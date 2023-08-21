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19-летняя дочь Хайди Клум поразила папарацци своей фигурой

19-летняя дочь Хайди Клум поразила папарацци своей фигурой

Автор:
21 августа 2023 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Лени Клум   девушки   интересное   красота   фото   хайди клум   шоу бизнес   
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Дочь немецкой супермодели Хайди Клум отдохнула на яхте своего отца — бизнесмена Флавио Бриаторе.

Лени Клум - 19-летняя модель, дочь знаменитой Хайли Клум. Папарацци засняли Лени на яхте её отца, где она загорала, купалась в бассейне и отлично проводила время в компании друзей и папы.

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Девушка надела раздельный купальник на завязках и обычные очки. Но, учитывая выдающиеся формы модели, образ получился вызывающим. Журналисты Daily Mail сочли его не подходящим для обычного отдыха с отцом.

Отец Лени — итальянский плейбой, бизнесмен и менеджер "Формулы 1" Флавио Бриаторе. Он бросил Хайди Клум когда та была ещё беременна. Интересно, что официальный отец Лени — певец Сил, удочеривший ее сразу после рождения.

Кстати, именно Флавио Бриаторе и Хайди Клум герои знаменитого мема со стариком и красавицей.

Если ваш сын спросит, почему он должен учиться, покажите ему эту картинку.

Если ваша дочь спросит, почему она должна учиться, покажите ей эту фотографию.


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Метки: Видео   Лени Клум   девушки   интересное   красота   фото   хайди клум   шоу бизнес   
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8  комментариев
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373
thrashbox 2 часа назад
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26k
AzuveR 6 минут назад
Шизанутые папарацци, из всего хотят высосать сенсацию. Баба,как баба ,с еле заметной талией и двумя бидонами, как она оделась ,их не должно это иппать.
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55k
dima423 22 минуты назад
Ну фигура то так себе...не пропорциональная какая то, и талии нет совсем) Короче если хотели сказать что типа это супер-фигура, то облом)
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16k
Alex 54 минуты назад
Самая обычная... Мне кажется или у нее плечи шире задницы?
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32k
Slonyash 58 минут назад
Фигура у нее плоская, разве что сисяндры большие.
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17k
K7OO 2 часа назад
А почему не написали, как у нее с вилки сорвалась сосиска и упала на палубу? Решили самую главную сенсацию утаить от общественности?
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20k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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