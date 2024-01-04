Убийственный счёт лишил жизни пожилую женщину из Италии

Технический прогресс – это не только возможности. Но и ошибки. И некоторые из них могут стать роковыми.
Жительница итальянского города Кампороссо в Лигурии, как и большинство пенсионеров, всегда очень аккуратно и ответственно относилась к оплате счетов за коммунальные услуги. Ничто не предвещало потрясений, но когда Катерина Джовинаццо увидела цифры в квитанции за водоснабжение, то схватилась за сердце.
Сумма долга составила 15 339 евро, что в рублёвом эквиваленте составляет примерно 1,5 млн. При этом коммунальные платежи списывались с банковского счёта Катерины в автоматическом режиме. И банк успел перевести половину суммы на счёт ресурсоснабжающей организации. А также заблокировал средства для перечисления следующего взноса.
Пенсионерка увидела списание, почувствовала себя очень плохо и оказалась в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Ремо. Несмотря на принятые меры, состояние Катерины так и не стабилизировалось. И накануне праздника – католического Рождества женщина скончалась.
Брат умершей Рокко Джовинаццо рассказал местному телеканалу, что незамедлительно взялся за изучение документов, чтобы помочь сестре. Мужчина обратился в компанию Iren, предоставляющую коммунальные услуги, и указал на несоответствие показаний счётчика и суммы начислений.
Представители компании подтвердили ошибку и сообщили, что реальный счёт за период с августа по октябрь должен был быть выставлен на сумму 55 евро. А фотография, поступившая от компании, ответственной за передачу показаний, в действительности принадлежала другому абоненту.
Поставщик вернул платёж за удержанием суммы фактического долга. Но вернуть Катерину уже невозможно. Брат и дети погибшей из-за роковой ошибки сначала решили обратиться в суд. Но потом отказались от этой идеи и задались целью предать случай огласке и поведать о случившемся как можно большему количеству людей.
88-летнюю Катерину похоронили 28 декабря. Мэр Кампороссо высказался о случае как об очень серьёзном эпизоде. А родные надеются, что печальный пример их матери и сестры поможет предотвратить подобные ошибки, ценой которых может стать человеческая жизнь.
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