Это не графика, а ежегодное новогоднее шоу дронов в Пусане

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В этот раз из-за неподходящей погоды его показали с задержкой, уже вечером 1 января, зато туристы и жители смогли увидеть всю красоту в полной мере.
2000 коптеров!
Полную запись шоу
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