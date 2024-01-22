"Нищие собственники!" Чиновник торгово-промышленной палаты возмутился наличием квартир у малоимущих

Большинство населения страны не способно платить за содержание жилья суммы, требуемые для его нормальной эксплуатации. Об этом в интервью aif.ru сказал председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков.

Средний по России платеж за содержание общедолевого имущества – 25 рублей за кв. метр в месяц. Это копейки! Платежи должны быть минимум в 4 раза выше, на уровне 100 рублей за «квадрат»

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По его словам, недофинансирование приводит к деградации инфраструктуры, однако повысить плату власти не могут, так как «народ не поймет». Возможно, приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х, считает Широков.

так как она породила «огромный класс нищих собственников».

«[собственников] не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт.

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