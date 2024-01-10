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"Под моей квартирой что-то копают евреи!": в Нью-Йорке обнаружили секретный туннель хасидов

"Под моей квартирой что-то копают евреи!": в Нью-Йорке обнаружили секретный туннель хасидов

Автор:
10 января 2024 16:51
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Нью-Йорк   евреи   находка   полиция   синагога   туннель   хасиды   
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Власти города считают, что сеть туннелей использовалась евреями для тайного посещения синагоги во время пандемии. Когда подземные лазы попытались залить цементом, хасиды взбунтовались.

Нью-Йорк сотряс новый скандал. Еще в декабре власти города обнаружили секретную сеть туннелей, которая вела к главной синагоге в США в бруклинском районе Краун-Хайтс.


"Туннель между штаб-квартирой группировки движения «Хабад-Любавич» и по крайней мере одним прилегающим объектом был впервые обнаружен в конце прошлого года", - сообщает The New York Times. На место подъехал цементовоз, который попытался заполнить тайные ходы, однако кое-кому это не понравилось.


Как сообщают СМИ, хасиды пытались помещать этому мероприятию - тогда на место была вызвана полиция, сотрудники которой обнаружили группу мужчин, «прорывающихся через стену молитвенного помещения, ведущего в туннель».



Как сообщают СМИ, в ходе столкновений с полицией было арестовано 9 человек. Некоторых пришлось "добывать" прямо из туннеля.


Пока точно неизвестно, кто именно и как долго строил этот туннель, но среди присутствовавших во время конфликта были люди, сообщившие, что мотивом постройка этого тайного прохода имела цель расширение группировки, к чему еще около 30 лет назад призывал лидер любавичского движения раввин Менахем Мендель Шнеерсон.


Представитель движения «Хабад-Любавич» Мотти Селигсон был расстроен из-за стычки с полицией и попыткой властей уничтожить туннель. Он заявил, что все происходящее огорчает и движение «Любавич», и всю еврейскую общину во всем мире».


А пока в сети опубликовали 3D-модель секретного тоннеля, который был вырыт под синагогой в Нью-Йорке.



Среди целей строительства туннеля называют вполне практичные (ходить в синагогу во время пандемии COVID-19), так и конспирологические (торговля людьми). Пока ни одна из версий не подтверждена. Впрочем, в туннеле было довольно много находок, которые вызывают много вопросов: матрас, как пишут СМИ, испачканный кровью, с кровавыми отметинами книга, детский стульчик.



Пользователи Сети недоумевают: что вообще происходило в этих подземных ходах и для чего их нужно было заливать цементом? О чём знают и не говорят власти города?



На фоне этих событий вспомнили жителя Нью-Йорка, который еще в ноябре писал, что слышит, как под его квартирой что-то копают евреи. Тогда мужика сочли психом, а после оказалось, что это "ж-ж-ж-" неспроста.


Уточняется, что вся эта история произошла по адресу 770 Eastern Parkway в Краун-Хайтс, где расположена главная штаб-квартира движения, которую часто называют просто 770.

Источник:

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Метки: Нью-Йорк   евреи   находка   полиция   синагога   туннель   хасиды   
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12  комментариев
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5k
Peter Griffin Час назад
Цыгане-локальное излишество.Жиды-глобальное.
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133k
parallax Минуту назад
Так вот где можно было увидеть еврея с лопатой. Или они мексиканцев нанимали?
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2k
Андерсен 16 минут назад
Безобразие! Куда смотрят нью-йоркские арабы?
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20k
Дмитрий Полчаса назад
Уже и мемы подвезли

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62k
hpgjzsorqzo4 46 минут назад
Всех туда в туннель собрать пейсатых , и забетонировать вместе с ними.
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8k
Владимир 54 минуты назад
Надо было с 2 сторон цементировать. Без предупреждения. Это какие-то сломанные евреи, что-то там не чисто.
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764
MidMaster 55 минут назад
А вот в давние времена под полом скребли только мыши
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6k
мемфрид 59 минут назад
Как бешеные крысы, эти евреи.... Вот что в их поведении есть адекватного?
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16k
Kucher Час назад
А в Нью-Йорке в кране ещё есть вода? Или уже заканчивается?
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