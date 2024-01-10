В Англии запретили рекламу Calvin Klein с полуголой девицей из-за «объективации женщин»

Показ дамских прелестей посчитали «чрезмерно сексуализированным, оскорбительным и безответственным».
Английские борцы с женской красотой и сексуальностью не на шутку возбудились. Они увидели рекламу модельного дома Calvin Klein с певицей FKA Twigs.
На снимке девушка «нагло» демонстрирует полуобнажённое тело в рубашке CK.
Активисты посмотрели на снимок, дружно решили, что это срамота и пожаловались в управление по стандартам рекламы Великобритании. Борцы с грудями посчитали фото:
Чрезмерно сексуализированным, оскорбительным и безответственным, поскольку объективировало женщин и демонстрировалось ненадлежащим образом.
Управление по рекламе на жалобу откликнулось и запретило CK использовать этот снимок. Они внезапно поняли, что клиенты будут пялиться на тело женщины, а не на одежду.
Мы решили, что композиция изображения фокусирует внимание зрителей на теле модели, а не на рекламируемой одежде. Поэтому мы пришли к выводу, что реклама была безответственной и могла нанести серьезное оскорбление.
Это уже не первая жалоба феминисток и прочих активистов на Calvin Klein. Весной 2023 модель Кендалл Дженнер сфотографировали в нижнем белье этого бренда. И общественность забурлила на тему того, что в рекламе трусов и бюстгальтеров «слишком много обнажённого тела».
Но в тот раз их жалоба не прошла - она показалась странной даже для управления по стандартам рекламы.
Источник:
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Тьфу, извращенцы херовы.