В РПЦ призвали убрать из СМИ рекламу колдовства, а сатанизм запретить законодательно

Иерей Лукьянов считает, что сатанизм - это деструктивная и человеконенавистническая идеология, которой не место в российском обществе.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи иерей Фёдор Лукьянов призвал запретить в соцсетях и СМИ всякое упоминание о сатанизме. Эта идеология должна быть объявлена экстремистской и должна быть запрещена на законодательном уровне.
Лукьянов считает, что сатанизм базируется на ненависти, в том числе к человеческой жизни. И сейчас, когда эта идеология проникла в Россию и обрастает популярностью, можно заметить плоды её деятельности: возросшее количество подростковых суицидов, все эти колумбайны и прочее.
Сатанисты против детей, поэтому так отчаянно держатся за возможность беспрепятственно прерывать беременность.
— Именно поэтому сатанисты — это как организованные группы, так и рассредоточенная сеть адептов, сконцентрированная на пропаганде абортов, уничтожении воплощения жизни как таковой в утробе матери. Один из ведущих женских журналов мира Cosmopolitan опубликовал статью о новой клинике абортов, основанной сатанистами в США. Пациентам клиники, которые необязательно должны быть сатанистами, предлагается сопровождение аборта определёнными сатанистскими ритуалами. Ребёнок приносится в жертву., - рассказывает представитель РПЦ
Выступая в Общественной палате РФ, Лукьянов заявил:
"Мы не можем позволить попустительски относиться к тем, кто создает такую идеологию, транслирует, контролирует. Важно выстроить систему защитных мер, оберегая семьи и детей. Патриаршая комиссия настаивает, чтобы понятие деструктивной идеологии включала в себя такие понятия, как "семье- и детоненавистничество", и "идеология сатанизма", которая должна быть полностью запрещена на территории России, объявлена экстремистской."
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Также иерей коснулся необходимости запрета рекламы колдовства.
"Даже в ООН поднимается проблема о запрете рекламы колдовства. Массовость таких групп показывает, что огромное количество людей вовлекается в эту сферу, используется любопытство человека к духовному миру - это и мошенничество с точки зрения государства, - вымогательство у людей денег, но они наживаются и на горе. Вовлечение молодых людей приводит к тяжелейшим не только душевным, но и умственным повреждениям, что отмечают и священники, и психиатры. В этой сфере тоже нужно навести порядок. Поддерживаю предложение ввести запрет на такую деятельность, приравняв ее к деструктивным видам идеологии", - сообщил Лукьянов.
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Содомитскую организацию признали экстремистской! Правильно сделали. Теперь за сатанистов взялись. В добрый путь! С Богом!
А попам стоило бы изучить конституцию страны, где черным по белому сказано что,
-" Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом."
Если помрёт христианство, то и про Сатану все забудут.
Давайте запретим христианство. А лучше все религии.
Ага,
А инфо-цыгане?
А всякие "бизнес-тренеры"?
Да сатанисты по сравнению с ними - просто ангелы во плоти.
Я уже молчу про РПЦ. Что-то не слышал чтобы сатанисты собирали "на восстановление или постройку храма Сатаны"...
Пока они никому не мешают, никого не убивают или не доводят до самоубийства, не вижу причины их запрещать. Их обряды ничем не лучше и не хуже христианских.
Поедание тела бога, и питие крови бога почему-то никого не смущает (см. причастие).
А поклонение орудию жестокой казни никого не смущает?
Если бы Христу, скажем, отрубили голову, мы поклонялись бы гильотине?
А, ну да, мы не понимаем, это - другое...
А вот боженька и геноцидный потоп устроил, и казни египетские, и Содом, и на убийство своих верующих подбивал...
Так что может христиан надо запретить? Это более деструктивная секта, чес сатанисты...
Религия - это и есть самая, что ни на есть деструктивная и человеконенавистническая идеология!
Религия - это самая страшная афера за всю историю человечества!