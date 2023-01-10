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«Вчера рассказывал о готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов»: актера Смольянинова жёстко раскритиковали за его антироссийскую позицию

«Вчера рассказывал о готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов»: актера Смольянинова жёстко раскритиковали за его антироссийскую позицию

Автор:
10 января 2023 14:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Михаил Шахназаров   актер   артур смольянинов   журналист   интервью   критика   латвия   сво   
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Звезда «9 роты» переехал в Латвию и раздаёт там скандальные интервью.

После начала СВО, Артур Смольянинов встал на сторону Украины и начал критиковать нашу армию и её действия. После этого с ним разорвали контракты несколько кинокомпаний и он уехал сначала в США, а позже перебрался в Латвию.

Недавно он дал интервью и заявил, что готов сражаться на стороне ВСУ. За это на него обрушились с критикой многие отечественные деятели культуры, а председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Но пока неизвестно по какой статье.

Свои «пять копеек» вставил и известный журналист Михаил Шахназаров:

«Интересно, что лицедей Артур Смольянинов, так жаждущий стрелять в русских солдат и своих бывших друзей, является попечителем хаматовского фонда “Подари жизнь“. Оцениваете уровень лицемерия? Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов. Ждем скорых истерик Смольянинова».

Журналист добавил, что такой популярности и солидных гонораров, как на Родине, Смольянинов не получит ни в одной стране мира.

«В Латвии его и начинкой для ростовой куклы не возьмут без знания латышского. Ждем-с».

В России у Смольянинова осталась бывшая жена и двое несовершеннолетних детей. Экс-супруга тоже актриса, но, в отличие от Артура, никуда уезжать не собирается.

«Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы. Мы видим разные примеры. Прижиться там всегда было сложно, несмотря на современное стирание границ. Большинство артистов остается и хотели бы продолжать работать здесь».

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Метки: Михаил Шахназаров   актер   артур смольянинов   журналист   интервью   критика   латвия   сво   
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25  комментариев
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1k
Александр Потёмкин 52 минуты назад
Может, уже хватит засорять контент постами про это .... ?
Адекватным всё стало понятно уже, как минимум, три дня назад, а театралы и кинолюбы пусть "горюют"...
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33k
russger Минуту назад
"Понятно стало, что никто в эмиграции не найдет таких условий, такой работы"

Да кому он нужен. Ладно там певцы/юмористы. А этого то кто снимать будет в более-менее нормальном фильме?
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637
Mrak OBOY 17 минут назад
полная конфискация и уголовное преследование!!! что с ним мелочится! ну и пора как в ссср! ликвидировать таких даже за бугром!!! сегодня стал предателем, а завтра стал холмиком и после завтра не одна такая 4мошница не заорет про убивать соотечественников и оставлять радиоактивную пустыню на родной земле.
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119k
arek14 21 минуту назад
Актёр Артур Смольянинов очень честно и жёстко сказал то, что так боятся сказать Пугачева, Галкин Меладзе, Шевчук, Гребенщиков, Би-2, Земфира, Нагиев и другие. Да, они все осудили войну, но Артур сказал так сильно, что у Путинских опричников начался кровавый понос.
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Несколько лет тому назад был фильм" Спящие" если не ошибаюсь. Подвергся фильм мощной критики либеральной общественности. Прошло время и спящие проснулись.
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119
Хухрмухр Полчаса назад
Еще один гон.дон.
-----------------------
Очередной лицедей выступает против спецоперации и поет глумливую песню про патриотов, показывая средний палец, фиги и т.п.

Это народный артист России Дмитрий Назаров. В 2022 году Назаров озвучил медведя-путешественника в фильме проекта «Мульти-Россия», который финансирует Федеральное агентство России по печати и массовым коммуникациям.

Ранее Назаров насмехался над парадом Победы на 9 Мая: "Парад чего? Парад бессилья?". А призыв «Гойда», применённый Охлобыстиным в контексте спецоперации России на Украине, назвал "лозунгом грязного ворья». Выступил против мобилизации, называл мобилизованных "мясом".
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14k
sonic24a Полчаса назад
Сейчас опять вши покусают. Но.
Что это за человек вообще? Какой-то лицедей? Так его место на сцене/киноплощадке.
Сказал и сказал, может роль у него такая была. Почему население должно хоть как-то относиться к сказаниям одного сказала?
Или это у вас реклама сего актёра?
Актёры не элита общества до сих пор, мало кто слушает этих сказал.
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6k
Sanar 42 минуты назад
Ему Фидаров Сослан уже всё ответил петуху этому
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4k
Трям 48 минут назад
Сколько можно обсасывать этого обмудка?
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401
Knives22 49 минут назад
Солнце-звезда. А это чёрт какой то.
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8k
ишты 59 минут назад
А чего ж он не в окопах-то, раз такой герой?! Или ему насрать на Россию по-тихому, не снимая штанов? "...готов сражаться на стороне ВСУ." - так иди сражайся, х..ли из-за кордона-то пиз..деть? Тварь продажная, в друзей он стрелять готов. Тьфу!
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8k
МихА Час назад
Да всем НАПЛЕВАТЬ на него, вернее сказать ващеее НАСРАТЬ!!!
Только не говорите, что теперь это ГОВНО будут постить каждый день как Галкина с бабой Аллой
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17k
сеньор Леонсио Час назад
Что характерно алкаш опустившийся!
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1k
AGold Час назад
да какой, нафиг, из него актер?
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7k
Copycat Час назад
а где он играл то) я с казахстана но например знаю безрукова, охлобыстина, сухорукова, маковецкого и многих других, я не особо смотрю кино но многих знаю, а это в первый раз вижу и слышу о нем
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188
lange Copycat Час назад
Ссылка youtu.be
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