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На Карибах разбился частный самолет с актёром Кристианом Оливером

На Карибах разбился частный самолет с актёром Кристианом Оливером

Автор:
06 января 2024 07:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Авиакатасрофы   Видео   Кристиан Оливер   голливуд   карибы   самолет   
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Актер Кристиан Оливер, американец немецкого происхождения, погиб в авиакатастрофе на Карибах вместе со своими двумя дочерьми, Анник и Мадита Клепсер.

Оливер, известный также как Кристиан Клепсер, снялся в фильмах с Томом Крузом и Джорджем Клуни, а также запомнился зрителям по сериалу "Индиана Джонс"


Самолет, на котором он находился вместе с дочерьми, вылетел примерно в 12:10 по местному времени из аэропорта Бекии, у острова Сент-Винсент и Гренадины, и направлялся в близлежащую Сент–Люсию, но столкнулся с неустановленными трудностями в полете и упал в море.

Рыбаки, дайверы и сотрудники национальной береговой охраны, прибывшие на место крушения, извлекли тела четырех человек, находившихся на борту самолета. Оливеру было 51 год, а его дочери Анник и Мадита Клепсер были 10 и 12 лет соответственно. Также в авиакатастрофе погиб пилот и владелец самолета Роберт Сакс. Буквально за пять дней перед трагедией актер закончил съемки своих заключительных сцен на съемочной площадке предстоящего фильма под названием "Навсегда храни мир".


Актерская карьера Оливера началась в 1994 году с роли в сериале "Спасенные звонком: Новый класс". С 2006 по 2008 год он сыграл в "Добром немце" с Клуни и Кейт Бланшетт, "Скоростном гонщике" Эмиля Хирша и "Валькирии" Тома Круза.


Помимо его роли в фильме "Храни мир вечно", в более поздние годы он озвучивал персонажей в видеоиграх Call of Duty и Medal of Honor.

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Метки: Авиакатасрофы   Видео   Кристиан Оливер   голливуд   карибы   самолет   
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2  комментария
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37k
АнтонПолднев Час назад
Людей в любом случае жалко. Особенно деток. Но лицо абсолютно незнакомое. Уж не знаю кого он там играл с Крузом, Клуни и Индиане Джонс.
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Алексей 18 минут назад
какого сейчас матери потеряла дочек и мужа. соболезную
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