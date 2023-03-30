Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест

Британец по имени Марк Морелл решил показать общественности проблему плохих дорог в своей стране. Для этого он выбрал нестандартный способ - заполнить ямы на дорогах лапшой быстрого приготовления.
Марк Морелл уже несколько лет выступает активистом, пытаясь изменить состояние британских дорог. В Великобритании он даже известен как "Мистер Выбоина" (Mr Pothole). На этот раз он решил заполнить выбоины на дорогах лапшой быстрого приготовления, чтобы привлечь к проблеме ещё больше внимания общественности и властей. До этого он помещал в ямы резиновых уточек, и даже устраивал "день рождения" выбоин с тортом.
"Чем ещё заполнить ямы, как не лапшой, чтобы продемонстрировать смехотворное состояние дорог Великобритании?" - написал мужчина.
В этом году на ремонт дорог в Великобритании выделили 200 млн фунтов стерлингов, но недавние опросы показывают, что на устранение большинства дорожных проблем потребуется 14 млрд фунтов стерлингов. Сам мужчина живёт в английском городе Брэкли, где, по его словам, состояние дорог оставляет желать лучшего.
"Проблема выбоин в Великобритании становится все более серьёзной. Я веду кампанию по этому вопросу уже более 10 лет. Эти выбоины сводят с ума участников дорожного движения," - говорит мужчина.
По данным опросов, около 60% британских водителей считают, что по сравнению с прошлым годом дороги в стране стали хуже. Всему виной - качество дорожного покрытия. Во время перепадов температур и быстрого замерзания и оттаивания, на некачественном дорожном покрытии ямы образуются гораздо быстрее. Сам "Мистер Выбоина" не сдаётся - мужчина планирует продолжать свои протесты, пока проблема не будет устранена.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот раньше вправду в ямах можно было и машину потерять)))
В мелких городах все грустно