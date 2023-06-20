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Огромного дракона из дронов запустили в небо в Китае

Огромного дракона из дронов запустили в небо в Китае

Автор:
20 июня 2023 07:05
Метки: Видео   Дракон   дроны   красота   пращдник   удивительно   
1096
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Фантастическое шоу дронов показали в китайском городе Шэньчжэне. Сразу 600 летающих аппаратов поднялись в ночное небо.

Большой праздник провели в честь 95-летия Народно-освободительной армии КНР.

Беспилотники двигались с огромной скоростью, раскрашивая небо невероятными яркими вспышками и выстраиваясь в различные фигуры. По команде компьютера эта армада соединялась в объемные фигуры, демонстрируя невероятную слаженность движений.

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Метки: Видео   Дракон   дроны   красота   пращдник   удивительно   
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2  комментария
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Иван 37 минут назад
Здорово, но круче, чем российское шоу дронов на 9 мая, над Ржевским мемориалом советскому солдату, я ещё не видел. Там была 1 000 дронов. https://yandex.ru/video/preview/9602841413020925784https://yandex.ru/video/preview/9602841413020925784
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830
Сергей Полчаса назад
Надо над Москвой такое запустить)
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