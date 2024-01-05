"Я сейчас породистая!": кандидат в президенты РФ рассказала о своих пластических операциях

Рада Русских решила баллотироваться на пост президента РФ. Этого экстравагантного кандидата мало кто воспринимает всерьёз, тогда как блогерша уверена, что она сможет быть полезной России.
За президентское кресло решили бороться более 30 человек, но ЦИК допустил только 11. Среди этих счастливчиков три самовыдвиженца. Одна из них - Рада Русских.
ЦИК зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Русских - для этого Рада набрала свыше 500 голосов. Теперь как самовыдвиженцу-кандидату Русских нужно собрать не менее 300 тысяч подписей в свою поддержку. На каждый субъект РФ должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей - только при выполнении этих условий Центризбирком рассмотрит все документы самовыдвиженца и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней. Собрать необходимое количество подписей нужно до 31 января.
Сейчас блогер со своей командой активно занимается этим вопросом. Рада поблагодарила всех, кто отдал свою подпись за неё и верит в дальнейший успех.
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Рада Русских уверена в том, что сможет значительно продвинуться на выборах президента РФ. И в этом ей поможет сразу несколько обстоятельств:
- Во-первых, у блогера идеальные имя и фамилия - она считает, грех не использовать это обстоятельство.
- Во-вторых, Русских тесно дружит с магией, и это ей помогает в бизнесе (Русских в прошлом - визажист, создатель своей линии косметики, также продаёт курсы визажа, занимается зоозащитой, экологическими проектами и т.д.).
«У меня есть несколько лет отдел магии, который занимается тем, чтобы все дороги были открыты, чтобы убирать конкурентов и прочие прелести. Все-таки, когда ты крупный бизнесмен, у тебя должно быть много отделов, в том числе и магии. У всех крупных предпринимателей и у всех политиков тоже есть такой отдел. Это не новая идея. Я не была в этом плане первооткрывателем», — цитирует Русских издание "Газета. ру".
- В-третьих, Русских - женщина, и многие в РФ, по её мнению, давно хотят видеть на посту президента именно женщину.
«Мужчины — фанаты внешней политики, они хотят экспансии, они хотят понтоваться. Они тратят почти все силы на то, чтобы во внешнюю среду произвести какое-то впечатление, или что-то туда поставить, или что-то у кого-то отобрать. Внешняя реализация — это классический мужской подход. Классический женский подход — все в дом, чтобы все было структурно, логично, все были чисты, помыты, и было все хорошо и безопасно. Я классическая женщина в этом плане как политик. Я считаю, что внутренняя политика — гораздо более интересная сфера, на которую сейчас не обращают внимания, потому что у нас на политической арене практически все мужчины», — считает она.
А еще Русских честна, и не собирается скрывать от избирателей нюансы своей жизни. В частности, она спокойно рассказывает о хирургических вмешательствах, которые перенесла, чтобы стать "породистой". Кандидат-самовыдвиженец поведала, что перенесла около 16 операций, и ни о чём не жалеет.
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Что касается карьеры Русских, то она началась довольно рано. Девочка родилась в Москве, выросла в многодетной семье и быстро поняла, что чтобы что-то получить, придётся много работать. В 11 лет она устроилась на подработку в местную школу косметологии, где выполняла мелкие поручения. Целеустремленная Рада сумела понравиться руководству, и девочку оставили на постоянной работе, теперь уже менеджером. В её обязанности входило заниматься рекламой школы, обрабатывать фото, продвигать услуги в соцсетях.
По окончанию школы Русских поступила в Уральскую государственную архитектурную академию на специальность «Дизайнер одежды», продолжив совмещать учебу и работу. Карьера Русских стремительно росла. Она сотрудничала с двумя глянцевыми изданиями — Life and Beauty и Fashion Week и трижды становилась победительницей международного конкурса "Русский силуэт".
В 24-летнем возрасте девушка начала работать в компании, специализирующейся на производстве модных нарядов и аксессуаров в Китае. В течение семи лет она жила на две страны и много работала. Затем вернулась окончательно в Москву, а потом решила переехать в Екатеринбург.
Она основала косметический бренд Gedonist.cosmetics, работала визажистом, открыла Центр волновой диагностики в Санкт-Петербурге, где при лечении заболеваний используют нетрадиционные эзотерические и духовные практики (за что неоднократно получала кучу хейта в соцсетях). А потом, видимо, заскучала и решила пойти в президенты. Зачем ей это на самом деле нужно, не вполне понятно- всего несколько лет назад Русских уверяла, что даже не в курсе, кто сейчас президент и что происходит на Украине.
Кухарка, артист/шоумен и прочая в роли главы государства - это, конечно, возможно, только вот непродуктивно. И чем собирается завоёвывать доверие избирателей Русских, пока непонятно. Уж ботоксом и перекроенным лицом любовь точно не сыскать.
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Знаю по аукционам с ГосИмуществом. Пока орфографию доделаеш - лот уйдет
В результате лицо выглядит, будто его долго и сильно ровняли широкой доской, бгг
Красотой такое даже под летальной дозой алкоголя не назвать.