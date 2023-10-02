Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей

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Мы часто видим известных людей на экранах, но и у них есть запас редких архивных фотографий, которые не так часто мелькают в сети. Взглянем на несколько забавных и малоизвестных звёздных фото, которые были сделаны в разные годы — от 1950-х до 2000-х.
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16. Хэлли Берри на конкурсе красоты в 1985 году. До актёрской карьеры она завоевала пару титулов на конкурсах красоты
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