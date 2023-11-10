15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли

Работа актёра подразумевает полное погружение в разные образы — в том числе в физическом плане. Для многих ролей актёры или набирают много килограммов, или наоборот сидят на жёстких диетах, чтобы сбросить как можно больше веса. У некоторых даже бывают проблемы со здоровьем из-за настолько серьёзных диет. Взглянем на несколько таких ярких примеров.