«Контроль за движением и неотвратимость наказания»: Минтранс пригрозил ужесточить правила для самокатчиков

Ограничивать скорость и штрафовать станут уже бодрее.
Средства индивидуальной мобильности (СИМ) или просто самокаты - настоящее поветрие последних лет. Ещё несколько лет назад на улицах городов были только «обычные» вело и самокаты. И никаких проблем они не доставляли. Потом появились их электрические собраться и ходить по улицам стало весело - теперь тротуар нужно делить с любителями самокатов и прочих моноколёс, а их немало.
Вместе с самокатчиками, «приехали» и ДТП. По данным МВД, в первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием СИМ - на 60% больше, чем год назад. В них 516 человек пострадало, пять погибло.
Чтобы справиться с ситуацией, Минтранс предлагает поэтапное ужесточение правил для электросамокатов и других СИМ:
- Все СИМ заносить в единый реестр. По словам чиновников: «Это обеспечит контроль за движением и неотвратимость наказания».
- До 10 км/час - только на той скорости можно будет обгонять пешеходов.
- Административный кодекс обновят: внесут новые составы правонарушений и увеличат суммы штрафов. Сейчас «максималка» по статьям 12.29 и 12.30 КоАП — 1500 рублей.
Также обсуждалось и наиболее частое нарушение - езда на самокате вдвоём.
А глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов призвал жестче ограничить разрешенную скорость СИМ. В качестве образца взять Казахстан - там с сентября этого года запретили разгоняться на тротуарах выше 6 км/час, и Сингапур - там вообще запретили ездить по дорогам для пешеходов.
Что касается нарушителей - про них даже сняли шуточный ролик. Что характерно, сделали это владельцы сервиса по аренде самокатов «Urent». И с юмором заявили, что у них есть отдел «по борьбе с петушерингом»:
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Вопрос с самокатами поднимался и в Совете по правам человека. Его глава, Кирилл Кабанов, заявлял:
Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определен. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди. Не соблюдают правила дорожного движения. ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом перекрестке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей тоже отследить сложно.
Кабанов предложил ввести для СИМ обязательное страхование ответственности, установить на них номерные знаки и признать источником повышенной опасности. По мнению главы СПЧ, это поможет взять ситуацию под контроль.
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Фирмы известны, выпускайте закон о максимальной скорости
А еще они .заебали бросать свои насесты посреди тротуаров!