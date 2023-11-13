"Уступите место, вам что, жалко?": как наглые пассажиры давят на остальных

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Люди, которые часто летают или ездят на поездках, порой сталкивают с наглыми пассажирами, которые привыкли, что им все должны. Герои нашей подборки отказались уступить своё место - и прослыли ужасными людьми.
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А вы уступаете свои места?
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