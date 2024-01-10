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17 трудолюбивых усатых, которых застали на рабочем месте

17 трудолюбивых усатых, которых застали на рабочем месте

Автор:
10 января 2024 21:55
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Конкурировать   Трудолюбивые   котейки   место   обязанности   рабочее   
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Не все люди знают это, но собаки - не единственные животные, у которых есть работа. Трудолюбивые кошки, даже несмотря на то, что они спят примерно 13-14 часов в сутки, могут с ними отлично конкурировать. В этом посте вы увидите, как ответственно усатые и хвостатые выполняют свои маленькие кошачьи обязанности.

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Метки: Конкурировать   Трудолюбивые   котейки   место   обязанности   рабочее   
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