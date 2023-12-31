FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8414 постов • 898 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Российский ответ k-pop: планы Яны Рудковской

Российский ответ k-pop: планы Яны Рудковской

Автор:
31 декабря 2023 10:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: k-pop   Видео   Южная Корея   звезды   шоубизнес   яна рудковская   
1619
3
2

Даже в России молодежь уже давно увлечена южнокорейскими k-pop-группами. Это аналог нашего отечественного "Ласкового мая" и "ВИА-Гры".

Если в двух словах, то когда участник коллектива выходит за пределы возраста или решает уделить время семье, обучению или сольной карьере, его просто заменяют другим исполнителем. Поэтому группа может существовать десятилетиями и оставаться популярной у нескольких поколений.

В Южной Корее существует целая фабрика таких групп, и у каждой из них есть собственная фанатская база, а общее количество поклонников составляет десятки миллионов по всему миру.


Этот огромный успех вдохновил продюсера Яну Рудковскую на создание российского аналога k-pop-групп. Идея пришла в голову российскому музыкальному продюсеру после посещения Asian Dragon Fest — фестиваля корейской поп-музыки в Санкт-Петербурге. Учитывая, что из кастинга участников можно создать телевизионное шоу, как это постоянно делается в Южной Корее, то идея выглядит очень многообещающей.


У Рудковской большой опыт успешного продюсирования, благодаря ей в 2005 году Дима Билан победил на "Евровидении", ей принадлежит идея шоу на коньках, а также группа "Градусы".


Недавно Яна объявила о создании собственной ледовой арены. Она также попросила помощи у своих поклонников в выборе названия для новой группы. Однако идею о создании русского аналога южнокорейскому направлению приняли не с восторгом, многие советовали создать свой уникальный продукт, а не заниматься плагиатом.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: k-pop   Видео   Южная Корея   звезды   шоубизнес   яна рудковская   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
A 2 часа назад
"Российский ответ k-pop: планы Яны Рудковской"
Хватит уже давать ответы на вопросы,которые никто не задавал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
397
Александр Шевченко 2 часа назад
Там целая,повернутость на красоте (от косметики и хореографии до увеличения роста через хирургию), тяжело Яне прийдется... я б сказал не реально ... с уровнем нашей эстрады ... спасибо аля киркорову и ему подобным. Но удачи и божьей помощи (тут только чудо спасёт).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Тигран Саркисян 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
87
SeledkinStar 2 часа назад
Что вы доматались до Янки? У нее ж самый крутой плейлист в России по ее словам !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Набрала бывших киргизских рэперов, таксистов и доставщиков еды, и теперь их эксплуатировать будет! Куда ФМС смотрит, это легально вообще?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex 3 часа назад
Фуетень...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
thrashbox 3 часа назад
k-pop, бессмысленный и беспощадный

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
StoneWolf 3 часа назад
"Тяжело быть фронтмэном российской k-pop группы" слёзно заявил Гном Гномыч в одном из своих интервью......................
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95201



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 открытий, которые сделали в океане в 2023 году
10 открытий, которые сделали в океане в 2023 году
В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами
В Красноярске три гражданина РФ снова стали мигрантами
Набирающие популярность в сообществах
"Два, три или пять?" Сколько на самом деле было телеканалов в Советском Союзе?
"Два, три или пять?" Сколько на самом деле было телеканалов в Советском Союзе?
"Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" — советско-индийская экранизация
"Приключения Али-Бабы и сорока разбойников" — советско-индийская экранизация
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересное#природа#кино#Суд#интересно#Россия#сарказм#снег
#животные#забавно#люди#в мире#Китай#голая вечеринка#СССР#полиция#яйца#фильм
#факты#Ynews#Новый год#кот#милота#задержание#история#Анастасия Ивлеева#познавательно#кошка
30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей Хорошо устроились: 15 звёзд, которые вышли замуж за богачей В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска

На что жалуетесь?

Вернуться