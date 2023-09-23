Что объединяет лист и разбойника? Их можно отлично спрятать в лесу.
Легенда о благородной разбойнике Робине Гуде, грабившем богатых и помогавшем бедным, не теряет актуальности в наши дни. Этому персонажу посвящено великое множество произведений различных жанров. А также памятников, самый интересный из которых – живой – находится в Шервудском лесу, что в английском графстве Ноттингемшир.
В действительности лес – не совсем лес в классическом понимании. Это больше лесопарковая зона, которую любят посещать туристы и ролевики из разных стран. И влечёт их сюда не только история, но и возможность к ней прикоснуться.
В Шервуде растёт дуб, возраст которого по разным данным варьируется от 800 до 1100 лет. В соответствии с легендой, именно это дерево «грабитель в капюшоне» вместе со своей шайкой «Весёлых шервудских разбойников» отвели под тайную штаб-квартиру.
Местные считают дуб чудом. Оно и понятно, ведь помимо возраста древнее древо достигло впечатляющего размаха кроны в верхней части – 28 метров. Чтобы обхватить дуб, нужно выстроить вокруг ствола десяток человек. В год «малыш» производит порядка 150 тыс. желудей. Если выложить их все один за одним, то получится линия протяжённостью 3 километра.
Дуб Робина Гуда уникален. Но в подлунном мире не бывает ничего вечного. И хотя доступ непосредственно к нему относительно недавно закрыли, поскольку любители бесполезных сувениров потихоньку начали дербанить его на щепки, и даже поставили специальные подпорки, история необычного дерева может в любой момент закончиться.
Чтобы этого не произошло, одна британская компания начала делать с легендарного дерева срезы, чтобы иметь возможность заменить дуб из Шервуда. Планируется также продавать дубки в разные страны, чтобы у фанатов Робина Гуда была возможность прикоснуться к легенде и у себя дома.
Помимо тайной штаб-квартиры в Шервуде есть и другие интересные места. В частности, на опушке обнаружилась акустическая аномалия. Даже если вполголоса произнести на её территории слово, его услышат на расстоянии десятков метров в округе. Принято считать, что разбойники выставляли здесь дозорных, которые в минуту опасности моментально оповещали товарищей, чтобы те могли быстро скрыться.
Источник:
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С луком и яйцами но не пирожок?
Потому что у бедных было нечего взять!
Повара готовят нормально, но порции шибко маленькие, посетовал слуга народа.