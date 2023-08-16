На Кубани археологи обнаружили одну из древнейших в мире синагог

Во время раскопок на Таманском полуострове археологи обнаружили ритуальные мраморные семисвечники и другие детали убранства.
На Таманском полуострове не прекращаются археологические раскопки. Древняя кубанская земля богата артефактами. Иной раз, даже весьма неожиданными.
Недавно члены фанагорийской экспедиции обнаружили, как оказалось, одну из древнейших в мире синагог. После проведённого анализа сохранившихся деталей её убранства эксперты сделали вывод, что она здесь находилась со времён стыка тысячелетий и просуществовала не менее 500 лет.
У древней синагоги сохранились основание и контуры стен. Внутри же археологи нашли ритуальные мраморные семисвечники, столы для литургий и фрагменты мраморных стел. Кстати, на одной из которых есть надпись "синагога" на древнегреческом.
Это было прямоугольное здание длиной 21 м и шириной 6 м. Два помещения более чем 60 кв. м каждое. Некогда оба были богато украшены, до наших дней дошли мраморные колонны и столы для литургий.
Сохранилась также роспись стен красками и облицованы плиткой, а крыша древней синагоги была выложены черепицей. Орнаменты найденных в храме мраморных менор уникальны и отличаются от ближневосточных.
Находки говорят о том, что фанагорийская синагога была здесь уже в начале I века н.э. И потому это самая древняя в России и одна из древнейших в мире.
Историки считают обнаруженную синагогу ровесницей "Второго храма" - периоду с 516 года до н.э. по 70 год н.э. В тот период центром религиозной жизни иудеев считался второй Иерусалимский храм, который возвели на месте первого после его разрушения вавилонянами. Все религиозные ритуалы проходили здесь, а синагоги были большой редкостью и возводились представителями диаспоры, которые жили далеко от Иерусалима.
Вероятнее всего, фанагорийская синагога погибла в середине VI века во время одного из нападений варварских племен, разграбивших город и спаливших все постройки.
Из истории
Первые синагоги датируются III веком до н.э., а расцвет их строительства приходится только на III век н.э. О наличии в городе крупной иудейской общины уже в I веке н.э. свидетельствуют также изображения менор на амфорах и надгробных камнях этого периода.
Согласно дошедших до нас записям средневековых историков, иудеи составляли значительную часть населения Фанагории. В частности, византийский хронист VIII века Феофан и арабский географ IX века Ибн-Хордадбеха неспроста называли Фанагорию "еврейским городом". Наши же современники полагают, что иудейская община древнего города была так же многонациональна, как и сам город.
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Канун исхода празднует народ.
Еврейское казачество восстало,
В Биробиджане был переворот.
В казачий круг сошлись мы втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут,
Прикрыли мы папахами ермолки,
и к седлам приторочили талмуд.