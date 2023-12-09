16 нарядов звёзд, о которых они горько жалеют

Знаменитости любят экспериментировать с образами на красной дорожке: иногда это что-то смелое и бросающее вызов, а порой бывает так, что они жалеют о сделанном выборе. Эти 16 знаменитостей признались, о каких образах они жалеют больше всего — и что точно никогда не повторят.
Актриса Кейли Куоко использовала в этом образе чёлку на заколках. По её словам, это "худший и максимально неестественный образ в её жизни", о котором она по сей день жалеет.
Это был первый выход Селены на красную дорожку - и самое большое её сожаление. Как певица рассказала в интервью, такое она никогда больше не наденет.
"Когда я частенько надевала джинсы и кеды на красные дорожки, мой стилист был в шоке. Никогда больше!" - рассказала Селена.
На Met Gala 2018 Селена Гомес переборщила с автозагаром. По словам певицы, сразу после нанесения загар выглядел красиво и равномерно, но со временем он становился темнее. В итоге звезда стала оранжевой, за что её высмеяли в СМИ.
Певица Тейлор Свифт призналась в интервью, что с первых появлений на красных дорожках она часто надевала нарядные платья, которые больше походят на платья для выпускного.
"Я начала появляться на красных дорожках, когда мне было 16. Наверное, я пропустила свой школьный выпускной, поэтому постоянно надевала пышные платья в пастельных оттенках," - говорит Тейлор.
Актриса и певица Зендея призналась, что её самое большое сожаление - платье в цветочек вместе с ботильонами на красной дорожке в 2011 году. Тогда ей было всего 13 лет, и по её словам, она "ещё не так далеко продвинулась в своём стиле".
Светская львица Пэрис Хилтон с ужасом вспоминает это платье, которое она надела на кинофестиваль в 2001 году. Спустя почти 20 лет она сказала Vogue Australia, что "это было слишком смело".
На премьере фильма "Дрянные девчонки" в Нью-Йорке в 2004 году актриса Аманда Сейфрид надела платье, в котором было видно её нижнее бельё. Почти 20 лет спустя на шоу Jimmy Kimmel Live она сказала:
"Тогда у меня не было стилиста... Я не знала никаких правил стиля, поэтому на мне был белый бюстгальтер и чёрные трусы. Я даже сама сделала макияж," - поделилась актриса.
На премьеру фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" в 2001 году Ева Лонгория надела кожаный костюм. Позже в одном из интервью она признала, что образ был неудачным, хотя и подходил под тематику фильма.
В этом странном образе актриса Эшли Тисдейл появилась на премьере мультфильма "Суперсемейка". По её словам, тогда она особо не задумывалась над образом. Его создал стилист, с которым она тогда работала в сериале - но после этого она убедилась, что одежду для красных дорожек должен подбирать отдельный стилист.
На церемонии вручения премии CFDA Fashion Awards в 2014 году Рианна надела платье, украшенное кристаллами Сваровски. Многие сочли образ откровенным из-за отсутствия бюстгальтера. Два года спустя она сказала Vogue:
"Можете ли вы представить себе такое платье с бюстгальтером? Я бы убила себя, если бы надела бюстгальтер. Жалею о том, что надела под него стринги без страз. Это единственное, о чем я жалею в своей жизни," - сказала певица.
На церемонии вручения "Оскара" в 2000 году Гвинет Пэлтроу надела довольно скромное платье. В одном из интервью она призналась, что платье было чересчур простым:
"Это хорошее платье, но не для "Оскара". Я выбрала его, потому что в тот период моей жизни мне хотелось просто исчезнуть," - сказала актриса.
Ещё один неудачный образ актрисы - "готическое" платье с прозрачным сетчатым верхом на церемонии вручения "Оскара" в 2002 году. По словам актрисы, само платье ей нравится - но тогда ей "нужно было надеть бюстгальтер, сделать простую причёску и меньше макияжа".
Комментируя этот образ, певица Майли Сайрус призналась, что "рада, что 2015 год остался далеко позади". Она надела хипповый наряд на премьеру песни Джастина Бибера. По словам Майли, в 16-18 лет она всегда одевалась весьма странно.
На премьеру фильма "Призрачный гонщик" в 2007 году Ева Мендес надела фиолетовое платье без бретелек, а волосы заплела в высокую косу. По словам актрисы, платье было красивым, но в целом она "выглядела как восточная принцесса Жасмин". Она призналась, что жалеет об этом не совсем удачном образе.
В таком образе Хайди Клум появилась на церемонии вручения премии "Оскар" в 2008 году. Позже она сказала в интервью Daily Pop:
"Мне нравится это платье. А вот огромный пучок меня раздражает. Я тогда сказала парикмахеру: "Этот пучок слишком большой". А она ответила: "Нет, мне нравится этот пучок. Он должен быть больше". Слышала, что многие на "Оскаре" обсуждали его после этого," - сказала Хайди.
На церемонии вручения премии "Оскар" в 2001 году Кейт Хадсон "чувствовала себя самой крутой и красивой девушкой в мире" в элегантном платье от Стеллы Маккартни. Однако, проснувшись на следующее утро после церемонии, Кейт обнаружила, что попала во множество списков "худших звёздных нарядов". По словам актрисы, возможно, дело было и в причёске.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 10 звёзд, которые сделали тату с ошибками
- 30 случаев, когда знаменитости случайно "ворвались" на чужие свадьбы
- Знаменитости, которые подарили своей команде дорогие подарки
- 20 самых богатых актрис современности
- Такими мы их не видели: 20 малоизвестных фото знаменитостей