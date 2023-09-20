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Диснею 100 лет: какими местами вдохновлялись художники студии, когда рисовали мультфильмы

Диснею 100 лет: какими местами вдохновлялись художники студии, когда рисовали мультфильмы

Автор:
20 сентября 2023 07:46
Метки: Дисней   в мире   интересно   место   мультфильм   подборка   
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Представители компании The Walt Disney выпустили серию коллажей, с помощью которых показали, какими местами вдохновлялись художники студии, когда создавали некоторые мультфильмы.

16 октября 2023 года легендарная американская компания The Walt Disney Company или просто студия Дисней отметит столетний юбилей. В честь этого события все диснеевский фильмы и мультфильмы этого года будут выходить со специальной заставкой Disney 100, а сама компания не забывает постоянно напоминать о своём юбилее, в том числе и в интернете.

Недавно представители Диснея выпустили серию коллажей, с помощью которых показали, какими реальными городами, строениями и достопримечательностями художники студии вдохновлялись, создавая знаменитые мультфильмы — От «Пиноккио» и до самых свежих проектов.

Алиса в Стране чудес (1951)

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В качестве вдохновения был использован сад отеля Great Fosters, Великобритания.

Лука (2021)

Основная локация мультфильма вдохновлена итальянскими поселениями Чинкве-Терре на побережье Генуэзского залива.

Рапунцель: Запутанная история (2010)

Замок в мультфильме вдохновлён знаменитой крепостью на скалистом острове Мон-Сен-Мишель, Франция.

Храбрая сердцем (2012)

Одна из локаций вдохновлена «камнями Калланиша», Шотландия.

Русалочка (1989)

Королевство, где живёт принц Эрик, вдохновлено хорватским городом Дубровник, расположенном на побережье Адриатического моря.

Холодное сердце (2013)

Замок в мультфильме вдохновлён крепостью Акерсхус в норвежской столице Осло.

101 далматинец (1961)

Одна из природных локаций вдохновлена лондонским Риджентс-парком.

Питер Пэн (1953)

Угадайте, чем вдохновлялись художники, рисуя это таинственное здание с часами для мультфильма?

Пиноккио (1940)

Городок, где живут герои, вдохновлён немецким городом Ротенбург-об-дер-Таубер.

Геркулес (1997)

Чем вдохновлялись художники, создавая мультяшный Олимп? Олимпом и вдохновлялись. То есть горным массивом в Греции, который и считался тем самым местом проживания богов в древнегреческой мифологии.

Рататуй (2007)

Ресторан Гюсто, в котором работали герои, вдохновлён классическим парижским рестораном «Синий экспресс».

Горбун из Нотр-Дама (1996)

И вновь. Угадайте! Каким зданием вдохновлялись создатели мультфильма?

Спящая красавица (1959)

Замок из мультфильма вдохновлён замком Сомюр, Франция.

Красавица и Чудовище (1991)

Замок Чудовища в свою очередь списан с Шамборского замка, который, как и предыдущий, является одним из замков Луары — они все расположены в долине французской реки Луары.

Белоснежка и семь гномов (1937)

Замок из мультфильма был вдохновлён крепостью Алькасар в Сеговии, Испания.

Лес из того же мультфильма

Был вдохновлён Шварцвальдом или «чёрным лесом» на юге Германии.

Король лев (1994)

Пейзажи мультфильма были вдохновлены Национальным заповедником Масай Мара в Кении.

Медвежонок Винни и его друзья (2011)

Лес из приключений знаменитой компании зверей и Кристофера Робина был вдохновлён Эшдаунским лесом, который располагается в Восточном Сассексе, Англия.

Бонус: «Замок Спящей Красавицы» в Диснейленде, Париж

Вдохновлён замком Нойшванштайн, Бавария, Германи

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Метки: Дисней   в мире   интересно   место   мультфильм   подборка   
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2  комментария
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4k
Горожанин 7 минут назад
Так и запишем - собственная фантазия, креатив и творческие идеи отсутствуют. В своей основе - плагиат)
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62k
Андрей 4 минуты назад
Половина высосана из пальца.
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Alex Chebrikov

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