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"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных

"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных

Автор:
13 ноября 2023 23:55
Сообщество : Истории
Метки: место   пассажир   с билетами   ситуации в поезде   уступите место   фото   
2178
14

Люди, которые часто летают или ездят на поездках, порой сталкивают с наглыми пассажирами, которые привыкли, что им все должны. Герои нашей подборки отказались уступить своё место - и прослыли ужасными людьми.

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А вы уступаете свои места?

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Метки: место   пассажир   с билетами   ситуации в поезде   уступите место   фото   
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7  комментариев
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19k
Shtoppi Час назад
это называется не «наглые», а «о_уевшие» пассажиры.
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2k
КАКАнгел 36 минут назад
яжематери и старухи всегда были кончеными мразями. я если вижу бабу с выродком - сразу считаю её мразью и не разу не ошибся. ненавижу яжематерей.
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1k
Миша 48 минут назад
Никогда не уступаю. Это не моя бабушка, и мне плевать на её недовольство. Я её вообще впервые вижу, и надеюсь в последний раз. Да эгоист, но не наглец,. и не нахал.
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5k
Suvar_ 51 минуту назад
стараюсь нижний боковой у туалета., цена как у верхней, биотуалет запахов нет, сейчас не 90е алкашей нет, в туалет так часто не бегают. красота. едешь один, никто не мешает. правда последний раз ездил на поезде 4 года назад. так на машине иль на самолете
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200
Anton 51 минуту назад
Было такое! Уступил! Потом ещё выговаривали мне, что их потревожил. В туалет ходил. Это не люди, синонима для таких нет. Все познаётся в опыте, теперь только посылать по дальше!
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8k
Mauritanien 2 часа назад
После третьего типа сообщения закрыл. Езжу и летаю 2-3 раза в месяц. Все ситуации описанные это прошлый век. Кому лапша то и зачем?
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