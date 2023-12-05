«У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести наказание за оскорбление чувств женщин

Я думаю, что это реакция всех людей, для кого честь и достоинство женщины не перестали быть главной ценностью в нашем обществе. Вот это женское достоинство, которое женщины получили в октябре 17-го года в виде гражданских прав, политических прав, за которые они боролись задолго до этого во всех странах мира. Поэтому для меня сегодня чрезвычайно важна эта поддержка. Подмена понятий, когда вместо государственной демографической политики во главу угла становится женщина, которая превращается только в биологический механизм по воспроизводству населения – это, конечно, непрофессионально и неуважительно.

Я благодарна депутату Даванкову за такой законопроект. Думаю, что вряд ли он пройдёт, но понимаю, чем он вызван, и кроме слова «спасибо», больше ничего сказать не могу. И обещаю свою поддержку.