FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7420 постов • 3085 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
"Всем бы такую!": у агроблогера, переехавшего в деревню, оказалось богатое прошлое

"Всем бы такую!": у агроблогера, переехавшего в деревню, оказалось богатое прошлое

Автор:
09 января 2024 16:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Lena Reif   Анастасия Бугаенко   агроблогер   деревня   компромат   рассекретили   темное прошлое   
4980
10
2

23-летняя девушка Настя переехала с семьёй в деревню. Она активно рассказывала о своей жизни и умиляла подписчиков: такая молодая и уже умница! И хозяйственная, и красивая - вот уж повезло её мужу! А потом оказалось, что Настя не так проста, и до фермерства занималась совсем другими, не вполне праведными вещами...



В совсем еще молодом возрасте переехать в деревню, самостоятельно обустраивать дом, заниматься фермерством - это не штаны в офисе просиживать!


"Лучше такая простая жена, чем эти клубные фифы!"

"Мечта настоящего мужчины!" - такими эпитетами награждали Настю в её блоге подписчики, жалея, что не встретилась им на пути такая милая и простая девчушка.

Кто же знал, что однажды всплывёт информация, которая заставит молодую блогершу оправдываться за своё прошлое.


Кто-то из комментаторов, видимо, вспомнил, что Настя уже мелькала на экранах, только при этом никак не была связана с аграрным трудом. Выяснилось, что девушка с юности под псевдонимом Lena Reif активно снималась в фильмах для взрослых, пробовалась на кастингах Пьера Вудмана и вообще, в прошлом была совсем не так застенчива и проста как теперь.


После волны хейта Насте пришлось записать пятиминутное видео, в котором она рассказала, что "всё это в прошлом, и те события её больше не характеризуют".



Многие подписчики из числа женщин поддержали Настю и даже посоветовали ей написать заявление в полицию. Дескать, хейтеров надо наказывать.


Вот только желающих, чтобы и у них была такая же жена, как-то поубавилось. Хотя, подумаешь, просто негры толпой занимались сексом с юной девушкой на камеру, но это ж в прошлом? А если бы не пыталась популяризировать свою жизнь агроблогера - глядишь, и никто бы не подумал, что за плечами у девушки такие суровые испытания на прочность.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Lena Reif   Анастасия Бугаенко   агроблогер   деревня   компромат   рассекретили   темное прошлое   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
65  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
сеньор Леонсио Час назад
Насколько надо быть тупой и наглой, чтобы с таким бэкграундом лезть в блоггеры, думая что её не узнают?! Всё что нужно знать о блогерах и современных женщинах!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
3k
владимир Минуту назад
Ничего плохого девка не сделала чего её травить. Вот например тварь которая детей на переходе сбила в телефон играла и через 2.5 года по УДО вышла вот она травли достойна. А эта ну доила негров теперь коров доит какая разница и то и то животные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost Минуту назад
синдромообразующий комплекс "блогерства" - латентный эксгибиционизм.
так что всё в рамках. что свою ... в интернеты выкладывать, что своей лошади, лишь бы выкладывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Kladbische 4 минуты назад
Зачем подрезали ей крылья. Этож у неё только начало. Сейчас бы барашками да бычками разжилась, а потом бы такое нам показала! Эксклюзив! А вы всю малину испортили. Теперь не интересно. А ведь какие были бы заголовки! Фермерша и породистый бык сзади. Баран смотрит на киску фермерши...

Эх, даааа....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Двестиграмм 7 минут назад
для ДРУЗЕЙ друга

https://ru.xhamster.com/pornstars/lena-reif?_ga=2.97017432.691440406.1704812583-710891925.1704812583https://ru.xhamster.com/pornstars/lena-reif?_ga=2.97017432.691440406.1704812583-710891925.1704812583
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T 11 минут назад
В автоблогеры нужно было идти.

А вообще если известность не радует.
Можно воспользоваться законом о праве на забвение от 01.01.2016
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
insaider 23 минуты назад
Неграм подняла, и село подымет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Влад 24 минуты назад
очередная Люба-звезда ютьюба.
только вот та Люба заныкалась-а эта дальше фестивалит.
чего она ожидала после всего этого занимаясь блогерством?
что все такие добрые добрые и со склерозом?
или это всё за ради хайпа? вон персонажи есть собак прут своих ради этого. да много чего творят. то что она поменялась(по её словам)-так это отлично! для неё самой в первую очередь польза! только вот тренд такой нынче-обосраться по самый не балуй и потом простите-поймите! ну такое... лучшее лекарство в таких траблах-время-потому что оно всё стирает-в первую очередь память. ну так персонажи же напоминают!
ну как бы это говорит об их умственных способностях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Nico Полчаса назад
да всем пох то, кроме мужа. он то знал это невинное прошлое, дети там в школе потом тоже порадуются. как говорится береги честь с молоду, век интернета ошибок не прощает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений Хр Полчаса назад
Хахляццкая мразота маскируется под русскую. Тварь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk Полчаса назад
Детишкам счастье - мамка актриса ))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Wadim Полчаса назад
вот это поворот (с) )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Полчаса назад
Торговала дыркой, а теперь ангелок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Boom shakalaka 49 минут назад
Звук, на всякий случай, по привычке убавил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
zloykoyot 52 минуты назад
Щас меня поборники морали заминусят. Те самые, которые наверняка видели фото новоявленной ди-джейки и повара некоей Саши по фамилии Грей. Она же Марина Энн Хэнцис. Которая в своё время весьма наглядно и задорно демонстрировала в видеороликах как надо правильно жарить. По поводу морали предлагаю вопрос закрыть, тут понятно всё, деваха сама себе судьбу делала. Мне интересно, откуда этот пост. Её специально разыскивали? Понятие агроблогер мне только сейчас известно стало. Хотя вполне возможно что я отстал от жизни и таке понятие просто упустил. Оставьте её в покое. Может быть она действительно сейчас жизнь переоценила и что-нибудь наладить пытается. А если не пытается, то и хер с ней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
339
deadDEVIL zloykoyot Полчаса назад
Вот только Саша наша Грей не лезет в православие и не трубит налево и направо, что она белая и пушистая. Поэтому к Саше никаких претензий, а к этой Настеньке [мат] очень много вопросов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Джаван zloykoyot 17 минут назад
агроблогер...,а я так и не понял что это за тварь.
понял то что она не хрена не делает кроме видосов.в принципе как и раньше.ну там хотя бы её писка уставала.
кто то хочет поспорить - посмотрите на её руки.кто хотя бы месяц был в деревне поймёт.
так что уважаемый ни чего она не переоценила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
workmen77 59 минут назад
Судя по тому, как она с удовольствием снималась в фильмах, не скажешь, что у неё это была "не самая лучшая жизнь". Может просто срубила бабла и решила вовремя соскочить, но интернет то "всё помнит".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Клавдий Тромалыч Заратустра Час назад
Упс! Неудобно получилось.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
AlekZzz Час назад
Капец как поднялась волна... И нравится же кому-то ковыряться в чужой жизни.. будь то своей нет.. или все же нет?!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
439
danieldewitte Час назад
Может быть кто-то склонен считать это ошибкой молодости, но на самом деле это ментальное состояние души именно в этой жизни и именно в этом теле.
Твердо убежден, что в выборе матери своих будущих детей нужно основываться на мнении родителей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 Час назад
Вечера в деревне перестали быть томными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
КолдурасЪ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 25 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

210673



Другие посты автора
Популярное в сообществах
15 изображений, которые покажут новые грани мира
15 изображений, которые покажут новые грани мира
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
В Североуральске избили женщину, пожаловавшуюся на неубранный снег
Набирающие популярность в сообществах
Утка съедена, но праздник продолжается
Утка съедена, но праздник продолжается
С добрым утром
С добрым утром
Желания, которые сбылись
Желания, которые сбылись
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#ДТП#фильм#знаменитости#интересное#СССР#Юмор#дети
#машина#животные#в мире#кино#люди#природа#роль#шоу бизнес#собака#мигранты
#автомобили#факты#аварии#авто аварии#Прикол#история#забавно#Автовсячина#конфликт#милота
Желания, которые сбылись Желания, которые сбылись Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни Дети плавают в пакетах: тяжелый путь до школы учеников вьетнамской деревни Жители британской деревни ополчились против приезжей из столицы Жители британской деревни ополчились против приезжей из столицы «Депутатам нужно решать другие задачи»: в Ярославской области отказались переименовывать деревню под названием Шалава «Депутатам нужно решать другие задачи»: в Ярославской области отказались переименовывать деревню... По цене квартиры: в Испании выставили на продажу целую деревню По цене квартиры: в Испании выставили на продажу целую деревню К переезду в город готовы: девушки из деревень, которые уже пакуют чемоданы К переезду в город готовы: девушки из деревень, которые уже пакуют чемоданы

На что жалуетесь?

Вернуться