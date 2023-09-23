В действительности лес – не совсем лес в классическом понимании. Это больше лесопарковая зона, которую любят посещать туристы и ролевики из разных стран. И влечёт их сюда не только история, но и возможность к ней прикоснуться.

В Шервуде растёт дуб, возраст которого по разным данным варьируется от 800 до 1100 лет. В соответствии с легендой, именно это дерево «грабитель в капюшоне» вместе со своей шайкой «Весёлых шервудских разбойников» отвели под тайную штаб-квартиру.