15 актёров, которые сидели на странных и жёстких диетах ради роли

Работа актёра подразумевает полное погружение в разные образы — в том числе в физическом плане. Для многих ролей актёры или набирают много килограммов, или наоборот сидят на жёстких диетах, чтобы сбросить как можно больше веса. У некоторых даже бывают проблемы со здоровьем из-за настолько серьёзных диет. Взглянем на несколько таких ярких примеров.
1. Актёр Джейкоб Элорди для съёмок в фильме "Присцилла: Элвис и я" (2023) съедал по 500 грамм бекона каждый день. Всё для того, чтобы набрать вес
2. Энн Хэтэуэй ради съёмок в "Отверженных" села на жесточайшую диету из 500 калорий в день. По её словам, она должна была выглядеть будто при смерти. В основном диета состояла из небольшого количества овсяной каши
По словам актрисы, диета плохо повлияла на её здоровье, и после ей пришлось долго восстанавливать организм.
3. Для съёмок в фильме "Закон ночи" актёр Крис Мессина набирал вес, употребляя большое количество пива и поедая много макарон
4. Для фильма "В Филадельфии всегда солнечно" актёр Роб Макэлхенни набрал более 24 кг. Он начинал с "трёх куриных грудок, двух тарелок риса и двух тарелок овощей" за один приём пищи
Позже он понял, что может получить такое же количество калорий при поедании одного Бигмака. Актёр также мог периодически съесть три пончика и выпить высококалорийный протеиновый коктейль.
5. Для роли в фильме "Тронутые" Зои Кравиц похудела на 9 кг. Она занималась бегом и съедала примерно по банке овощного пюре в день, а ещё - съедала ложку глины перед каждым приёмом пищи
6. Во время съёмок фильма "Джобс" Эштон Кутчер сидел на фруктовой диете самого Стива Джобса. Актёр ел только фрукты, орехи и семечки. Он заработал проблемы с поджелудочной железой, и его дважды госпитализировали с панкреатитом
7. Во время съёмок "Чёрного лебедя" диета Натали Портман была очень строгой. Она питалась только морковью и миндалём, и по словам актрисы, несколько раз ей казалось, что она может умереть
8. Готовясь к съёмкам в "Геракле", Дуэйн Джонсон питался семь раз в день - для лучшей формы. Он также тренировался по два раза в день в течение шести месяцев
Актёр ел много яичных белков, курицы, овсянки, риса, печёный картофель, спаржу, казеиновый белок. Всё это тщательно контролировалось и взвешивалось.
9. Для роли в фильме "Девушки мечты" певица Бейонсе провела "чистку": в течение 14 дней она питалась только смесью лимонного сока, кайенского перца и кленового сиропа
Позже она сказала, что первое, что она сделала после окончания съёмок - "съела дюжину пончиков с кремом".
10. Кристиан Бэйл придерживался крайне строгой диеты для своей роли в фильме "Машинист". Его ежедневный рацион состоял из чёрного кофе, одного яблока и банки тунца
Поскольку актёр сильно терял в весе, продюсерам фильма пришлось остановить его из-за риска для здоровья, и пересадить на менее жёсткую диету.
11. В одной сцене фильма "Выживший" Лео ДиКаприо настоял на том, чтобы съесть настоящую печень бизона. И хотя ему предложили искусственный орган из желе, он показался актёру нереалистичным
12. Во время съёмок фильма "Полицейские" Сильвестр Сталлоне ел очень много, особенно на завтрак
Один прием пищи состоял из “пяти блинчиков с арахисовым маслом и взбитыми сливками, миски овсянки, двух рогаликов с арахисовым маслом, десяти яичниц, картофеля фри и чизкейка". Позже актёр поделился, что соблюдать такую диету для набора ему было не сложно - было труднее сбросить вес после завершения съемок.
13. Крису Хемсворту пришлось сбросить вес для роли в фильме “В сердце моря". Его дневной рацион состоял из вареного яйца, пары крекеров и палочки сельдерея
14. Мэттью Макконахи сбросил килограммы для своей роли в "Далласском клубе покупателей". Его рацион состоял из "диетической колы, двух яичных белков по утрам, кусочка курицы, затем ещё одной диетической колы"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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