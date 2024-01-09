"Всем бы такую!": у агроблогера, переехавшего в деревню, оказалось богатое прошлое

23-летняя девушка Настя переехала с семьёй в деревню. Она активно рассказывала о своей жизни и умиляла подписчиков: такая молодая и уже умница! И хозяйственная, и красивая - вот уж повезло её мужу! А потом оказалось, что Настя не так проста, и до фермерства занималась совсем другими, не вполне праведными вещами...
В совсем еще молодом возрасте переехать в деревню, самостоятельно обустраивать дом, заниматься фермерством - это не штаны в офисе просиживать!
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"Лучше такая простая жена, чем эти клубные фифы!"
"Мечта настоящего мужчины!" - такими эпитетами награждали Настю в её блоге подписчики, жалея, что не встретилась им на пути такая милая и простая девчушка.
Кто же знал, что однажды всплывёт информация, которая заставит молодую блогершу оправдываться за своё прошлое.
Кто-то из комментаторов, видимо, вспомнил, что Настя уже мелькала на экранах, только при этом никак не была связана с аграрным трудом. Выяснилось, что девушка с юности под псевдонимом Lena Reif активно снималась в фильмах для взрослых, пробовалась на кастингах Пьера Вудмана и вообще, в прошлом была совсем не так застенчива и проста как теперь.
После волны хейта Насте пришлось записать пятиминутное видео, в котором она рассказала, что "всё это в прошлом, и те события её больше не характеризуют".
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Многие подписчики из числа женщин поддержали Настю и даже посоветовали ей написать заявление в полицию. Дескать, хейтеров надо наказывать.
Вот только желающих, чтобы и у них была такая же жена, как-то поубавилось. Хотя, подумаешь, просто негры толпой занимались сексом с юной девушкой на камеру, но это ж в прошлом? А если бы не пыталась популяризировать свою жизнь агроблогера - глядишь, и никто бы не подумал, что за плечами у девушки такие суровые испытания на прочность.
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так что всё в рамках. что свою ... в интернеты выкладывать, что своей лошади, лишь бы выкладывать.
Эх, даааа....
https://ru.xhamster.com/pornstars/lena-reif?_ga=2.97017432.691440406.1704812583-710891925.1704812583https://ru.xhamster.com/pornstars/lena-reif?_ga=2.97017432.691440406.1704812583-710891925.1704812583
А вообще если известность не радует.
Можно воспользоваться законом о праве на забвение от 01.01.2016
только вот та Люба заныкалась-а эта дальше фестивалит.
чего она ожидала после всего этого занимаясь блогерством?
что все такие добрые добрые и со склерозом?
или это всё за ради хайпа? вон персонажи есть собак прут своих ради этого. да много чего творят. то что она поменялась(по её словам)-так это отлично! для неё самой в первую очередь польза! только вот тренд такой нынче-обосраться по самый не балуй и потом простите-поймите! ну такое... лучшее лекарство в таких траблах-время-потому что оно всё стирает-в первую очередь память. ну так персонажи же напоминают!
ну как бы это говорит об их умственных способностях.
понял то что она не хрена не делает кроме видосов.в принципе как и раньше.ну там хотя бы её писка уставала.
кто то хочет поспорить - посмотрите на её руки.кто хотя бы месяц был в деревне поймёт.
так что уважаемый ни чего она не переоценила.
но нет.....
Твердо убежден, что в выборе матери своих будущих детей нужно основываться на мнении родителей.