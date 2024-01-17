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«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией

«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией

Автор:
17 января 2024 16:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   Петр Толстой   Усман Баратов   александр бастрыкин   узбекская диаспора   
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А глава СК Александр Бастрыкин поручил своему ведомству заняться главой узбекского землячества России.

Недавно журналисты беседовали с руководителем межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усманом Баратовым. Тот заявил о засилии слова «русский»:

Программу Малышевой в воскресенье смотрим. Она уже забыла слово «российский»: наши русские ученые то, наши русские ученые это. И даже российские паспорта тоже с федеральных каналов начали называть русскими. Ну это чушь! Нет русского паспорта, есть российский паспорт.

Меня как гражданина России это трогает. Я не русский, я узбек. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться. Ассимиляция - это опасная вещь, когда теряешь свои корни.

После этого люди посмотрели соцсети Баратова и удивились. Там он «шутил» о нехватке куриных яиц в магазинах и рассуждал о том, как это исправить.

Общественность закономерно встала на дыбы. Телефон Баратова раскалился от звонков и сообщений, а силовикам отправились заявления с просьбой проверить русофобские шутки главы узбекского землячества.

Баратов же в ответ заявил, что его аккаунт взломали. Вот только пост был размещён ещё 16 декабря прошлого года. Если соцсети общественника и правда взломали - очень странно, что за целый месяц он этого не заметил. Так что делом занялся Следком.

Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.

Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

А о землячествах высказался вице-спикер Гослумы Петр Толстой:

Чем всё это закончится конкретно для главы узбекской диаспоры - будет ясно в ближайшее время.

Источник:

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Метки: Видео   Госдума   Петр Толстой   Усман Баратов   александр бастрыкин   узбекская диаспора   
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50  комментариев
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38k
albedo Час назад
Когда выдадут всех узбеков, убивавших русских в УзССР в конце 80-х, начале 90-х - тогда и будет выделываться об неассимиляции.
А пока ему пора на нары.
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54k
Войнов Секунду назад
Не нравится? Баул - аул - саксаул...
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55
Виктор Федоров 51 секунду назад
Рано радуемся. Дело идет к выборам. Надо изберателю кинуть кость, пускай грызут, после выборов посмотрите и ох....те. А если лично мной уважаемый Бастрыкин уйдет в отпуск ?
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4k
Валентин 2 минуты назад
блд еще узбекские чайнатауны появятся в Москве ?
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343
deadDEVIL 2 минуты назад
Разогнать все эти шайки и приравнять к ОПГ!
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177
PsyDoza Frankenschpökel 3 минуты назад
На четвертый день Острый Глаз заметил, что одной стены нет.
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14k
кот базилий 8 минут назад
Какие у их рахмонов морды хитрые и в то же время тупые.
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5k
Хачик 12 минут назад
А что, у них, в Узбекистане говорят: узбекистанские учёные, узбекистанский паспорт и т.д? Уверен, что нет - узбекский паспорт, узбекские учёные. В своём глазу бревно не видит, зато Малышеву приплёл...
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20k
anpetrof 16 минут назад
И вообще, не должно быть в принципе никаких диаспор! У нас в Конституции никакие диаспоры не прописаны.
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16k
Kucher 20 минут назад
Вся страна уже эти диаспоры с ОПГ сравнивает. Наконец то и до Думы это доходить начинает. Ну хотя бы до некоторых её представителей.
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18k
тов.Suhov 20 минут назад
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13k
Denissg Полчаса назад
Ну так уёживай в свой кишлак, там нет засилия слова "русский".
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4k
Руслан Полчаса назад
Вот это вот отребье - диаспоры и их подопечные - настоящая пятая колонна внутри страны. Они сознательно раскачивают ситуацию, провоцирует российский народ на бунт! Происходит дискредитация власти и доверие к ней падает на фоне бездействия. Плюсом сюда чиновники, которые имеют личный интерес и потворствуют бардаку. Очевидно любому здравомыслящему человеку! И ведь решение простое - чиновников за измену Родине на 20 лет с конфискацией. Диаспоры - разогнать, на нары главарей и пинком под жопу на историческую родину в кишлаки. А нормальным приезжим - соблюдение закона. И всё! Это тот самый случай, когда простое решение - самое оптимальное. Так в чём проблема? Не хватает политической воли или те представители власти, которые получают с этого дивиденды, на своем уровне «замыливают» вопрос?
Ну тогда доиграется власть наша. Рано или поздно люди возьмутся за вилы. Тогда не будут разбираться кто прав, кто виноват. Вот ведь идиоты, бежать то некуда теперь. Надеюсь, инстинкт самосохранения хоть сработает, раз мозгов не хватает
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1k
Guntis Полчаса назад
То что Россия для русских это понятно и оправдано, НО проблема в том где эта Россия. В этом контексте Татарстан, Чечня, Дагестан ни разу не земля русских, а завоеванная земля татар, чеченцев и других явно не русских но русские считают все это исконно своим. Когда то один народ тоже так считал, ему не обломилось.
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584
Александр Полчаса назад
Наконец, хорошее начало! Вперед, без остановки, всех из страны или на нары!
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18k
Женя 37 минут назад
Д.И.А.С.П.О.Р.Ы.
П.И.Д.О.Р.А.С.Ы.
один набор букв.
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13k
Владимир 38 минут назад
Ага занятся, я еду по ветке метро от аэропорта Внуково, там каждый день чуреков с баулами просто толпы. Едут и едут иностранные специалисты. А вот обратной тенденции я не заметил.
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710
deGENERat 38 минут назад
Вам народ уже не первый год это твердит, в Вы только поняли????
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20k
anpetrof 39 минут назад
Ну, наконец-то!
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50k
Крымчанка 42 минуты назад
Не верится мне в справедливость. Всё ввозят и ввозят эту пакость в страну. Пока их не погонят, не поверю что эта тенденция всерьёз, а не для замыливания глаз.
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5k
Владимир 43 минуты назад
если получал гражданство,то лишать и выселять.рубить надо с головы,толку они чешую чистят.
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