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15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли

15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли

Автор:
10 ноября 2023 21:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   диеты   звезды   знаменитости   известные люди   кино   роли   факты   фото   шоу бизнес   
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Работа актёра подразумевает полное погружение в разные образы — в том числе в физическом плане. Для многих ролей актёры или набирают много килограммов, или наоборот сидят на жёстких диетах, чтобы сбросить как можно больше веса. У некоторых даже бывают проблемы со здоровьем из-за настолько серьёзных диет. Взглянем на несколько таких ярких примеров.

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По словам актрисы, диета плохо повлияла на её здоровье, и после ей пришлось долго восстанавливать организм.


Позже он понял, что может получить такое же количество калорий при поедании одного Бигмака. Актёр также мог периодически съесть три пончика и выпить высококалорийный протеиновый коктейль.


Актёр ел много яичных белков, курицы, овсянки, риса, печёный картофель, спаржу, казеиновый белок. Всё это тщательно контролировалось и взвешивалось.

Позже она сказала, что первое, что она сделала после окончания съёмок - "съела дюжину пончиков с кремом".


Поскольку актёр сильно терял в весе, продюсерам фильма пришлось остановить его из-за риска для здоровья, и пересадить на менее жёсткую диету.


Один прием пищи состоял из “пяти блинчиков с арахисовым маслом и взбитыми сливками, миски овсянки, двух рогаликов с арахисовым маслом, десяти яичниц, картофеля фри и чизкейка". Позже актёр поделился, что соблюдать такую диету для набора ему было не сложно - было труднее сбросить вес после завершения съемок.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   диеты   звезды   знаменитости   известные люди   кино   роли   факты   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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535
александр ломовицкий Час назад
"лошары" вот АКТЕРИЩЕ становится только толще а для смены амплуа меняет свитер .

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9k
Гур 11 минут назад
Прям герои [мат]
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5k
Горожанин Час назад
Дайте миллион долларов - я тоже посижу.
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