15 человек, у которых проблемы возникли на пустом месте

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Мы все знаем, что бывают дни, когда все идет не так, как надо, и кажется, что весь мир против тебя. Что ж, как бы тяжело это ни было, вы всегда должны помнить, что проблемы не длятся вечно. В этом посте вы увидите неприятные ситуации, участникам которых остаётся только посочувствовать.
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13. Я рассыпала кучу разноцветного бисера, и теперь мне приходится сортировать его вручную
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