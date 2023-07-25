Звёздные пациентки "хирурга-кальянщика" Тимура Хайдарова пожаловались на его "кривые руки"

Ни для кого не секрет, что почти все знаменитости ложились под нож. Ягодицы, груди, губы, лица, тела — всё подвергается тщательной коррекции. Многие посещали звёздного хирурга Тимура Хайдарова, который когда-то был обычным кальянщиком. Недовольных уйма.
Началось всё с того, что певица Слава пожаловалась в Instagram* на работу Тимура Хайдарова. По словам Славы, она делала у хирурга подтяжку тела и увеличение груди. С телом всё хорошо, а вот грудь выглядит ужасно. Но своей странице Слава даже показала результаты работы хирурга, но мы не будем это публиковать, это не самые приятные кадры.
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После жалоб Славы звёзды российского шоу-бизнеса принялись высказывать свои мнения. Славу поддержала Виктория Боня, которая назвала Тимура кальянщиком и даже умудрилась прорекламировать другого хирурга, на волне хайпа.
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К Боне и Славе присоединилась даже Алана Мамаева. Она заявила, что Тимур должен вернуть Славе деньги за эту отвратительную операцию.
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После таких нелестных обвинений Тимур Хадйров в комментариях к посту Славы написал, что знаменитости вымогали у него деньги за операции и предложил разобраться в ситуации.
Любовь Успенская (которая тоже пострадала от хирурга) и Слава наняли адвоката, чтобы разобраться в ситуации. Сейчас недовольные оказанными услугами и оскорбленные клиентки ведут переговоры с клиникой, чтобы решить конфликт мирно.
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Пока конфликт решается в правовом поле, другие клиенты хирурга встали на его защиту. Яна Рудковская заявила, что Хайдаров — замечательный хирург и профессионал. Его скальпель даже имеет доступ к телу самого Киркорова.
К Рудковской присоединилась Инстасамка и другие блогеры. Они нахваливают хирурга в своих социальных сетях, делая ему бесплатную рекламу.
Но, судя по всему, зря. Против Хайдарова возбуждено уголовное дело. Пациентка, сделавшая грудь у Хайдарова в 2018 году, добилась возбуждения дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Пострадавшая лишилась соска, а Тимур подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела.
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А самой Бузовой почему-то не сделал.