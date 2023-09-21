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Сообщество Без кота и жизнь не та 1729 постов • 482 подписчика подписаться
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23 котейки, у которых есть собственное определение логики

23 котейки, у которых есть собственное определение логики

Автор:
21 сентября 2023 22:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Завоевать   Пушистые   безумие   дурачки   котейки   логика   
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Можно сколько угодно сомневаться любите вы кошек или нет. Но есть одна вещь, которую все знают наверняка: кошки - пушистые дурачки, со своей собственной логикой, которая непонятна даже им самим. Но их своенравие и способность вести себя так, как они хотят, помогает кошкам завоёвывать наши сердца. В этом посте вы увидите ещё немного жизнерадостного безумия.

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Метки: Завоевать   Пушистые   безумие   дурачки   котейки   логика   
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BiZ Час назад
наш каратист..
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DarSie

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