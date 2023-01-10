«Интересно, что лицедей Артур Смольянинов, так жаждущий стрелять в русских солдат и своих бывших друзей, является попечителем хаматовского фонда “Подари жизнь“. Оцениваете уровень лицемерия? Вчера торговал личиком перед камерами, рассказывая о человеколюбии и готовности жертвовать всем ради больных детишек, а сегодня готов палить в их отцов. Ждем скорых истерик Смольянинова».

Журналист добавил, что такой популярности и солидных гонораров, как на Родине, Смольянинов не получит ни в одной стране мира.

«В Латвии его и начинкой для ростовой куклы не возьмут без знания латышского. Ждем-с».

В России у Смольянинова осталась бывшая жена и двое несовершеннолетних детей. Экс-супруга тоже актриса, но, в отличие от Артура, никуда уезжать не собирается.