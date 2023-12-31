Южная Корея – единственная страна, где все против удаленки

После пандемии во всем мире на рынке недвижимости осталась масса свободных офисных помещений. В среднем потребности компаний сократились на 30%. Везде, кроме Южной Кореи, тут спрос на офисные помещения почти 100%.
Всего в центре и офисных зданиях занято 98% помещений класса А, это мировой рекорд даже по сравнению с другими деловыми центрами. В США вообще впервые за 30 лет такой переизбыток свободных деловых помещений.
А старинную Японию пандемия просто спасла. Там люди стали расселяться из Токио и, как я уже писала, брать исторические дома в деревне под восстановление за копейки.
Люди стали более равномерно расселяться по городам и пригородам везде… кроме Сеула.
Никто не любит удаленку в Корее
Когда все локдауны были сняты, корейцы сами поспешили вернуться на работу в офис. Во всем мире стоимость аренды офисных помещений упала, а в Южной Корее даже выросла на 15%.
Все задаются вопросом, в чем причина такого феномена?
Руководитель отдела исследований по недвижимости CBRE Клер Чой объясняет это культурными особенностями:
Если корейцу дают гибридный выбор – работать дома или из офиса, он воспринимает это, как негласное ожидание от работодателя, чтобы он вернулся работать на свое место.
В Корее не складывается культурная традиция удаленной работы. Если компании можно запретить удаленку, она запретит или предложит условно-гибридный способ работы.
Это связано еще и с иерархичностью в компаниях, где принято контролировать все действия сотрудника. А сделать это удаленно непривычно и сложно.
Да и сами корейцы редко стремятся к удаленке. Они считают, что личные связи, возможность понравиться начальнику приятным отношением, поможет им продвинуться на работе.
Если сравнивать человека, который просто хорошо работает, и человека, который работает и еще неплохо дружит с начальником, жизненных перспектив у второго гораздо больше.
А конкуренция на рабочих местах в Южной Корее огромная, потому никто не хочет рисковать своим местом и карьерой.
Источник:
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и аренда в очередной раз чуть не на столько же.