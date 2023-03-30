Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест

Марк Морелл уже несколько лет выступает активистом, пытаясь изменить состояние британских дорог. В Великобритании он даже известен как "Мистер Выбоина" (Mr Pothole). На этот раз он решил заполнить выбоины на дорогах лапшой быстрого приготовления, чтобы привлечь к проблеме ещё больше внимания общественности и властей. До этого он помещал в ямы резиновых уточек, и даже устраивал "день рождения" выбоин с тортом.

"Чем ещё заполнить ямы, как не лапшой, чтобы продемонстрировать смехотворное состояние дорог Великобритании?" - написал мужчина.