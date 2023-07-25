Звёздные пациентки "хирурга-кальянщика" Тимура Хайдарова пожаловались на его "кривые руки"

Началось всё с того, что певица Слава пожаловалась в Instagram* на работу Тимура Хайдарова. По словам Славы, она делала у хирурга подтяжку тела и увеличение груди. С телом всё хорошо, а вот грудь выглядит ужасно. Но своей странице Слава даже показала результаты работы хирурга, но мы не будем это публиковать, это не самые приятные кадры.