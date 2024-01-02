В Южной Корее лидера оппозиционной партии ударили ножом в шею

Лидер ведущей оппозиционной Демократической партии "Тобуро" Южной Кореи Ли Чжэ Мён был ранен неизвестным во время поездки в Пусан. Напавший ударил политика ножом в шею во время пресс-конференции.
На лидера южнокорейской оппозиционной партии напали во время пресс-конференции. Когда Ли Чжэ Мен отвечал на вопросы журналистов, неизвестный ранил политика в шею ножом.
По данным Yonhap, политика ранили в шею во время пресс-конференции. В Пусан Ли Чжэ Мен приехал, чтобы посетить строительную площадку нового аэропорта.
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Нападавшего задержали на месте происшествия, а пострадавшего отправили в больницу. На момент транспортировки он оставался в сознании — сейчас о его самочувствии ничего не сообщают.
Для справки: Ли Чжэ Мён — председатель главной оппозиционной партии, в 2022 году он баллотировался на пост президента Южной Кореи, набрав 47,83% голосов. Но проиграл Юн Сок Ёлю. После чего не раз его критиковал и называл некомпетентным.
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Ну, а что тут обсуждать-то?
Политический накал не сахар. Страна жёстких позиций. Можно множество версий вывалить.
Месть, борьба за верхушку, кому-то дорогу перешёл, зависть.... Выбирай что хочешь...
При демократии все другу другу улыбаются, спрашивают "как дела", а политики ходят в народ пешком или едут на работе на велосипеде.
Вот я хочу у этой либерастни спросить - а Южная Корея - это демократия? А Япония, где не так давно убили Синдзо Абе?
А страны Европы, где на велосипеде ездят исключительно политики уровня мэра деревеньки на 50 жителей, а руководителя страны к простому человеку ближе чем на километр не подпустят?
Это же видимо другое, понимать надо!
Не то что в России. Как либерал-оппозиционный фюрер нажрался и отравился алкоголем - так сразу в стране нет свободы и кругом насилие.