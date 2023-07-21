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«Контроль за движением и неотвратимость наказания»: Минтранс пригрозил ужесточить правила для самокатчиков

«Контроль за движением и неотвратимость наказания»: Минтранс пригрозил ужесточить правила для самокатчиков

Автор:
21 июля 2023 18:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   ДТП   Минтранс   ПДД   авария   правила   самокат   штрафы   электросамокат   
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Ограничивать скорость и штрафовать станут уже бодрее.

Средства индивидуальной мобильности (СИМ) или просто самокаты - настоящее поветрие последних лет. Ещё несколько лет назад на улицах городов были только «обычные» вело и самокаты. И никаких проблем они не доставляли. Потом появились их электрические собраться и ходить по улицам стало весело - теперь тротуар нужно делить с любителями самокатов и прочих моноколёс, а их немало.

Вместе с самокатчиками, «приехали» и ДТП. По данным МВД, в первом квартале 2023 года произошло 495 ДТП с участием СИМ - на 60% больше, чем год назад.  В них 516 человек пострадало, пять погибло.

Чтобы справиться с ситуацией, Минтранс предлагает поэтапное ужесточение правил для электросамокатов и других СИМ:

  • Все СИМ заносить в единый реестр. По словам чиновников: «Это обеспечит контроль за движением и неотвратимость наказания».
  • До 10 км/час - только на той скорости можно будет обгонять пешеходов.
  • Административный кодекс обновят: внесут новые составы правонарушений и увеличат суммы штрафов. Сейчас «максималка» по статьям 12.29 и 12.30 КоАП — 1500 рублей.

Также обсуждалось и наиболее частое нарушение - езда на самокате вдвоём.

А глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов призвал жестче ограничить разрешенную скорость СИМ. В качестве образца взять Казахстан - там с сентября этого года запретили разгоняться на тротуарах выше 6 км/час, и Сингапур - там вообще запретили ездить по дорогам для пешеходов.

Что касается нарушителей - про них даже сняли шуточный ролик. Что характерно, сделали это владельцы сервиса по аренде самокатов «Urent». И с юмором заявили, что у них есть отдел «по борьбе с петушерингом»:

Вопрос с самокатами поднимался и в Совете по правам человека. Его глава, Кирилл Кабанов, заявлял:

Система контроля отсутствует, система дорожных знаков отсутствует, статус участника дорожного движения не определен. Скорость якобы ограничена, но по факту все продолжат нестись — мы это видим по последним происшествиям, в которых страдают и дети, и пожилые люди. Не соблюдают правила дорожного движения. ГИБДД не может это контролировать, ведь на каждом перекрестке не поставишь сотрудника, а по камерам нарушителей тоже отследить сложно.

Кабанов предложил ввести для СИМ обязательное страхование ответственности, установить на них номерные знаки и признать источником повышенной опасности. По мнению главы СПЧ, это поможет взять ситуацию под контроль.

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Метки: Видео   ДТП   Минтранс   ПДД   авария   правила   самокат   штрафы   электросамокат   
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5  комментариев
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4k
Сергей Полчаса назад
Просто надо во все СИМ вставить датчики ЖПС в качестве номеров и уже по ним с помощью ИИ следить. Нарушение - письмо счастья владельцу и всё будет нормуль.
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2k
Роман 38 секунд назад
Номера им навесить надо.
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13k
GROMOZEKA Полчаса назад
Думаю, что не ошибусь, если предположу, что львиная доля этих аварий, происходит с арендными самокатами.
Фирмы известны, выпускайте закон о максимальной скорости
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12k
кот базилий Полчаса назад
Свежо предание, но серится с трудом
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5k
Трям Полчаса назад
На бутылку всех петушар!
А еще они .заебали бросать свои насесты посреди тротуаров!

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August

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