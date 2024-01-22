"Нищие собственники!" Чиновник торгово-промышленной палаты возмутился наличием квартир у малоимущих

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков в интервью изданию aif.ru назвал массовую приватизацию жилья самой большой ошибкой «девяностых», посетовал на низкую плату за общедолевую стоимость и предложил провести "деприватизацию", отселив малоимущих в арендное жилье.
Большинство населения страны не способно платить за содержание жилья суммы, требуемые для его нормальной эксплуатации. Об этом в интервью aif.ru сказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.
Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества – 25 рублей за кв. метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за «квадрат»
, – добавил эксперт.
По его словам, недофинансирование приводит к деградации инфраструктуры, однако повысить плату власти не могут, так как «народ не поймет». Возможно, приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х, считает Широков.
так как она породила «огромный класс нищих собственников».
«[собственников] не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт.
, – пояснил он.
По словам Андрея Широкова, при нынешнем уровне развития экономики больше половины россиян – 60% – должны были бы арендовать жилье, а не иметь собственные квартиры. Эксперт добавил, что государство всех «загнало в частную собственность и продолжает это делать дальше с помощью ипотеки».
В качестве альтернативы он предложил деприватизировать (слава богу, пока в добровольном порядке, - прим.ред.) часть квартир, чтобы создать рынок арендного субсидированного жилья, которое, в первую очередь, будут предоставлять малоимущим.
«Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», – заключил чиновник.
Источник:
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Должность какую то большую занял, а рассуждает как тупая блондинка из анекдота.
Если у государства сейчас не хватает денег даже на самые аварийные ремонты в ЖКХ, а у людей нет денег чтобы оплачивать больше - что изменится если жилье будет арендным? Откуда возьмётся больше денег?
Или он так хитрожопо предлагает,
Тем у кого 3х комнатная - 2х комнатную и коммунальные квартиру вместо отдельных и тд.???
Если уж решили проводить деприватизацию, то начните с олигархов, которые ограбили народ в 90-е! Деприватизируйте огромные металлургические комбинаты, которые строили всей страной, нефтянку и энергетику! Глядишь и нищих квартировладельцев не станет!
А деприватизацию начинать с фабрик и заводов. И председатели будут нужны в колхозах, а не торгово-промышленных палатах
Торгово-промышленная палата Российской Федерации -
НЕгосударственная некоммерческая организация, созданная в целях развития предпринимательства, экономической и внешнеторговой деятельности.
Не стоит обращать внимания на идиотизм коммерсов.
Они еще и не такую чушь несут.
Но воспринимать всерьез БРЕД коммерсов - себя не уважать.
Экономика - не наука, а научноподобные знания.
Хотя "разжигание" налицо
Он коммерс в якобы некоммерческой организации коммерсантов.
К государству НИКАКОГО отношения не имеет.
Если нет денег на поддержание жилья, то откуда они возьмутся на аренду?
Видимо, начальники надеются на гос-субсидии для поддержания жилого фонда с последующим их распилом и воровством.
Данная статья - выражение мнения КОММЕРСАНТОВ.
Неважно, кто начал прокидывать пробные шары. Начальники правильную инициативу снизу всегда одобрят...
Начиная от знаменитого при Горбачеве: "Переведи меня хозрасчет".