Огромного дракона из дронов запустили в небо в Китае

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Фантастическое шоу дронов показали в китайском городе Шэньчжэне. Сразу 600 летающих аппаратов поднялись в ночное небо.
Большой праздник провели в честь 95-летия Народно-освободительной армии КНР.
Беспилотники двигались с огромной скоростью, раскрашивая небо невероятными яркими вспышками и выстраиваясь в различные фигуры. По команде компьютера эта армада соединялась в объемные фигуры, демонстрируя невероятную слаженность движений.
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