На Карибах разбился частный самолет с актёром Кристианом Оливером

Оливер, известный также как Кристиан Клепсер, снялся в фильмах с Томом Крузом и Джорджем Клуни, а также запомнился зрителям по сериалу "Индиана Джонс"

Самолет, на котором он находился вместе с дочерьми, вылетел примерно в 12:10 по местному времени из аэропорта Бекии, у острова Сент-Винсент и Гренадины, и направлялся в близлежащую Сент–Люсию, но столкнулся с неустановленными трудностями в полете и упал в море.