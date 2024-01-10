17 трудолюбивых усатых, которых застали на рабочем месте

1894
18
1
Не все люди знают это, но собаки - не единственные животные, у которых есть работа. Трудолюбивые кошки, даже несмотря на то, что они спят примерно 13-14 часов в сутки, могут с ними отлично конкурировать. В этом посте вы увидите, как ответственно усатые и хвостатые выполняют свои маленькие кошачьи обязанности.
18. Чемпион и лучший мотиватор
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Диснею 100 лет: какими местами вдохновлялись художники студии, когда рисовали мультфильмы
- Необычный схрон благородного разбойника
- 23 котейки, у которых есть собственное определение логики
- От "Рапунцель" до "Мстителей": 30 реальных мест из фильмов Disney
- 15 человек, у которых проблемы возникли на пустом месте
Новости партнёров
реклама