Девушка принесла найденные на улице деньги в полицию, но там их заменили на билеты банка приколов

Курьёзная история, которую, к сожалению, трудно назвать удивительной, произошла в Москве в начале мая. Молодая девушка прогуливалась в парке "Ростокинский Акведук" и наткнулась на куртку. Поблизости никого не было и она проверила карманы, чтобы найти данные владельца вещи, но нашла там только крупную сумму денег.

Ответственная гражданка сразу побежала в ближайшую дежурную часть, чтобы сообщить о находке. В отделе полицейские деньги пересчитали (226 150 рублей), осмотрели, всё оформили по закону и оставили куртку у себя. Однако спустя две недели выяснилось, что большая часть купюр — фальшивка.