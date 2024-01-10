В Англии запретили рекламу Calvin Klein с полуголой девицей из-за «объективации женщин»

Активисты посмотрели на снимок, дружно решили, что это срамота и пожаловались в управление по стандартам рекламы Великобритании. Борцы с грудями посчитали фото:

Чрезмерно сексуализированным, оскорбительным и безответственным, поскольку объективировало женщин и демонстрировалось ненадлежащим образом.

Управление по рекламе на жалобу откликнулось и запретило CK использовать этот снимок. Они внезапно поняли, что клиенты будут пялиться на тело женщины, а не на одежду.

Мы решили, что композиция изображения фокусирует внимание зрителей на теле модели, а не на рекламируемой одежде. Поэтому мы пришли к выводу, что реклама была безответственной и могла нанести серьезное оскорбление.

Это уже не первая жалоба феминисток и прочих активистов на Calvin Klein. Весной 2023 модель Кендалл Дженнер сфотографировали в нижнем белье этого бренда. И общественность забурлила на тему того, что в рекламе трусов и бюстгальтеров «слишком много обнажённого тела».