«Пора заканчивать с межнациональным либерализмом»: в Госдуме высказались о диаспорах и сравнили их с мафией

А глава СК Александр Бастрыкин поручил своему ведомству заняться главой узбекского землячества России.
Недавно журналисты беседовали с руководителем межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усманом Баратовым. Тот заявил о засилии слова «русский»:
Программу Малышевой в воскресенье смотрим. Она уже забыла слово «российский»: наши русские ученые то, наши русские ученые это. И даже российские паспорта тоже с федеральных каналов начали называть русскими. Ну это чушь! Нет русского паспорта, есть российский паспорт.
Меня как гражданина России это трогает. Я не русский, я узбек. Адаптация нужна, интеграция нужна, но нельзя ассимилироваться. Ассимиляция - это опасная вещь, когда теряешь свои корни.
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После этого люди посмотрели соцсети Баратова и удивились. Там он «шутил» о нехватке куриных яиц в магазинах и рассуждал о том, как это исправить.
Общественность закономерно встала на дыбы. Телефон Баратова раскалился от звонков и сообщений, а силовикам отправились заявления с просьбой проверить русофобские шутки главы узбекского землячества.
Баратов же в ответ заявил, что его аккаунт взломали. Вот только пост был размещён ещё 16 декабря прошлого года. Если соцсети общественника и правда взломали - очень странно, что за целый месяц он этого не заметил. Так что делом занялся Следком.
Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю ГСУ СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.
Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
А о землячествах высказался вице-спикер Гослумы Петр Толстой:
Чем всё это закончится конкретно для главы узбекской диаспоры - будет ясно в ближайшее время.
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А пока ему пора на нары.
Хотите поговорить на тему, что такое "исконно"? Это слово означает как "изначально", так и "издавна". Так вот, вся территория современной России является исконно русской, так как русские в составе Руси, Российской империи, Российской Федерации владеют этой территорией издавна.
Так что я не вижу никаких проблем, когда русские как по национальности, так и по духу, люди называют российские земли исконно русскими.
П.И.Д.О.Р.А.С.Ы.
один набор букв.