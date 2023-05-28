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"Экошизики" выкрасили воды Гранд-канала Венеции в зелёный цвет

"Экошизики" выкрасили воды Гранд-канала Венеции в зелёный цвет

Автор:
28 мая 2023 21:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Зелёный   Италия   венеция   вода   красить   флуоресцеин   экоактивисты   
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В знаменитом Гранд-канале Венеции позеленела вода. Горожане публикуют в соцсетях изумрудно-зеленое пятно возле знаменитого моста Риальто.

Экоактивисты добрались до итальянской жемчужины. На этот раз от их рук и отсутствия мозгов пострадала Венеция: знаменитый Гранд-канал внезапно позеленел и природа в этом совсем не виновата.

Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения инцидента, но по предварительной версии натриевую соль флуоресцеина в воду высыпали экоактивисты, - сообщает AP News.

Местные гондольеры говорят, что видели группу норвежцев, которые разбрасывали брикеты с краской с борта двух лодок.

Экологи происшествием тоже заинтересовались.

Идёт расследование.

От так называемых "экологов" Гранд-канал страдает уже не в первый раз.

В 1968 году аргентинский художник Николас Гарсиа Урибуру также покрасил его воды в зеленый цвет флуоресцентной краской во время 34-й Венецианской биеннале, чтобы повысить экологическую осведомленность.

Источник:

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Метки: Зелёный   Италия   венеция   вода   красить   флуоресцеин   экоактивисты   
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3  комментария
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670
manowar _by 21 минуту назад
Зачем? Подождали бы пару месяцев, и каналы бы сами окрасились...
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18k
Bill Полчаса назад
Только тюрьма. Посадят пару своих "навальных" - ситуация резко изменится.
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326
устал я от вас Полчаса назад
прикольно. Но тёмно бордовое смотрелось бы лучше..
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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