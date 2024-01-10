Сбежавшей из России в Латвию Божене Рынске (Евгении Курициной-Малашенко) светит статья за экстримизм. В недавнем интервью Божена назвала живущих там русских людей "конченными животными", а русский мир - "днищем", чем удивила даже видавшего виды беглого журналиста иногентской "Новой газеты" Илью Азара, тоже любовью к русским никогда не отличавшегося.
Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в МВД РФ с просьбой привлечь светскую обозревательницу Божену Рынску (Малашенко) к уголовной ответственности за экстремизм. Причиной послужило недавнее интервью журналистки, в котором она оскорбила россиян.
Общественники обратили внимание на то, что Рынска назвала соотечественников «животными», «ворами», «жуликами» и «кончеными».
Материалы обращения правозащитного центра «Сорок сороков» опубликовало издание «Абзац»:
Считаем, что слова Малашенко Божены Львовны прямо направлены на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства русских людей по признаку расы, национальности, происхождения. Прошу привлечь Малашенко Божену Львовну к предусмотренной ответственности за экстремизм.
"Как это часто бывает с новиопами, внятно определить род деятельности г-жи Рынской не так-то просто", - честно признается ИА "Стекломой". "Некоторые коллеги осторожно охарактеризовали её как колумнистку. Действительно, лет 10—15 назад она писала статьи в различные издания, но было это нечасто и продолжалось недолго. Основное призвание Божены — транслировать отборную, ничем не прикрытую ненависть к окружающему её «быдлу», в основном русского происхождения. Статус вдовы медиамагната Игоря Малашенко этому весьма способствовал".
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Cбежавшая из РФ колумнистка сейчас живёт в Латвии. В интервью она сказала, что хочет отказаться от российского гражданства, при этом призналась, что сама плохо говорит на латышском языке.
Сразу после начала СВО, Божена начала активную критику действий России, однако, покидать ее не торопилась. Она пыталась сдать или продать оставленные ей в наследство покончившим с собой супругом Игорем Малашенко - основателем НТВ - квартиры в элитном районе Москвы на Патриарших прудах. Кстати, доход от этих столичных квартир Божена получает до сих пор, - пишет ИА Регнум.
А журналист Илья Азар, отводящий глазки в моменты, когда Божена чересчур увлекается пассажами о «русском быдле», сам мало чем отличается по мировоззрению. Ещё в 2019 году, будучи муниципальным депутатом московского района Хамовники, Илья Вильямович открыто называл жителей Крыма «люмпенами», а членов «Правого сектора» (объединение признано экстремистским и запрещено в РФ) — «нормальными ребятами». Вряд ли с тех пор его взгляды как-то изменились.
Поэтому согласимся - спорить с такими как Рынска или Азар бесполезно, нужно просто слушать и запоминать, и еще долго не забывать, кто это такие, даже после того, как они потеряют право возвращаться в Россию и получать здесь доходы.
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