"Экошизики" выкрасили воды Гранд-канала Венеции в зелёный цвет

От так называемых "экологов" Гранд-канал страдает уже не в первый раз.

В 1968 году аргентинский художник Николас Гарсиа Урибуру также покрасил его воды в зеленый цвет флуоресцентной краской во время 34-й Венецианской биеннале, чтобы повысить экологическую осведомленность.