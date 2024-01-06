На Карибах разбился частный самолет с актёром Кристианом Оливером

Актер Кристиан Оливер, американец немецкого происхождения, погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими двумя дочерьми, Анник и Мадита Клепсер.
Оливер, известный также как Кристиан Клепсер, снялся в фильмах с Томом Крузом и Джорджем Клуни, а также запомнился зрителям по сериалу "Индиана Джонс"
Самолет, на котором он находился вместе с дочерьми, вылетел примерно в 12:10 по местному времени из аэропорта Бекии, у острова Сент-Винсент и Гренадины, и направлялся в близлежащую Сент–Люсию, но столкнулся с неустановленными трудностями в полете и упал в море.
Рыбаки, дайверы и сотрудники национальной береговой охраны, прибывшие на место крушения, извлекли тела четырех человек, находившихся на борту самолета. Оливеру было 51 год, а его дочери Анник и Мадита Клепсер были 10 и 12 лет соответственно. Также в авиакатастрофе погиб пилот и владелец самолета Роберт Сакс. Буквально за пять дней перед трагедией актер закончил съемки своих заключительных сцен на съемочной площадке предстоящего фильма под названием "Навсегда храни мир".
Актерская карьера Оливера началась в 1994 году с роли в сериале "Спасенные звонком: Новый класс". С 2006 по 2008 год он сыграл в "Добром немце" с Клуни и Кейт Бланшетт, "Скоростном гонщике" Эмиля Хирша и "Валькирии" Тома Круза.
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Помимо его роли в фильме "Храни мир вечно", в более поздние годы он озвучивал персонажей в видеоиграх Call of Duty и Medal of Honor.
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