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Это не графика, а ежегодное новогоднее шоу дронов в Пусане

Это не графика, а ежегодное новогоднее шоу дронов в Пусане

Автор:
03 января 2024 12:50
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Дракон   в Пусане   дроны   красота   новогоднее шоу   шоу   
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В этот раз из-за неподходящей погоды его показали с задержкой, уже вечером 1 января, зато туристы и жители смогли увидеть всю красоту в полной мере.

2000 коптеров!

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Метки: Видео   Дракон   в Пусане   дроны   красота   новогоднее шоу   шоу   
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1  комментарий
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Сергей 4 минуты назад
Мечты не сбываются, всё лучшее люди превращают в оружие.
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