23 котейки, у которых есть собственное определение логики

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Можно сколько угодно сомневаться любите вы кошек или нет. Но есть одна вещь, которую все знают наверняка: кошки - пушистые дурачки, со своей собственной логикой, которая непонятна даже им самим. Но их своенравие и способность вести себя так, как они хотят, помогает кошкам завоёвывать наши сердца. В этом посте вы увидите ещё немного жизнерадостного безумия.
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12. Только что купил новую игру для нашего кота Томаса, но мне кажется, что он играет в нее неправильно
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