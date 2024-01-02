В Южной Корее лидера оппозиционной партии ударили ножом в шею

На лидера южнокорейской оппозиционной партии напали во время пресс-конференции. Когда Ли Чжэ Мен отвечал на вопросы журналистов, неизвестный ранил политика в шею ножом.

По данным Yonhap, политика ранили в шею во время пресс-конференции. В Пусан Ли Чжэ Мен приехал, чтобы посетить строительную площадку нового аэропорта.