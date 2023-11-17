В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школе

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах. Исключение составляет только возникшая опасность жизни или здоровью, а также образовательные цели.

Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", - следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.

После заседания журналисты SHOT решили уточнить, не сидят ли в телефонах сами депутаты. На что инициатор законопроекта Ольга Казакова заявила, что не видела, чтобы кто-то сидел в телефонах.