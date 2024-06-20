Just Stop Oil - климатические экоактивисты, которые выступают за спасение планеты и сохранение её ресурсов.
Экоактивисты Just Stop Oil прямо во время праздника солнцестояния облили краской Стоунхендж. Активисты бегали вокруг камней, кричали и размахивали красящими шашками. Их быстро задержали. Уже сейчас Стоунхендж открыт для посетителей. Руководство исторического комплекса заявило, что камни в порядке.
«К счастью, видимых повреждений нет, но это вовсе не значит, что он не потерпел урон — от процесса очистки камней до той боли, которую вандалы причинили тем, для кого Стоунхендж имеет духовное значение», — резюмировали в организации, пишет Daily Mail.
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20 июня эти же активисты Just Stop Oil облили краской личный самолет Тейлор Свифт. Они пробрались на аэродром и распылили жёлтую краску из пожарных баллонов на корпус судна. После этого они сели на землю и обнялись.
Своими протестами активисты пытаются заставить компании отказаться от ископаемого топлива, чтобы сохранить планету.
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Примерно в 30% семей есть собаки, а более чем в 50% - вообще домашние животные. Путешествия - важная часть жизни, поэтому питомцев либо оставляют под присмотром, либо берут с собой. Однако...
Эти полудурки хотят авиацию под пресс пустить???
Может эти грё.банные экоактивисты не знают, что миллионы людей и огромное количество необходимых товаров перемещаются между континентами на самолётах??????