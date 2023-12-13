FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7988 постов • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В РПЦ призвали убрать из СМИ рекламу колдовства, а сатанизм запретить законодательно

В РПЦ призвали убрать из СМИ рекламу колдовства, а сатанизм запретить законодательно

Автор:
13 декабря 2023 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Госдума   Иерей Лукьянов   запрет   колдовство   реклама   сатанизм   
1406
2
1

Иерей Лукьянов считает, что сатанизм - это деструктивная и человеконенавистническая идеология, которой не место в российском обществе.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов призвал запретить в соцсетях и СМИ всякое упоминание о сатанизме. Эта идеология должна быть объявлена экстремистской и должна быть запрещена на законодательном уровне.


Лукьянов считает, что сатанизм базируется на ненависти, в том числе к человеческой жизни. И сейчас, когда эта идеология проникла в Россию и обрастает популярностью, можно заметить плоды её деятельности: возросшее количество подростковых суицидов, все эти колумбайны и прочее.


Сатанисты против детей, поэтому так отчаянно держатся за возможность беспрепятственно прерывать беременность.


Именно поэтому сатанисты — это как организованные группы, так и рассредоточенная сеть адептов, сконцентрированная на пропаганде абортов, уничтожении воплощения жизни как таковой в утробе матери. Один из ведущих женских журналов мира Cosmopolitan опубликовал статью о новой клинике абортов, основанной сатанистами в США. Пациентам клиники, которые необязательно должны быть сатанистами, предлагается сопровождение аборта определёнными сатанистскими ритуалами. Ребёнок приносится в жертву., - рассказывает представитель РПЦ


Выступая в Общественной палате РФ, Лукьянов заявил:

"Мы не можем позволить попустительски относиться к тем, кто создает такую идеологию, транслирует, контролирует. Важно выстроить систему защитных мер, оберегая семьи и детей. Патриаршая комиссия настаивает, чтобы понятие деструктивной идеологии включала в себя такие понятия, как "семье- и детоненавистничество", и "идеология сатанизма", которая должна быть полностью запрещена на территории России, объявлена экстремистской."


Также иерей коснулся необходимости запрета рекламы колдовства.

"Даже в ООН поднимается проблема о запрете рекламы колдовства. Массовость таких групп показывает, что огромное количество людей вовлекается в эту сферу, используется любопытство человека к духовному миру - это и мошенничество с точки зрения государства, - вымогательство у людей денег, но они наживаются и на горе. Вовлечение молодых людей приводит к тяжелейшим не только душевным, но и умственным повреждениям, что отмечают и священники, и психиатры. В этой сфере тоже нужно навести порядок. Поддерживаю предложение ввести запрет на такую деятельность, приравняв ее к деструктивным видам идеологии", - сообщил Лукьянов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Ynews   Видео   Госдума   Иерей Лукьянов   запрет   колдовство   реклама   сатанизм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
56  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Илья 2 часа назад
Церковь отделена от государства. Это такая же секта, только устоявшаяся и имеющая многочисленных членов. С каких пор попы (или кто там у них?) - требуют что-то? Полагаю, что РПЦ не хватает терпимости и мудрости. Желаю всем её адептам здоровья, многолетия и счастья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 8 секунд назад
Все правильно говорит отец Фёдор Лукьянов. С сатанизмом надо бороться. Пока наши батьки окормляют наших войнов в войне в дьявольской нечестью, другие борются здесь, в тылу. Надо по всем фронтам.
Содомитскую организацию признали экстремистской! Правильно сделали. Теперь за сатанистов взялись. В добрый путь! С Богом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 4 минуты назад
Сатанинские отродья сразу возбудились. Как всегда со своей тупой демагогией. Церков отделена от государства. Поэтому решения в виде законов и указов в отношении деструктивных организаций, сект, релгиозных объединений принимало и будет принимать государство. Точно так же, как, например, были приняты решения о запрете свидетелей иеговы и прочих.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Владимир Полчаса назад
И рекламу рпц тоже уберите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Александр Шевченко Владимир 10 минут назад
Это другое ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 Полчаса назад
Вот только сами забывают что сатана это тоже часть Бога. Тоже ангел.
А попам стоило бы изучить конституцию страны, где черным по белому сказано что,
-" Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Мальчик в трусиках Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Мальчик в трусиках Teodor 16 минут назад
Если так дальше дело пойдёт, то не только срок будет, а ещё костёр и дыба...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Марина Полчаса назад
Как бы Сатана есть только в концепции христианства, как антипод бога на которого сваливают всё плохое.
Если помрёт христианство, то и про Сатану все забудут.
Давайте запретим христианство. А лучше все религии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Мальчик в трусиках Марина 7 минут назад
Сатана не только в христианстве есть. А ещё в иудаизме и в исламе. А может, и ещё где-нибудь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov Полчаса назад
"это и мошенничество с точки зрения государства, - вымогательство у людей денег"
Ага,
А инфо-цыгане?
А всякие "бизнес-тренеры"?
Да сатанисты по сравнению с ними - просто ангелы во плоти.
Я уже молчу про РПЦ. Что-то не слышал чтобы сатанисты собирали "на восстановление или постройку храма Сатаны"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Мальчик в трусиках vasilykopkov 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lihaci Полчаса назад
А шо такое? Боятся конкуренции?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
vasilykopkov 39 минут назад
Сатанизм - это просто одна из сект христианства.
Пока они никому не мешают, никого не убивают или не доводят до самоубийства, не вижу причины их запрещать. Их обряды ничем не лучше и не хуже христианских.
Поедание тела бога, и питие крови бога почему-то никого не смущает (см. причастие).
А поклонение орудию жестокой казни никого не смущает?
Если бы Христу, скажем, отрубили голову, мы поклонялись бы гильотине?
А, ну да, мы не понимаем, это - другое...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Мальчик в трусиках vasilykopkov Полчаса назад
"....Если бы Христу, скажем, отрубили голову, мы поклонялись бы гильотине?...."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Александр Шевченко 40 минут назад
Когда напоминают про религию, я вспоминаю эту песню. ... сказки для бедных ...

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Aleksandr 41 минуту назад
Сатана согласно Библии не только не убил ни одного человека, но даже не предлагал убить кого-то.
А вот боженька и геноцидный потоп устроил, и казни египетские, и Содом, и на убийство своих верующих подбивал...
Так что может христиан надо запретить? Это более деструктивная секта, чес сатанисты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 45 минут назад
Попы обещают царствие небесное, в замен на рабство земное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
999
investas 46 минут назад
Смотрю церковь расслабилась совсем, забыли времена Сталина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thrashbox 46 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
владимир 46 минут назад
Сатанизм это действительно опасный культ. Но это разборки христиан между собой. Для атеиста и Бог и сатана выдуманные персонажи. Для сатаниста и Бог и Христос они реальны просто он служит не им а их противнику. То есть он просто плохой христианин. Поэтому это тоже ветвь христианства. И государство не должно вмешиваться в их межцерковные разборки. А то сегодня они сатанистов и колдунов запрещают. Завтра ведьм потребуют жечь на полном серьёзе. И опять пихают сюда чисто медицинскую тему абортов. Смешивая медпомощь с колдовством и сатанизмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
58
Мальчик в трусиках adssaf afasffdsga Полчаса назад
Согласен. Сатанизм, терроризм, онанизм и гедонизм должны быть запрещены. Декриминализировать их ни в коем случае не следует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
478
FelisLynx adssaf afasffdsga 12 минут назад
...тся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
303
Пчёл 54 минуты назад
"Иерей Лукьянов считает, что сатанизм - это деструктивная и человеконенавистническая идеология, которой не место в российском обществе..."
Религия - это и есть самая, что ни на есть деструктивная и человеконенавистническая идеология!
Религия - это самая страшная афера за всю историю человечества!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Элек Мек 58 минут назад
Конкуренция дело серьёзное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
scorpick Час назад
А может нам просто вернуться к нормальному образованию и наконец вспомнить, что у нас светское государство? Скоро до инквизиции опустимся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Александр Шевченко scorpick 55 минут назад
Первые посылки пошли, закрепить законодательно других "ведьмами и сатанистами". Вторые создание отделов по борьбе, на основе добровольных церковных образований.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Александр Шевченко Час назад
А как же свобода вероисповедания ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58
Мальчик в трусиках adssaf afasffdsga Полчаса назад
А что, свобода вероисповедания только традиционных религий касается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
Александр Шевченко adssaf afasffdsga 17 минут назад
Больше макаронному монстру, регулярно посылает своё благословение на стол всем, без всяких молитв и жертв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Aleksandr Час назад
А как же оскорбление чувств верующих в колдовство?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 10 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

205210



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
В Москве задержали автомобилиста, заблокировавшего дорогу скорой помощи
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Славянский мир. Коляда или рождественский сочельник
Славянский мир. Коляда или рождественский сочельник
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#ДТП#факты#забавно#Еда#новый год#дети
#животные#автомобили#интересное#Юмор#США#авто аварии#позитив#Ynews#собака#нападение
#в мире#автомир#люди#кино#аварии#Автовсячина#фильм#улыбнуло#закон#Разное
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов В Госдуму внесли законопроект о запрете треш-стримов В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал В московском ТЦ охранник ранил ножом посетителя и сбежал Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри Депутат Милонов призвал запретить движение чайлдфри В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги В Москве вооруженные налётчики ограбили курьера, перевозившего деньги После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки искусственного интеллекта После обращения к Путину суд Москвы отменил арест учёному-гидрологу, задержанному из-за ошибки...

На что жалуетесь?

Вернуться