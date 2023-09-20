Диснею 100 лет: какими местами вдохновлялись художники студии, когда рисовали мультфильмы

16 октября 2023 года легендарная американская компания The Walt Disney Company или просто студия Дисней отметит столетний юбилей. В честь этого события все диснеевский фильмы и мультфильмы этого года будут выходить со специальной заставкой Disney 100, а сама компания не забывает постоянно напоминать о своём юбилее, в том числе и в интернете.

Недавно представители Диснея выпустили серию коллажей, с помощью которых показали, какими реальными городами, строениями и достопримечательностями художники студии вдохновлялись, создавая знаменитые мультфильмы — От «Пиноккио» и до самых свежих проектов.

Алиса в Стране чудес (1951)