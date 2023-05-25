FISHKINET
Сообщество Криминал 1861 пост • 351 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов

Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов

Автор:
25 мая 2023 17:22
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   кража   находка   полиция   превышение полномочий   уголовное дело   
1979
2

Гражданка оказалась ответственнее и честнее полицейских.

Курьёзная история, которую, к сожалению, трудно назвать удивительной, произошла в Москве в начале мая. Молодая девушка прогуливалась в парке "Ростокинский Акведук" и наткнулась на куртку. Поблизости никого не было и она проверила карманы, чтобы найти данные владельца вещи, но нашла там только крупную сумму денег.


Ответственная гражданка сразу побежала в ближайшую дежурную часть, чтобы сообщить о находке. В отделе полицейские деньги пересчитали (226 150 рублей), осмотрели, всё оформили по закону и оставили куртку у себя. Однако спустя две недели выяснилось, что большая часть купюр — фальшивка.

В ходе внутренней проверки выяснилось, что сразу после оформления потерянных вещей ушлый капитан полиции Руслан Я. сбегал в ближайший ТЦ "Европолис" и купил там 222 купюры банка приколов номиналом в тысячу рублей каждая. После чего, как нетрудно догадаться, вернулся в отдел и подложил их вместо настоящих, которые забрал себе.


Сообщается, что в отношении не шибко умного капитана возбудили уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями. Теперь ему грозит до четырёх лет колонии.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   кража   находка   полиция   превышение полномочий   уголовное дело   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Том Сойер Час назад
Руслан,
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий 7 минут назад
Какой умный и хитрый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Babangdida 10 минут назад
My cop... мусор по нашему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
weiter 14 минут назад
А патамушта делиться нада. С майором, с палковником.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Сергей Полчаса назад
Говно, оно есть везде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
kaboza 39 минут назад
Чото пи***жом попахивает...я заморочился и почитал, там раком тогда весь отдел ставить надо...
вот документ
Порядок
обеспечения сохранности найденных и сданных в органы внутренних дел Российской Федерации документов, вещей, кладов, ценностей и другого имущества, их возврата законным владельцам либо передачи в соответствующие государственные или муниципальные органы

4. Ответственность за организацию работы по приему найденных вещей и документов, обеспечению их сохранности, возврату законным владельцам либо передаче в соответствующие государственные или муниципальные органы несет заместитель начальника территориального органа МВД России - начальник полиции либо при отсутствии в штатном расписании территориального органа МВД России указанной должности - заместитель начальника территориального органа МВД России, ответственный за деятельность дежурных частей территориального органа МВД России.

Русик мертвая душа?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick 46 минут назад
Постоянные усиления довели наверное, и сутки через двое. Мозг не соображал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ФЫВАПРОЛ 50 минут назад
Почему я не удивлен?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
942
ruslan d Час назад
Интересно как это доказали ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Brodyaga ruslan d 39 минут назад
По находке составили протокол с описью - т.е. факт наличия купюр доказать проще простого.
А подмену - во всем околотке есть камеры видеонаблюдения, и служба внутренней безопасности тоже кушать хочет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
215
Brodyaga Константин 11 минут назад
Кто знает что у него в голове было? Думаешь, в полицейские школы только золотых медалистов принимают?
Попы вон, бывает, золотишком не брезгуют - а их вроде учат, что за это совсем ай-яй-яй, и не на всю жизнь - а так, навечно!
)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Fat Lynx Час назад
злоупотреблении полномочиями? это же кража!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Serg2001 Час назад
Вот интересно, как такие имбецилы как Руслан Я. на службу попадают? Там же тесты какие-то надо сдавать, аттестации... Ну ведь тупой же как пробка! Тупой и жадный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

153713



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Экран Apple Watch позеленел после обновления
Экран Apple Watch позеленел после обновления
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хороша кольчуга

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#машина#люди#Прикол#кино#позитив#красота#шоу бизнес#картинки
#Юмор#автомобили#интересное#история#подборка#авто аварии#СССР#факты#удивительно#новости
#интересно#автомир#животные#ДТП#аварии#Автовсячина#США#фильм#забавно#Приколы
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна

На что жалуетесь?

Вернуться