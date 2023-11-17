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В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школе

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школе

Автор:
17 ноября 2023 12:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   законопроект   интересное   смартфоны в школах   фото   школа   
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Чиновники решили ограничить школьников в телефонах. Однако, сами депутаты даже не стараются ограничивать себя в гаджетах на заседаниях.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах. Исключение составляет только возникшая опасность жизни или здоровью, а также образовательные цели.

Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", - следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.

После заседания журналисты SHOT решили уточнить, не сидят ли в телефонах сами депутаты. На что инициатор законопроекта Ольга Казакова заявила, что не видела, чтобы кто-то сидел в телефонах.

Однако, в сети множество фото и видео, на которых видно, как депутаты играют в телефоны или планшеты.

Например, депутат от КПРФ Георгий Камнев сразился с американцами прямо во время заседания Госдумы. Подключил VPN и ворвался на заблокированную в РФ американскую платформу Chess. com.

Надо сказать, Георгий вышел победителем.

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Метки: Видео   Госдума   законопроект   интересное   смартфоны в школах   фото   школа   
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25  комментариев
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48k
Максим Т. Час назад
У школоты полыхнуло? И сравнение вообще некорректное. Чинуша с телефоном мудак и пусть им занимаются те, кто должен, но при чем тут школа? Школота должна учиться, а не в тихтохах зависать.
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17k
Андрей 16 секунд назад
Давно пора! А то даже леща не отвесишь отроку неразумному, всё на камеру снимут и в сеть выложат!
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1k
Kra 4 минуты назад
Давно пора телефоны сдавать при заходе в класс.
На перемене - пжлста!
на уроке - пусть полежит в корзине.
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12k
Copycat 9 минут назад
нет ну мне 30 лет и я тоже считаю что депутатов надо ограничить на заседаниях в использовании смартфонов и гаджетов - они блэт для нас законы принимают - так пусть не отвлекаются)

ну и для школьников тоже надо ввести что то типа "на уроках все телефоны только в режиме вибрации и не доставать их кроме как в исключительных случаях" - например когда родители звонят
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37k
Алексей 9 минут назад
вроде 250 лет прошло, а все как было так и осталось)
Вынюхиваешь, высматриваешь, подслушиваешь... И глаза надо держать долу, как положено отроку, ишь выпялился. Науками надо заниматься, а не шнырять, где не положено. Острог по тебе плачет.
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8k
Владимир 10 минут назад
Все верно + каждые 3-4 месяца спонтанные проверки на наркотики и алкоголь. Родители очень много про своих детей узнают.
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2k
AVATAR 16 минут назад
Я бы еще в каждый класс поставил регистратор, чтобы дети не устраивали подставу учителям. А то специально выводят учителей, а потом в нужный момент записывают и прощай работа
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Что за дибильный посыл? "Чиновники запрещают телефоны заключенным, но себе ни в чём не отказывают!" - ровно то же самое
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3k
Руслан Полчаса назад
Одна из тех немногих инициатив Думы, которую всецело поддерживаю. Сейчас ведь как школота охреневшая говорит: права не имеете отбирать. Да и #яжематери c #яжеотцами тоже. А тут учителя будут иметь полное право. Школота должна учиться, а не ржать над видосами на уроках.
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2k
Николай Полчаса назад
С одной стороны... У нас в школах не было мобилок. Максимум пэйджеры на которые слали хню... С другой стороны. Я уже взрослый и много с кем общаюсь и меня телефон постоянно отвлекает, сука постоянно!
Отвлекаться от учебного процесса не стоит, значит всё правильно.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Что такого некто некому ни мешает пусть сами свои телефоны уберают. Зачем такое предумали?
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11k
Б.Касторский Час назад
Одно дело запретить общение с телефона. Но сейчас телефон это и калькулятор и даже учебник в электронном виде. Должны быть какие-то нормы, но не полный запрет.
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11k
ScorpionDS Час назад
А если в школы ворвался террорист, пожар или еще какая-то катастрофа и телефон поможет спасти детей?

Вполне достаточно оставлять телефон у учителя перед началом урока.
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65k
doker Час назад
Сугубо объективное мнение - в начальной школе, 1-4класс, смартфон на уроке вреден для учеников.
В старших классах - смартфон вреден для учителей.
В младших классах смартфон мешает запоминанию информации.
В старших классах - смартфон превышает объём знаний учителя.
Это диллема. Не решаемая, но благодаря этому может возникнуть спор, где... найдётся ИСТИНА.
Просто не нужно боятся, если есть опыт и знания - новые знания лишними не бывают.
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2k
Жирный бот Час назад
ну так в школе уже собирают телефоны перед уроком) Дочка поэтому их 2 берет) Один сдает, в другом - сидит)
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Теперь ещё неплохо было бы про электросамокаты вспомнить, и на них ограничения по скорости и местам передвижения ввести!
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