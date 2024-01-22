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"Нищие собственники!" Чиновник торгово-промышленной палаты возмутился наличием квартир у малоимущих

"Нищие собственники!" Чиновник торгово-промышленной палаты возмутился наличием квартир у малоимущих

Автор:
22 января 2024 23:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Андрей Широков   ЖКХ   нищие   ошибка   приватизация   собственники   торгово-промышленная палата   чиновник   
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Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков в интервью изданию aif.ru назвал массовую приватизацию жилья самой большой ошибкой «девяностых», посетовал на низкую плату за общедолевую стоимость и предложил провести "деприватизацию", отселив малоимущих в арендное жилье.

Большинство населения страны не способно платить за содержание жилья суммы, требуемые для его нормальной эксплуатации. Об этом в интервью aif.ru сказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества – 25 рублей за кв. метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за «квадрат»

, – добавил эксперт.

По его словам, недофинансирование приводит к деградации инфраструктуры, однако повысить плату власти не могут, так как «народ не поймет». Возможно, приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х, считает Широков.

так как она породила «огромный класс нищих собственников».

«[собственников] не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт.

, – пояснил он.

По словам Андрея Широкова, при нынешнем уровне развития экономики больше половины россиян – 60% – должны были бы арендовать жилье, а не иметь собственные квартиры. Эксперт добавил, что государство всех «загнало в частную собственность и продолжает это делать дальше с помощью ипотеки».

В качестве альтернативы он предложил деприватизировать (слава богу, пока в добровольном порядке, - прим.ред.) часть квартир, чтобы создать рынок арендного субсидированного жилья, которое, в первую очередь, будут предоставлять малоимущим.

«Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», – заключил чиновник.

Источник:

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Метки: Андрей Широков   ЖКХ   нищие   ошибка   приватизация   собственники   торгово-промышленная палата   чиновник   
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23  комментария
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34k
Korolev 57 минут назад
Они никогда не нажрутся. Или коммунизм, или нам п#зда, товарищи...
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854
Виктор Чикалев 7 минут назад
Охренел барыга.
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21k
иванов дмитрий 12 минут назад
Вроде взрослый дядька.
Должность какую то большую занял, а рассуждает как тупая блондинка из анекдота.
Если у государства сейчас не хватает денег даже на самые аварийные ремонты в ЖКХ, а у людей нет денег чтобы оплачивать больше - что изменится если жилье будет арендным? Откуда возьмётся больше денег?
Или он так хитрожопо предлагает,
Тем у кого 3х комнатная - 2х комнатную и коммунальные квартиру вместо отдельных и тд.???
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31k
Юрьевич 15 минут назад
Самой большой ошибкой была вообще приватизация. В результате этой приватизации появились сверхбогатые собственники бывшего народного добра и да, нищие собственники своих кровно заработанных квартир!
Если уж решили проводить деприватизацию, то начните с олигархов, которые ограбили народ в 90-е! Деприватизируйте огромные металлургические комбинаты, которые строили всей страной, нефтянку и энергетику! Глядишь и нищих квартировладельцев не станет!
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11k
JeanLuk Полчаса назад
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16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
Деприватизация - это мудро и хорошо. Только тогда деприватизировать все. Включая знергетику, промышленность и нефте-, газопромыслы. Даешь национализацию!!!
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11k
BarOb 39 минут назад
Бороться с этим нужно повышением зарплат, хотя бы до половины от уровня развитых стран.
А деприватизацию начинать с фабрик и заводов. И председатели будут нужны в колхозах, а не торгово-промышленных палатах
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38k
albedo 44 минуты назад
Автор.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации -
НЕгосударственная некоммерческая организация, созданная в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности.

Не стоит обращать внимания на идиотизм коммерсов.
Они еще и не такую чушь несут.
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14k
Алексей 49 минут назад
И самое обидное, что за подобные заявления, чиновник не несет никакую ответственность...
Хотя "разжигание" налицо
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1k
Александр 50 минут назад
Деприватизировать тогда нужно всё и этот дядечка, скорее всего, окажется на помойке или в тюрьме.
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5k
Fishki_surfer 52 минуты назад
Арендовать всегда дороже, чем владеть.
Если нет денег на поддержание жилья, то откуда они возьмутся на аренду?
Видимо, начальники надеются на гос-субсидии для поддержания жилого фонда с последующим их распилом и воровством.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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