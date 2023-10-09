И им это удалось. Очевидцы решили, что спортсмены вот-вот разобьются.
В Сочи завершился масштабный фестиваль бейсджампинга Skypark Base days 2023, участники которого всячески пытались впечатлить гостей своими прыжками. И некоторым это удалось настолько, что очевидцы испугались за жизни парашютистов и написали об этом в соцсетях. В частности, их напугало намеренное запутывание строп парашюта несколькими прыгавшими со скалы спортсменами.
Однако организаторы мероприятия заявили, что никакого риска для бейсджамперов не было, они суперпрофессионалы и действовали в рамках техники безопасности.
"Когда ребята-парашютисты прыгают, они хотят создать шоу, но всё это происходит в рамках техники безопасности. Те спортсмены, которые участвуют в фестивале, суперпрофессиональны. Ситуация на видео, можно сказать, штатная, пощекотали нервы зрителям ребята. На самом деле, это чаще всего часть шоу, всё контролируемо. Есть свои нюансы, но на видео, которое попало в сеть, с точки зрения безопасности всё было окей", — заявили в "Скайпарке", где проходил фестиваль.
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Фестиваль Skypark Base days 2023 проходил с 6 по 8 октября. В последний день соревнований сразу 20 экстремалов совершили прыжок с самого длинного подвесного моста в России в Ахтырское ущелье. Такой прыжок в бейсджампинге называется мультивей и считается настолько же зрелищным, насколько и опасным. У спортсменов на раскрытие парашюта было всего 4 секунды, а также был риск столкнуться друг с другом в полёте. Всего в фестивале принимали участие более трёх сотен спортсменов.
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Напомним, что 6 октября в финале Кубка России по парашютному спорту погиб мастер спорта и член сборной РФ по парашютному спорту Дмитрий Беляев. В отличие от бейсждамперов, он действительно был суперпрофессионалом, но совершил ошибку и разбился.
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По предварительным данным, опытный спортсмен не рассчитал высоту и на большой скорости столкнулся с водной поверхностью.