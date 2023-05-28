"Экошизики" выкрасили воды Гранд-канала Венеции в зелёный цвет

В знаменитом Гранд-канале Венеции позеленела вода. Горожане публикуют в соцсетях изумрудно-зеленое пятно возле знаменитого моста Риальто.
Экоактивисты добрались до итальянской жемчужины. На этот раз от их рук и отсутствия мозгов пострадала Венеция: знаменитый Гранд-канал внезапно позеленел и природа в этом совсем не виновата.
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Префект созвал экстренное совещание с полицией для расследования происхождения инцидента, но по предварительной версии натриевую соль флуоресцеина в воду высыпали экоактивисты, - сообщает AP News.
Местные гондольеры говорят, что видели группу норвежцев, которые разбрасывали брикеты с краской с борта двух лодок.
Экологи происшествием тоже заинтересовались.
Идёт расследование.
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От так называемых "экологов" Гранд-канал страдает уже не в первый раз.
В 1968 году аргентинский художник Николас Гарсиа Урибуру также покрасил его воды в зеленый цвет флуоресцентной краской во время 34-й Венецианской биеннале, чтобы повысить экологическую осведомленность.
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