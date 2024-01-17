«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией

Программу Малышевой в воскресенье смотрим. Она уже забыла слово «российский»: наши русские ученые то, наши русские ученые это. И даже российские паспорта тоже с федеральных каналов начали называть русскими. Ну это чушь! Нет русского паспорта, есть российский паспорт.

Меня как гражданина России это трогает. Я не русский, я узбек. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться. Ассимиляция - это опасная вещь, когда теряешь свои корни.