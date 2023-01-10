«Вчера рассказывал о готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов»: актера Смольянинова жёстко раскритиковали за его антироссийскую позицию

Звезда «9 роты» переехал в Латвию и раздаёт там скандальные интервью.
После начала СВО, Артур Смольянинов встал на сторону Украины и начал критиковать нашу армию и её действия. После этого с ним разорвали контракты несколько кинокомпаний и он уехал сначала в США, а позже перебрался в Латвию.
Недавно он дал интервью и заявил, что готов сражаться на стороне ВСУ. За это на него обрушились с критикой многие отечественные деятели культуры, а председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Но пока неизвестно по какой статье.
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«Интересно, что лицедей Артур Смольянинов, так жаждущий стрелять в русских солдат и своих бывших друзей, является попечителем хаматовского фонда “Подари жизнь“. Оцениваете уровень лицемерия? Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов. Ждем скорых истерик Смольянинова».
Журналист добавил, что такой популярности и солидных гонораров, как на Родине, Смольянинов не получит ни в одной стране мира.
«В Латвии его и начинкой для ростовой куклы не возьмут без знания латышского. Ждем-с».
В России у Смольянинова осталась бывшая жена и двое несовершеннолетних детей. Экс-супруга тоже актриса, но, в отличие от Артура, никуда уезжать не собирается.
«Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно, несмотря на современное стирание границ. Большинство артистов остается и хотели бы продолжать работать здесь».
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Адекватным всё стало понятно уже, как минимум, три дня назад, а театралы и кинолюбы пусть "горюют"...
Да кому он нужен. Ладно там певцы/юмористы. А этого то кто снимать будет в более-менее нормальном фильме?
как бы не так,этот урод ДОЛЖЕН так сказать чтобы стать СВОИМ среди врагов моей Родины. Во времена войны предатели в стремлении угодить своим хозяевам проявляли нечеловеческую жестокость к своим согражданам.
Ничего не изменилось в поведении мразей,только измельчали изрядно
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Очередной лицедей выступает против спецоперации и поет глумливую песню про патриотов, показывая средний палец, фиги и т.п.
Это народный артист России Дмитрий Назаров. В 2022 году Назаров озвучил медведя-путешественника в фильме проекта «Мульти-Россия», который финансирует Федеральное агентство России по печати и массовым коммуникациям.
Ранее Назаров насмехался над парадом Победы на 9 Мая: "Парад чего? Парад бессилья?". А призыв «Гойда», применённый Охлобыстиным в контексте спецоперации России на Украине, назвал "лозунгом грязного ворья». Выступил против мобилизации, называл мобилизованных "мясом".
Что это за человек вообще? Какой-то лицедей? Так его место на сцене/киноплощадке.
Сказал и сказал, может роль у него такая была. Почему население должно хоть как-то относиться к сказаниям одного сказала?
Или это у вас реклама сего актёра?
Актёры не элита общества до сих пор, мало кто слушает этих сказал.
Только не говорите, что теперь это ГОВНО будут постить каждый день как Галкина с бабой Аллой