Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов

Гражданка оказалась ответственнее и честнее полицейских.
Курьёзная история, которую, к сожалению, трудно назвать удивительной, произошла в Москве в начале мая. Молодая девушка прогуливалась в парке "Ростокинский Акведук" и наткнулась на куртку. Поблизости никого не было и она проверила карманы, чтобы найти данные владельца вещи, но нашла там только крупную сумму денег.
Ответственная гражданка сразу побежала в ближайшую дежурную часть, чтобы сообщить о находке. В отделе полицейские деньги пересчитали (226 150 рублей), осмотрели, всё оформили по закону и оставили куртку у себя. Однако спустя две недели выяснилось, что большая часть купюр — фальшивка.
В ходе внутренней проверки выяснилось, что сразу после оформления потерянных вещей ушлый капитан полиции Руслан Я. сбегал в ближайший ТЦ "Европолис" и купил там 222 купюры банка приколов номиналом в тысячу рублей каждая. После чего, как нетрудно догадаться, вернулся в отдел и подложил их вместо настоящих, которые забрал себе.
Сообщается, что в отношении не шибко умного капитана возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии.
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вот документ
Порядок
обеспечения сохранности найденных и сданных в органы внутренних дел Российской Федерации документов, вещей, кладов, ценностей и другого имущества, их возврата законным владельцам либо передачи в соответствующие государственные или муниципальные органы
4. Ответственность за организацию работы по приему найденных вещей и документов, обеспечению их сохранности, возврату законным владельцам либо передаче в соответствующие государственные или муниципальные органы несет заместитель начальника территориального органа МВД России - начальник полиции либо при отсутствии в штатном расписании территориального органа МВД России указанной должности - заместитель начальника территориального органа МВД России, ответственный за деятельность дежурных частей территориального органа МВД России.
Русик мертвая душа?)))
Из Курска клад был отправлен в московский Гохран, но монеты до столицы не доехали. Вместо них в коробке оказались три гаечных ключа и степлер. Куда делось золото, неизвестно.
А подмену - во всем околотке есть камеры видеонаблюдения, и служба внутренней безопасности тоже кушать хочет.
москвичка подумала про камеры на всех столбах и отнесла в полицию деньги.
а тупой мент не подумал, что у них в отделении есть камеры
мне жаль наше общество, если на страже стоят такие дебилы, даже если это подстаа этого дебила соими же коллегами!
Попы вон, бывает, золотишком не брезгуют - а их вроде учат, что за это совсем ай-яй-яй, и не на всю жизнь - а так, навечно!
)))