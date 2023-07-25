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Звёздные пациентки "хирурга-кальянщика" Тимура Хайдарова пожаловались на его "кривые руки"

Звёздные пациентки "хирурга-кальянщика" Тимура Хайдарова пожаловались на его "кривые руки"

Автор:
25 июля 2023 12:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Тиму Хайдаров   блогеры   интересное   пластика   скандал   фото   хирург   шоу бизнес   
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Ни для кого не секрет, что почти все знаменитости ложились под нож. Ягодицы, груди, губы, лица, тела — всё подвергается тщательной коррекции. Многие посещали звёздного хирурга Тимура Хайдарова, который когда-то был обычным кальянщиком. Недовольных уйма.

Началось всё с того, что певица Слава пожаловалась в Instagram* на работу Тимура Хайдарова. По словам Славы, она делала у хирурга подтяжку тела и увеличение груди. С телом всё хорошо, а вот грудь выглядит ужасно. Но своей странице Слава даже показала результаты работы хирурга, но мы не будем это публиковать, это не самые приятные кадры.

После жалоб Славы звёзды российского шоу-бизнеса принялись высказывать свои мнения. Славу поддержала Виктория Боня, которая назвала Тимура кальянщиком и даже умудрилась прорекламировать другого хирурга, на волне хайпа.

К Боне и Славе присоединилась даже Алана Мамаева. Она заявила, что Тимур должен вернуть Славе деньги за эту отвратительную операцию.

После таких нелестных обвинений Тимур Хадйров в комментариях к посту Славы написал, что знаменитости вымогали у него деньги за операции и предложил разобраться в ситуации.

Любовь Успенская (которая тоже пострадала от хирурга) и Слава наняли адвоката, чтобы разобраться в ситуации. Сейчас недовольные оказанными услугами и оскорбленные клиентки ведут переговоры с клиникой, чтобы решить конфликт мирно.

Пока конфликт решается в правовом поле, другие клиенты хирурга встали на его защиту. Яна Рудковская заявила, что Хайдаров — замечательный хирург и профессионал. Его скальпель даже имеет доступ к телу самого Киркорова.

К Рудковской присоединилась Инстасамка и другие блогеры. Они нахваливают хирурга в своих социальных сетях, делая ему бесплатную рекламу.

Но, судя по всему, зря. Против Хайдарова возбуждено уголовное дело. Пациентка, сделавшая грудь у Хайдарова в 2018 году, добилась возбуждения дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшая лишилась соска, а Тимур подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Тиму Хайдаров   блогеры   интересное   пластика   скандал   фото   хирург   шоу бизнес   
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41  комментарий
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6k
Старичок 2 часа назад
бля, зачем это говно здесь!?
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13k
Ivan 5 минут назад
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1k
Rom 8 минут назад
шлюхи и потаскухи. На всех насрать.
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20k
alexis 9 минут назад
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Ничего не понял. Поясните: правильно я понял, что Тимур сделал Киркорову сиськи как у Рудковской?
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16k
Валерий Викторович Полчаса назад
У Вас, автор, в слове "звёздные" вместо двух первых букв должна быть одна. Глухая согласная от "б".
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5k
Очень Злой Полчаса назад
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11
Саша Степанюк Полчаса назад
эх...не на них проф.Преображенского, ходили бы сейчас, лаяли....абрвал)))
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15k
Alex 43 минуты назад
Да по хрену...
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1k
liveevil 46 минут назад
WhiteRat принял эстафету по говнопостам у Покемонки? На><уя?
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78k
Доктор Джонс 48 минут назад
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884
adssaf afasffdsga 50 минут назад
Слишком дофига кличек какой-то херни в посте.
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24k
MrGod 50 минут назад
Мастурбек хирург? Это шутка? Или так принято, если тебя испоганили, то надо вести знакомых а потом злорадствовать что и они попали?
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13k
butata 56 минут назад
Вот собрать весь этот сброд на один самолёт и этот самолёт уронить где-нибудь в тихом океане, чтобы даже могил этого говна не существовало.
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3k
Константин 58 минут назад
Так вот тот живодер, который павианов убивает чтобы делать губы нашей сраной эстраде.
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2k
Сергей Викторович Час назад
Зачем зашел? Сиськи так и не показали
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5k
alex Час назад
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1k
Kra Час назад
хммммм... До этого поста думалось, что ОНИ все настоящие!
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12k
Denissg Час назад
У нас есть фотки, но мы их засекретили. Нах такая статья?
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1k
Igor Grishaev Час назад
А имеет ли "звёздный хирург" медицинское образование? Или прямо из кальянной в хирурги пошёл?
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Нуи Хусим Час назад
Кто все эти люди?! На хер мне нужно о них знать?! Сайт "хорошего настроения"...
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WhiteRat

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