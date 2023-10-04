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От "Рапунцель" до "Мстителей": 30 реальных мест из фильмов Disney

От "Рапунцель" до "Мстителей": 30 реальных мест из фильмов Disney

Автор:
04 октября 2023 11:28
Сообщество : Кино
Метки: Disney   место   мультипликация   студия   фильм   юбилей   
955
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В честь своего 100-летия компания The Walt Disney Company поделилась секретными местами, которые послужили источником вдохновения для художников студии. Ниже вы найдете изображения 30 сказочных мест, прототипы которых существуют на самом деле. Они расположены в 13 странах Европы, Африки и Ближнего Востока.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Disney   место   мультипликация   студия   фильм   юбилей   
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2  комментария
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20k
Bill 14 минут назад
По-моему, Дисней снимал какой-то фильм в замке Равадиново, Болгария. Это новодел, недавно построили, но красивое.
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4k
Serj81 4 минуты назад
Много притянутого за уши
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