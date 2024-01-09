"Всем бы такую!": у агроблогера, переехавшего в деревню, оказалось богатое прошлое

Вот только желающих, чтобы и у них была такая же жена, как-то поубавилось. Хотя, подумаешь, просто негры толпой занимались сексом с юной девушкой на камеру, но это ж в прошлом? А если бы не пыталась популяризировать свою жизнь агроблогера - глядишь, и никто бы не подумал, что за плечами у девушки такие суровые испытания на прочность.