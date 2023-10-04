От "Рапунцель" до "Мстителей": 30 реальных мест из фильмов Disney

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04 октября 2023 11:28
В честь своего 100-летия компания The Walt Disney Company поделилась секретными местами, которые послужили источником вдохновения для художников студии. Ниже вы найдете изображения 30 сказочных мест, прототипы которых существуют на самом деле. Они расположены в 13 странах Европы, Африки и Ближнего Востока.
1. Замок Спящей красавицы в Диснейленде/ Замок Нойшванштайн, Германия
2. "Рапунцель: Запутанная история" (2010)/ Мон-Сен-Мишель, Франция
3. "Лука" (2021)/ Чинкве-Терре, Италия
4. Пиноккио (1940)/Ротенбург-на-Таубере, Германия
5. "Храбрая сердцем" (2012)/Калланиш, Шотландия
6. "Мстители: Финал" (2019)/ Сент-Эббс, Шотландия
7. "Русалочка" (1989)/ Дубровник, Хорватия
8. Медвежонок Винни и его друзья (2011)/ Лес Эшдаун, Великобритания
9. "Алиса в Стране чудес" (1951)/ Сады Гилдфордского замка, Великобритания
10. "Король Лев" (1994)/Масаи-Мара, Кения
11. "Звездные войны: Пробуждение силы" (2015)/Скеллиг-Майкл, Ирландия
12. "Мстители: Эра Альтрона" (2015)/ Крепость Бард, Италия
13. "Рататуй" (2007)/ Ресторан Le Train Bleu, Париж, Франция
14. "Аладдин" (2019)/Вади-Рам, Иордания
15. "Круэлла" (2021)/Магазин Liberty, Лондон, Великобритания
16. "Горбун из Нотр-Дама" (1996)/Собор Парижской Богоматери, Франция
17. "Питер Пэн" (1953)/ Биг-Бен, Лондон, Великобритания
18. Индиана Джонс и колесо судьбы (2023)/ Ухо Дионисия, Сицилия, Италия
19. "Холодное сердце" (2013)/ Крепость Акерсхус, Норвегия
20. "Геркулес" (1997)/ Гора Олимп, Греция
21. "Спящая красавица" (1959)/ Замок Сомюр, Франция
22. "Белоснежка и семь гномов" (1937)/ Алькасар в Сеговии, Испания
23. "Мэри Поппинс" (1964)/ Собор Святого Павла, Лондон, Великобритания
24. "101 далматинец" (1961)/Риджентс-парк, Лондон, Великобритания
25. "Белоснежка и семь гномов" (1937)/ Шварцвальд, Германия
26. "Красавица и чудовище" (1991)/Замок Шамбор, Франция
27. "Изгой-один: Звёздные войны. Истории" (2016)/Пляж Рейнисфьяра, Исландия
28. "Черная Пантера" (2018)/ Каньон реки Блайд, ЮАР
29. "Черная Вдова" (2021)/ Будапешт, Венгрия
30. "Первый мститель: Противостояние" (2016)/ Аэропорт Лейпциг/Галле, Германия
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— переведено специально для fishki.net
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