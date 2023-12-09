16 нарядов звёзд, о которых они горько жалеют

В таком образе Хайди Клум появилась на церемонии вручения премии "Оскар" в 2008 году. Позже она сказала в интервью Daily Pop:

"Мне нравится это платье. А вот огромный пучок меня раздражает. Я тогда сказала парикмахеру: "Этот пучок слишком большой". А она ответила: "Нет, мне нравится этот пучок. Он должен быть больше". Слышала, что многие на "Оскаре" обсуждали его после этого," - сказала Хайди.