FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9003 поста • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Южная Корея – единственная страна, где все против удаленки

Южная Корея – единственная страна, где все против удаленки

Автор:
31 декабря 2023 10:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Южная Корея   люди   офис   работа   работник   удаленка   
1606
6

После пандемии во всем мире на рынке недвижимости осталась масса свободных офисных помещений. В среднем потребности компаний сократились на 30%. Везде, кроме Южной Кореи, тут спрос на офисные помещения почти 100%.

Всего в центре и офисных зданиях занято 98% помещений класса А, это мировой рекорд даже по сравнению с другими деловыми центрами. В США вообще впервые за 30 лет такой переизбыток свободных деловых помещений.

×
×

А старинную Японию пандемия просто спасла. Там люди стали расселяться из Токио и, как я уже писала, брать исторические дома в деревне под восстановление за копейки.

Люди стали более равномерно расселяться по городам и пригородам везде… кроме Сеула.

Когда все локдауны были сняты, корейцы сами поспешили вернуться на работу в офис. Во всем мире стоимость аренды офисных помещений упала, а в Южной Корее даже выросла на 15%.

Все задаются вопросом, в чем причина такого феномена?

Руководитель отдела исследований по недвижимости CBRE Клер Чой объясняет это культурными особенностями:

Если корейцу дают гибридный выбор – работать дома или из офиса, он воспринимает это, как негласное ожидание от работодателя, чтобы он вернулся работать на свое место.

В Корее не складывается культурная традиция удаленной работы. Если компании можно запретить удаленку, она запретит или предложит условно-гибридный способ работы.

Это связано еще и с иерархичностью в компаниях, где принято контролировать все действия сотрудника. А сделать это удаленно непривычно и сложно.

Да и сами корейцы редко стремятся к удаленке. Они считают, что личные связи, возможность понравиться начальнику приятным отношением, поможет им продвинуться на работе.

Если сравнивать человека, который просто хорошо работает, и человека, который работает и еще неплохо дружит с начальником, жизненных перспектив у второго гораздо больше.

А конкуренция на рабочих местах в Южной Корее огромная, потому никто не хочет рисковать своим местом и карьерой.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Южная Корея   люди   офис   работа   работник   удаленка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
745
FreelancerND 3 часа назад
Вы жилье южнокорейцев видели? А я видел. В офисе тусить лучше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
543
3zo672nyb9t0 48 минут назад
Дикари.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
alex 2 часа назад
Комментарий к фото
девочки на фото слева направо 4, 2, 1, 0
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13
Петр 2 часа назад
Жить для работы или работать чтобы жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 3 часа назад
не знаю, где потребность в офисах сократилась на 30%, в Москве она выросла на 30%.
и аренда в очередной раз чуть не на столько же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 4 часа назад
Не-е, это из солидарности с северными корейцами))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

387404



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Заяц-беляк: почему некоторые хищники предпочитают с ним не связываться
Набирающие популярность в сообществах
Героическая оборона «Хьюстона». Бой в Зондском проливе
Героическая оборона «Хьюстона». Бой в Зондском проливе
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#природа#кино#Суд#интересно#Россия#сарказм#снег
#животные#забавно#люди#в мире#Китай#голая вечеринка#СССР#полиция#яйца#фильм
#факты#Ynews#Новый год#кот#милота#задержание#история#Анастасия Ивлеева#познавательно#кошка
10 удивительных офисных зданий, которые поражают своей уникальностью 10 удивительных офисных зданий, которые поражают своей уникальностью Удалёнка – лучшая и худшая придумка работодателей Удалёнка – лучшая и худшая придумка работодателей Компания Amazon показала офис в здании бывшей тюрьмы Компания Amazon показала офис в здании бывшей тюрьмы Как работает современное рабство в Пакистане Как работает современное рабство в Пакистане Так будут выглядеть работники на удаленке через 70 лет Так будут выглядеть работники на удаленке через 70 лет

На что жалуетесь?

Вернуться