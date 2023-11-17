В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о запрете телефонов в школе

Чиновники решили ограничить школьников в телефонах. Однако, сами депутаты даже не стараются ограничивать себя в гаджетах на заседаниях.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах. Исключение составляет только возникшая опасность жизни или здоровью, а также образовательные цели.
Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, иных экстренных случаях", - следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.
После заседания журналисты SHOT решили уточнить, не сидят ли в телефонах сами депутаты. На что инициатор законопроекта Ольга Казакова заявила, что не видела, чтобы кто-то сидел в телефонах.
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Однако, в сети множество фото и видео, на которых видно, как депутаты играют в телефоны или планшеты.
Например, депутат от КПРФ Георгий Камнев сразился с американцами прямо во время заседания Госдумы. Подключил VPN и ворвался на заблокированную в РФ американскую платформу Chess. com.
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Надо сказать, Георгий вышел победителем.
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На перемене - пжлста!
на уроке - пусть полежит в корзине.
ну и для школьников тоже надо ввести что то типа "на уроках все телефоны только в режиме вибрации и не доставать их кроме как в исключительных случаях" - например когда родители звонят
Вынюхиваешь, высматриваешь, подслушиваешь... И глаза надо держать долу, как положено отроку, ишь выпялился. Науками надо заниматься, а не шнырять, где не положено. Острог по тебе плачет.
Отвлекаться от учебного процесса не стоит, значит всё правильно.
Вполне достаточно оставлять телефон у учителя перед началом урока.
В старших классах - смартфон вреден для учителей.
В младших классах смартфон мешает запоминанию информации.
В старших классах - смартфон превышает объём знаний учителя.
Это диллема. Не решаемая, но благодаря этому может возникнуть спор, где... найдётся ИСТИНА.
Просто не нужно боятся, если есть опыт и знания - новые знания лишними не бывают.
Ошибся, проклятый телефон.
Давайте вместе проведём неболььшой научно-социалььный эксперимент? Оставьте пожалуйста отзыв на приложенную картинку.