Убийственный счёт лишил жизни пожилую женщину из Италии

Сумма долга составила 15 339 евро, что в рублёвом эквиваленте составляет примерно 1,5 млн. При этом коммунальные платежи списывались с банковского счёта Катерины в автоматическом режиме. И банк успел перевести половину суммы на счёт ресурсоснабжающей организации. А также заблокировал средства для перечисления следующего взноса.

Пенсионерка увидела списание, почувствовала себя очень плохо и оказалась в отделении интенсивной терапии больницы Сан-Ремо. Несмотря на принятые меры, состояние Катерины так и не стабилизировалось. И накануне праздника – католического Рождества женщина скончалась.