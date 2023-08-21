19-летняя дочь Хайди Клум поразила папарацци своей фигурой

Дочь немецкой супермодели Хайди Клум отдохнула на яхте своего отца — бизнесмена Флавио Бриаторе.
Лени Клум - 19-летняя модель, дочь знаменитой Хайли Клум. Папарацци засняли Лени на яхте её отца, где она загорала, купалась в бассейне и отлично проводила время в компании друзей и папы.
Девушка надела раздельный купальник на завязках и обычные очки. Но, учитывая выдающиеся формы модели, образ получился вызывающим. Журналисты Daily Mail сочли его не подходящим для обычного отдыха с отцом.
Отец Лени — итальянский плейбой, бизнесмен и менеджер "Формулы 1" Флавио Бриаторе. Он бросил Хайди Клум когда та была ещё беременна. Интересно, что официальный отец Лени — певец Сил, удочеривший ее сразу после рождения.
Кстати, именно Флавио Бриаторе и Хайди Клум герои знаменитого мема со стариком и красавицей.
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