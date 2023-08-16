На Кубани археологи обнаружили одну из древнейших в мире синагог

Это было прямоугольное здание длиной 21 м и шириной 6 м. Два помещения более чем 60 кв. м каждое. Некогда оба были богато украшены, до наших дней дошли мраморные колонны и столы для литургий.

Сохранилась также роспись стен красками и облицованы плиткой, а крыша древней синагоги была выложены черепицей. Орнаменты найденных в храме мраморных менор уникальны и отличаются от ближневосточных.