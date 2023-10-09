В Сочи завершился масштабный фестиваль бейсджампинга Skypark Base days 2023, участники которого всячески пытались впечатлить гостей своими прыжками. И некоторым это удалось настолько, что очевидцы испугались за жизни парашютистов и написали об этом в соцсетях. В частности, их напугало намеренное запутывание строп парашюта несколькими прыгавшими со скалы спортсменами.

Однако организаторы мероприятия заявили, что никакого риска для бейсджамперов не было, они суперпрофессионалы и действовали в рамках техники безопасности.