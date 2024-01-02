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В Южной Корее лидера оппозиционной партии ударили ножом в шею

В Южной Корее лидера оппозиционной партии ударили ножом в шею

Автор:
02 января 2024 15:04
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ли Чжэ Мён   Южная Корея   оппозиция   партия   покушение   пресс-конференция   
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Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Южной Кореи Ли Чжэ Мён был ранен неизвестным во время поездки в Пусан. Напавший ударил политика ножом в шею во время пресс-конференции.

На лидера южнокорейской оппозиционной партии напали во время пресс-конференции. Когда Ли Чжэ Мен отвечал на вопросы журналистов, неизвестный ранил политика в шею ножом.

По данным Yonhap, политика ранили в шею во время пресс-конференции. В Пусан Ли Чжэ Мен приехал, чтобы посетить строительную площадку нового аэропорта.

Нападавшего задержали на месте происшествия, а пострадавшего отправили в больницу. На момент транспортировки он оставался в сознании — сейчас о его самочувствии ничего не сообщают.

Для справки: Ли Чжэ Мён — председатель главной оппозиционной партии, в 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов. Но проиграл Юн Сок Ёлю. После чего не раз его критиковал и называл некомпетентным.

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Метки: Ли Чжэ Мён   Южная Корея   оппозиция   партия   покушение   пресс-конференция   
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4  комментария
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Звёздный странник 15 минут назад
Корея?
Ну, а что тут обсуждать-то?
Политический накал не сахар. Страна жёстких позиций. Можно множество версий вывалить.
Месть, борьба за верхушку, кому-то дорогу перешёл, зависть.... Выбирай что хочешь...
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4k
Горожанин 11 минут назад
Мир демократии, либерализма и ненасилия.
Не то что в России. Как либерал-оппозиционный фюрер нажрался и отравился алкоголем - так сразу в стране нет свободы и кругом насилие.
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36k
АнтонПолднев 12 минут назад
Это вам не шутки...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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