того, как они потеряют право возвращаться в Россию и получать здесь доходы.