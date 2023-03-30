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Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест

Британца так достали ямы на дорогах, что он устроил необычный протест

Автор:
30 марта 2023 14:59
Сообщество : Истории
Метки: Англия   Великобритания   активист   активисты   дороги   истории   история   люди   фото   
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Британец по имени Марк Морелл решил показать общественности проблему плохих дорог в своей стране. Для этого он выбрал нестандартный способ - заполнить ямы на дорогах лапшой быстрого приготовления.

Марк Морелл уже несколько лет выступает активистом, пытаясь изменить состояние британских дорог. В Великобритании он даже известен как "Мистер Выбоина" (Mr Pothole). На этот раз он решил заполнить выбоины на дорогах лапшой быстрого приготовления, чтобы привлечь к проблеме ещё больше внимания общественности и властей. До этого он помещал в ямы резиновых уточек, и даже устраивал "день рождения" выбоин с тортом.


"Чем ещё заполнить ямы, как не лапшой, чтобы продемонстрировать смехотворное состояние дорог Великобритании?" - написал мужчина.

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В этом году на ремонт дорог в Великобритании выделили 200 млн фунтов стерлингов, но недавние опросы показывают, что на устранение большинства дорожных проблем потребуется 14 млрд фунтов стерлингов. Сам мужчина живёт в английском городе Брэкли, где, по его словам, состояние дорог оставляет желать лучшего.


"Проблема выбоин в Великобритании становится все более серьёзной. Я веду кампанию по этому вопросу уже более 10 лет. Эти выбоины сводят с ума участников дорожного движения," - говорит мужчина.

По данным опросов, около 60% британских водителей считают, что по сравнению с прошлым годом дороги в стране стали хуже. Всему виной - качество дорожного покрытия. Во время перепадов температур и быстрого замерзания и оттаивания, на некачественном дорожном покрытии ямы образуются гораздо быстрее. Сам "Мистер Выбоина" не сдаётся - мужчина планирует продолжать свои протесты, пока проблема не будет устранена.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Англия   Великобритания   активист   активисты   дороги   истории   история   люди   фото   
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9  комментариев
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3k
poбт Полчаса назад
агент Кремля не иначе
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737
surgy 6 минут назад
Самое удивительное, что сильно выросло качество дорог на федеральных дорогах в России. Кстати и на центральных улицах городов почти всегда все отлично.
А вот раньше вправду в ямах можно было и машину потерять)))
В мелких городах все грустно
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15k
куджо 37 минут назад
Ложь, все знают что дороги вне России лучшие
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10k
Бритва 38 минут назад
"еду я по выбоине, с выбоины не выеду я".
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1k
Шурман 40 минут назад
Бывают активисты и это похвально , в целом всем пох , диск в жопу ок заплатил 600 евро за диск и 250 за такую же резину и ладно , некоторым это уже не безразлично . Сам лично так попадал на низкой резине , диски 1000 за штуку , ремонт диска 400 , резина 280 а страховка в ответ ну вот и сам судись с правительством .
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1k
Шурман 43 минуты назад
Это по всей Европе так . Я по городу езжу так как по Москве и области не ездил . Яма по пол колеса а налоги кому хотите могу показать сколько они в год и в ахере будите , на вопрос где деньги ремонт они просто разведут руками . Самые хреновые дороги в Европе это Греция и Латвия , а вот Эстонцы молодцы , у них как по стеклам .
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