«Контроль за движением и неотвратимость наказания»: Минтранс пригрозил ужесточить правила для самокатчиков

Вместе с самокатчиками, «приехали» и ДТП. По данным МВД, в первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием СИМ - на 60% больше, чем год назад. В них 516 человек пострадало, пять погибло.

Чтобы справиться с ситуацией, Минтранс предлагает поэтапное ужесточение правил для электросамокатов и других СИМ: