Диснею 100 лет: какими местами вдохновлялись художники студии, когда рисовали мультфильмы

Представители компании The Walt Disney выпустили серию коллажей, с помощью которых показали, какими местами вдохновлялись художники студии, когда создавали некоторые мультфильмы.
16 октября 2023 года легендарная американская компания The Walt Disney Company или просто студия Дисней отметит столетний юбилей. В честь этого события все диснеевский фильмы и мультфильмы этого года будут выходить со специальной заставкой Disney 100, а сама компания не забывает постоянно напоминать о своём юбилее, в том числе и в интернете.
Недавно представители Диснея выпустили серию коллажей, с помощью которых показали, какими реальными городами, строениями и достопримечательностями художники студии вдохновлялись, создавая знаменитые мультфильмы — От «Пиноккио» и до самых свежих проектов.
Алиса в Стране чудес (1951)
В качестве вдохновения был использован сад отеля Great Fosters, Великобритания.
Лука (2021)
Основная локация мультфильма вдохновлена итальянскими поселениями Чинкве-Терре на побережье Генуэзского залива.
Рапунцель: Запутанная история (2010)
Замок в мультфильме вдохновлён знаменитой крепостью на скалистом острове Мон-Сен-Мишель, Франция.
Храбрая сердцем (2012)
Одна из локаций вдохновлена «камнями Калланиша», Шотландия.
Русалочка (1989)
Королевство, где живёт принц Эрик, вдохновлено хорватским городом Дубровник, расположенном на побережье Адриатического моря.
Холодное сердце (2013)
Замок в мультфильме вдохновлён крепостью Акерсхус в норвежской столице Осло.
101 далматинец (1961)
Одна из природных локаций вдохновлена лондонским Риджентс-парком.
Питер Пэн (1953)
Угадайте, чем вдохновлялись художники, рисуя это таинственное здание с часами для мультфильма?
Пиноккио (1940)
Городок, где живут герои, вдохновлён немецким городом Ротенбург-об-дер-Таубер.
Геркулес (1997)
Чем вдохновлялись художники, создавая мультяшный Олимп? Олимпом и вдохновлялись. То есть горным массивом в Греции, который и считался тем самым местом проживания богов в древнегреческой мифологии.
Рататуй (2007)
Ресторан Гюсто, в котором работали герои, вдохновлён классическим парижским рестораном «Синий экспресс».
Горбун из Нотр-Дама (1996)
И вновь. Угадайте! Каким зданием вдохновлялись создатели мультфильма?
Спящая красавица (1959)
Замок из мультфильма вдохновлён замком Сомюр, Франция.
Красавица и Чудовище (1991)
Замок Чудовища в свою очередь списан с Шамборского замка, который, как и предыдущий, является одним из замков Луары — они все расположены в долине французской реки Луары.
Белоснежка и семь гномов (1937)
Замок из мультфильма был вдохновлён крепостью Алькасар в Сеговии, Испания.
Лес из того же мультфильма
Был вдохновлён Шварцвальдом или «чёрным лесом» на юге Германии.
Король лев (1994)
Пейзажи мультфильма были вдохновлены Национальным заповедником Масай Мара в Кении.
Медвежонок Винни и его друзья (2011)
Лес из приключений знаменитой компании зверей и Кристофера Робина был вдохновлён Эшдаунским лесом, который располагается в Восточном Сассексе, Англия.
Бонус: «Замок Спящей Красавицы» в Диснейленде, Париж
Вдохновлён замком Нойшванштайн, Бавария, Германи
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