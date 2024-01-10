"Под моей квартирой что-то копают евреи!": в Нью-Йорке обнаружили секретный туннель хасидов

Нью-Йорк сотряс новый скандал. Еще в декабре власти города обнаружили секретную сеть туннелей, которая вела к главной синагоге в США в бруклинском районе Краун-Хайтс.





"Туннель между штаб-квартирой группировки движения «Хабад-Любавич» и по крайней мере одним прилегающим объектом был впервые обнаружен в конце прошлого года", - сообщает The New York Times. На место подъехал цементовоз, который попытался заполнить тайные ходы, однако кое-кому это не понравилось.





Как сообщают СМИ, хасиды пытались помещать этому мероприятию - тогда на место была вызвана полиция, сотрудники которой обнаружили группу мужчин, «прорывающихся через стену молитвенного помещения, ведущего в туннель».



