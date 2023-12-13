В РПЦ призвали убрать из СМИ рекламу колдовства, а сатанизм запретить законодательно

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов призвал запретить в соцсетях и СМИ всякое упоминание о сатанизме. Эта идеология должна быть объявлена экстремистской и должна быть запрещена на законодательном уровне.





Лукьянов считает, что сатанизм базируется на ненависти, в том числе к человеческой жизни. И сейчас, когда эта идеология проникла в Россию и обрастает популярностью, можно заметить плоды её деятельности: возросшее количество подростковых суицидов, все эти колумбайны и прочее.



