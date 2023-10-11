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15 человек, у которых проблемы возникли на пустом месте

15 человек, у которых проблемы возникли на пустом месте

Автор:
11 октября 2023 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Возникли   дни   место   неприятные   проблемы   пустое   ситуации   
3032
17

Мы все знаем, что бывают дни, когда все идет не так, как надо, и кажется, что весь мир против тебя. Что ж, как бы тяжело это ни было, вы всегда должны помнить, что проблемы не длятся вечно. В этом посте вы увидите неприятные ситуации, участникам которых остаётся только посочувствовать.

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Метки: Возникли   дни   место   неприятные   проблемы   пустое   ситуации   
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10  комментариев
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323
темная_мышь 2 часа назад
Ожог первой степени - это небольшое покраснение. Зачем его так бинтовать?
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4k
просто Дмитрий 21 минуту назад
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скорее " решил взлдрочнуть, и....... уснул
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26k
Сталкер 58 минут назад
Пиндосские страдания.
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4k
fkamash Час назад
Что то мне подсказывает, что это все те, про которых еще Задорнов говорил….
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13k
Кыся 2 часа назад
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А зачем сортировать бисер? Что мешает использовать его прямо из чашки? Будет чуть дольше, придется выискивать нужный цвет, но явно быстрее, чем его перебирать, а потом использовать. Да и вообще, он стоит копейки, проще новый купить, если сортировка так критична.
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13k
Кыся 2 часа назад
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Осталось сбить пакет с ключами камнем и разбить соседние стекла. Я в него верю!
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13k
Кыся 2 часа назад
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Так ведь и накрасилась.
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82k
Доктор Джонс 2 часа назад
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13k
Кыся 2 часа назад
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А нафигам он полностью выключил отопление перед отъездом? Это не случайность, а закономерность - кроилово ведет к попадалову.
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