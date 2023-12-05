«У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести наказание за оскорбление чувств женщин

Он посчитал, что их часто и несправедливо ущемляют в правах.
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков возмутился тем, что женщины теперь должны рожать детей. По его мнению, отказ от абортов в частных клиниках, налог на бездетность и отказ от высшего образования в пользу материнства - какое-то Средневековье.
И это сильно ранит женщин. Поэтому для «средневековых» чиновников и демографов, дающих подобные рекомендации, депутат предлагает ввести штраф в 100 000 рублей. И принять закон «Об оскорблении чувств женщин». Его сейчас разрабатывает партия «Новые люди».
По словам парламентария, сейчас в Госдуме будто объявили конкурс на самые дикие идеи по увеличению рождаемости и надо остановиться.
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Даванкова поддержала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что инициатива правильная, но в принятие закона об оскорблении женщин она не очень-то и верит:
Я думаю, что это реакция всех людей, для кого честь и достоинство женщины не перестали быть главной ценностью в нашем обществе. Вот это женское достоинство, которое женщины получили в октябре 17-го года в виде гражданских прав, политических прав, за которые они боролись задолго до этого во всех странах мира. Поэтому для меня сегодня чрезвычайно важна эта поддержка. Подмена понятий, когда вместо государственной демографической политики во главу угла становится женщина, которая превращается только в биологический механизм по воспроизводству населения – это, конечно, непрофессионально и неуважительно.
Я благодарна депутату Даванкову за такой законопроект. Думаю, что вряд ли он пройдёт, но понимаю, чем он вызван, и кроме слова «спасибо», больше ничего сказать не могу. И обещаю свою поддержку.
Закона об оскорблении чувств женщин ещё не было. Тогда уж надо вводить аналогичную инициативу у мужиков. Как пошутил депутат Виталий Милонов, следует принять закон о защите температурящих мужчин:
Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят.
Чьи права в конце концов защитят и как решат ограничить аборты, не ущемляя женщин - об этом мы узнаем в ближайшее время.
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Чтобы выражение "Не нравится, увольняйся" приравняли к оскорблению и наказывалось бы штрафом.
Мои чувства оскорблены и я требую сатисфакции! )
Где-где? Сначала возьми женщину. Несколько раз оскорби ее чувства. Дальше само пойдет.