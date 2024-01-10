"Под моей квартирой что-то копают евреи!": в Нью-Йорке обнаружили секретный туннель хасидов

Власти города считают, что сеть туннелей использовалась евреями для тайного посещения синагоги во время пандемии. Когда подземные лазы попытались залить цементом, хасиды взбунтовались.
Нью-Йорк сотряс новый скандал. Еще в декабре власти города обнаружили секретную сеть туннелей, которая вела к главной синагоге в США в бруклинском районе Краун-Хайтс.
"Туннель между штаб-квартирой группировки движения «Хабад-Любавич» и по крайней мере одним прилегающим объектом был впервые обнаружен в конце прошлого года", - сообщает The New York Times. На место подъехал цементовоз, который попытался заполнить тайные ходы, однако кое-кому это не понравилось.
Как сообщают СМИ, хасиды пытались помещать этому мероприятию - тогда на место была вызвана полиция, сотрудники которой обнаружили группу мужчин, «прорывающихся через стену молитвенного помещения, ведущего в туннель».
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Как сообщают СМИ, в ходе столкновений с полицией было арестовано 9 человек. Некоторых пришлось "добывать" прямо из туннеля.
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Пока точно неизвестно, кто именно и как долго строил этот туннель, но среди присутствовавших во время конфликта были люди, сообщившие, что мотивом постройка этого тайного прохода имела цель расширение группировки, к чему еще около 30 лет назад призывал лидер любавичского движения раввин Менахем Мендель Шнеерсон.
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Представитель движения «Хабад-Любавич» Мотти Селигсон был расстроен из-за стычки с полицией и попыткой властей уничтожить туннель. Он заявил, что все происходящее огорчает и движение «Любавич», и всю еврейскую общину во всем мире».
А пока в сети опубликовали 3D-модель секретного тоннеля, который был вырыт под синагогой в Нью-Йорке.
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Среди целей строительства туннеля называют вполне практичные (ходить в синагогу во время пандемии COVID-19), так и конспирологические (торговля людьми). Пока ни одна из версий не подтверждена. Впрочем, в туннеле было довольно много находок, которые вызывают много вопросов: матрас, как пишут СМИ, испачканный кровью, с кровавыми отметинами книга, детский стульчик.
Пользователи Сети недоумевают: что вообще происходило в этих подземных ходах и для чего их нужно было заливать цементом? О чём знают и не говорят власти города?
На фоне этих событий вспомнили жителя Нью-Йорка, который еще в ноябре писал, что слышит, как под его квартирой что-то копают евреи. Тогда мужика сочли психом, а после оказалось, что это "ж-ж-ж-" неспроста.
Уточняется, что вся эта история произошла по адресу 770 Eastern Parkway в Краун-Хайтс, где расположена главная штаб-квартира движения, которую часто называют просто 770.
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