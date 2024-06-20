Долой клетки: авиакомпания Bark Airline дарит питомцам первоклассные условия полёта

Примерно в 30% семей есть собаки, а более чем в 50% - вообще домашние животные. Путешествия - важная часть жизни, поэтому питомцев либо оставляют под присмотром, либо берут с собой. Однако...