"Я сейчас породистая!": кандидат в президенты РФ рассказала о своих пластических операциях

Что касается карьеры Русских, то она началась довольно рано. Девочка родилась в Москве, выросла в многодетной семье и быстро поняла, что чтобы что-то получить, придётся много работать. В 11 лет она устроилась на подработку в местную школу косметологии, где выполняла мелкие поручения. Целеустремленная Рада сумела понравиться руководству, и девочку оставили на постоянной работе, теперь уже менеджером. В её обязанности входило заниматься рекламой школы, обрабатывать фото, продвигать услуги в соцсетях.





По окончанию школы Русских поступила в Уральскую государственную архитектурную академию на специальность «Дизайнер одежды», продолжив совмещать учебу и работу. Карьера Русских стремительно росла. Она сотрудничала с двумя глянцевыми изданиями — Life and Beauty и Fashion Week и трижды становилась победительницей международного конкурса "Русский силуэт".





В 24-летнем возрасте девушка начала работать в компании, специализирующейся на производстве модных нарядов и аксессуаров в Китае. В течение семи лет она жила на две страны и много работала. Затем вернулась окончательно в Москву, а потом решила переехать в Екатеринбург.





Она основала косметический бренд Gedonist.cosmetics, работала визажистом, открыла Центр волновой диагностики в Санкт-Петербурге, где при лечении заболеваний используют нетрадиционные эзотерические и духовные практики (за что неоднократно получала кучу хейта в соцсетях). А потом, видимо, заскучала и решила пойти в президенты. Зачем ей это на самом деле нужно, не вполне понятно- всего несколько лет назад Русских уверяла, что даже не в курсе, кто сейчас президент и что происходит на Украине.



