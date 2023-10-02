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Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей

Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей

Автор:
02 октября 2023 21:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Фотографии   актёры   звезды   знаменитости   известные люди   подборка   старые фото   фото   шоу бизнес   
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Мы часто видим известных людей на экранах, но и у них есть запас редких архивных фотографий, которые не так часто мелькают в сети. Взглянем на несколько забавных и малоизвестных звёздных фото, которые были сделаны в разные годы — от 1950-х до 2000-х.

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Метки: Фотографии   актёры   звезды   знаменитости   известные люди   подборка   старые фото   фото   шоу бизнес   
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2  комментария
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Евгений Полчаса назад
Скалли в молодости была стрёмная. А щас постарела, похорошела.
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