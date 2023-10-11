15 человек, у которых проблемы возникли на пустом месте

Мы все знаем, что бывают дни, когда все идет не так, как надо, и кажется, что весь мир против тебя. Что ж, как бы тяжело это ни было, вы всегда должны помнить, что проблемы не длятся вечно. В этом посте вы увидите неприятные ситуации, участникам которых остаётся только посочувствовать.