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В Англии запретили рекламу Calvin Klein с полуголой девицей из-за «объективации женщин»

В Англии запретили рекламу Calvin Klein с полуголой девицей из-за «объективации женщин»

Автор:
10 января 2024 17:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Calvin Klein   Англия   Великобритания   активисты   запрет   модель   реклама   сексуальность   фото   
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Показ дамских прелестей посчитали «чрезмерно сексуализированным, оскорбительным и безответственным».

Английские борцы с женской красотой и сексуальностью не на шутку возбудились. Они увидели рекламу модельного дома Calvin Klein с певицей FKA Twigs.

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На снимке девушка «нагло» демонстрирует полуобнажённое тело в рубашке CK.

Активисты посмотрели на снимок, дружно решили, что это срамота и пожаловались в управление по стандартам рекламы Великобритании. Борцы с грудями посчитали фото:

Чрезмерно сексуализированным, оскорбительным и безответственным, поскольку объективировало женщин и демонстрировалось ненадлежащим образом.

Управление по рекламе на жалобу откликнулось и запретило CK использовать этот снимок. Они внезапно поняли, что клиенты будут пялиться на тело женщины, а не на одежду.

Мы решили, что композиция изображения фокусирует внимание зрителей на теле модели, а не на рекламируемой одежде. Поэтому мы пришли к выводу, что реклама была безответственной и могла нанести серьезное оскорбление.

Это уже не первая жалоба феминисток и прочих активистов на Calvin Klein. Весной 2023 модель Кендалл Дженнер сфотографировали в нижнем белье этого бренда. И общественность забурлила на тему того, что в рекламе трусов и бюстгальтеров «слишком много обнажённого тела».

Но в тот раз их жалоба не прошла - она показалась странной даже для управления по стандартам рекламы.

Источник:

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Метки: Calvin Klein   Англия   Великобритания   активисты   запрет   модель   реклама   сексуальность   фото   
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14  комментариев
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11k
Sasa 44 минуты назад
Деградация жги... Господь пока не хочет этого делать!
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9k
sedoisever 5 минут назад
Да, уж... Раньше в пиндосовской рекламе чего угодно было "слишком много обнажённого тела". Хоть сигарет, хоть автомобилей, хоть жратвы. Лишь бы обратить внимание. Теперь её много в рекламе трусов. Ну, рекламируйте трусы в скафандре.
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3k
PbIBOK 22 минуты назад
Красивое тело, красивые трусы. Ну а боди - позитивщицы пусть такие носят
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2k
Rom 22 минуты назад
Девка нормальная, вот и понеслось. Эт вот если б у нее пиписька была еще, то ок.
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5k
Горожанин 24 минуты назад
На Западе две беды - фашисты и пи.д.о.ры.
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27k
Влад 24 минуты назад
Дебилы. Все что касается нормальных женщин это не только и не столько утилитарная вещь, но и модный аксессуар, украшение. Без разницы о чем идет речь, о заколках, платьях, трусах или очках. Если чтобы оценить вид туфли рекламируют на ногах, а очки на лице то на чем, по их мнению, должно рекламироваться бельё?
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4k
Харон Полчаса назад
Был бы педик (а лучше два и чтоб целовались), они бы аплодировали...
Тьфу, извращенцы херовы.
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29k
Е-Лена Полчаса назад
Потому что нельзя... (с) ))))) (древнее вспомнилось)
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32k
Владимир Полчаса назад
Я так и не понял чего их клинит..
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39k
Седой 43 минуты назад
Пусть трусы поверх штанов одевают и рекламируют. У них много таких "супергероев"
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16k
Kucher 43 минуты назад
Погодите маленько. Там скоро камнями будут закидывать, если женщина без чадры на улице, и без сопровождения мужчины. Заодно и самим феминисткам перепадёт.

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34k
Юр21 49 минут назад
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