23 котейки, у которых есть собственное определение логики

Можно сколько угодно сомневаться любите вы кошек или нет. Но есть одна вещь, которую все знают наверняка: кошки - пушистые дурачки, со своей собственной логикой, которая непонятна даже им самим. Но их своенравие и способность вести себя так, как они хотят, помогает кошкам завоёвывать наши сердца. В этом посте вы увидите ещё немного жизнерадостного безумия.