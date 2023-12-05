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«У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести наказание за оскорбление чувств женщин

«У нас в Госдуме объявили конкурс на самые дикие идеи»: вице-спикер ГД предложил ввести наказание за оскорбление чувств женщин

Автор:
05 декабря 2023 14:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Госдума   Нина Останина   аборты   владислав даванков   демография   депутат   законопроект   оскорбление чувств женщин   рождаемость   
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Он посчитал, что их часто и несправедливо ущемляют в правах.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков возмутился тем, что женщины теперь должны рожать детей. По его мнению, отказ от абортов в частных клиниках, налог на бездетность и отказ от высшего образования в пользу материнства - какое-то Средневековье.

И это сильно ранит женщин. Поэтому для «средневековых» чиновников и демографов, дающих подобные рекомендации, депутат предлагает ввести штраф в 100 000 рублей. И принять закон «Об оскорблении чувств женщин». Его сейчас разрабатывает партия «Новые люди».

По словам парламентария, сейчас в Госдуме будто объявили конкурс на самые дикие идеи по увеличению рождаемости и надо остановиться.

Даванкова поддержала глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она заявила, что инициатива правильная, но в принятие закона об оскорблении женщин она не очень-то и верит:

Я думаю, что это реакция всех людей, для кого честь и достоинство женщины не перестали быть главной ценностью в нашем обществе. Вот это женское достоинство, которое женщины получили в октябре 17-го года в виде гражданских прав, политических прав, за которые они боролись задолго до этого во всех странах мира. Поэтому для меня сегодня чрезвычайно важна эта поддержка. Подмена понятий, когда вместо государственной демографической политики во главу угла становится женщина, которая превращается только в биологический механизм по воспроизводству населения – это, конечно, непрофессионально и неуважительно.

Я благодарна депутату Даванкову за такой законопроект. Думаю, что вряд ли он пройдёт, но понимаю, чем он вызван, и кроме слова «спасибо», больше ничего сказать не могу. И обещаю свою поддержку.

Закона об оскорблении чувств женщин ещё не было. Тогда уж надо вводить аналогичную инициативу у мужиков. Как пошутил депутат Виталий Милонов, следует принять закон о защите температурящих мужчин:

Когда у меня температура 37, я даже гулять выйти не могу, а женщины не верят.

Чьи права в конце концов защитят и как решат ограничить аборты, не ущемляя женщин - об этом мы узнаем в ближайшее время.

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Метки: Видео   Госдума   Нина Останина   аборты   владислав даванков   демография   депутат   законопроект   оскорбление чувств женщин   рождаемость   
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14  комментариев
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Bublic 77 Час назад
Все вдруг какие чувствительные стали. Введите лучше наказание за оскорбление чувств покупателей, а то в магазинах цены слишком резво растут, а меня как покупателя это очень оскорбляет. И бензина подорожание оскорбляет ещё больше, даже кушать не могу
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1k
Звёздный странник 6 минут назад
Введите закон об оскорблении чувств работника, которого заставляют впахивать сверхурочно, но за это не доплачивают, а попутно ещё принуждая выполнять то, что у него в договоре даже близко не прописано. В итоге "И швец, и жнец, и на дуде игрец" за одну мизерную зарплату.
Чтобы выражение "Не нравится, увольняйся" приравняли к оскорблению и наказывалось бы штрафом.
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9k
sedoisever 11 минут назад
А я предлагаю принять закон об оскорблении чувств мужчин и выплатить компенсацию всем, кто платил "налог на яйца". Причём женщины, которые могли заиметь ребёнка без брака, его не платили. А я молодой и холостой платил. А где бы я взял этого ребёнка!?
Мои чувства оскорблены и я требую сатисфакции! )
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4k
Pill 18 минут назад
Чувства мужчин, презумпция виновности. И тд и тп
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42
Игорь 22 минуты назад
И как он собирается определять меру и степень оскорблённости и подсудности? Откуда такие нардепы повылезали?
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3k
владимир 24 минуты назад
Ну так правильно он сказал. Эти средневековые мракобесы вконец всех задрали своими идиотскими инициативами.
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2k
Илья Полчаса назад
Забыли про детей ! Сказал ребёнку ,что Деда Мороза нет и получи иск за оскорбление чувств ребёнка.
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
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7k
Roman 37 минут назад
Выборы скоро? Чего это они там возбудились?
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3k
RaiJu 44 минуты назад
Ну всё. Институт семьи окончательно разрушен. Сейчас не останется нормальных мужчин.
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19k
Shtoppi 59 минут назад
почему у меня такое ощущение, что этот конкурс там уже на протяжении многих лет происходит, только негласно, а вот теперь ему решились таки предать официальный статус. депики в гд уже давно бредят кто во что горазд, самозабвенно и непринужденно. достаточно посмотреть на законы которые они принимают и инициативы которые они выдвигают, и для тех кто не слаб рассудком все сразу становится ясно и понятно, с кем народу приходится иметь дело.
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5k
Григорий Час назад
да там куча дебилов изображает периодически бурную деятельность перед выборами, а в остальное время унюхаются и трахаются. одна большая дружная шведская семья.
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