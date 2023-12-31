"Российский ответ k-pop: планы Яны Рудковской"

Даже в России молодежь уже давно увлечена южнокорейскими k-pop-группами. Это аналог нашего отечественного "Ласкового мая" и "ВИА-Гры".
Если в двух словах, то когда участник коллектива выходит за пределы возраста или решает уделить время семье, обучению или сольной карьере, его просто заменяют другим исполнителем. Поэтому группа может существовать десятилетиями и оставаться популярной у нескольких поколений.
В Южной Корее существует целая фабрика таких групп, и у каждой из них есть собственная фанатская база, а общее количество поклонников составляет десятки миллионов по всему миру.
Источник:
Этот огромный успех вдохновил продюсера Яну Рудковскую на создание российского аналога k-pop-групп. Идея пришла в голову российскому музыкальному продюсеру после посещения Asian Dragon Fest — фестиваля корейской поп-музыки в Санкт-Петербурге. Учитывая, что из кастинга участников можно создать телевизионное шоу, как это постоянно делается в Южной Корее, то идея выглядит очень многообещающей.
У Рудковской большой опыт успешного продюсирования, благодаря ей в 2005 году Дима Билан победил на "Евровидении", ей принадлежит идея шоу на коньках, а также группа "Градусы".
Недавно Яна объявила о создании собственной ледовой арены. Она также попросила помощи у своих поклонников в выборе названия для новой группы. Однако идею о создании русского аналога южнокорейскому направлению приняли не с восторгом, многие советовали создать свой уникальный продукт, а не заниматься плагиатом.
Источник:
- Космическая помойка: вокруг Земли вращаются 5000 спутников Илона Маска
- В Южной Корее блогерша во время стрима исколола коллегу вилкой ради мести
- Известный КВН-щик Сергей Сивохо находится в критическом состоянии
- 30 звёзд, которые снялись в известных рекламных кампаниях
- В Гонконге стримершу едва не изнасиловали прямо на улице
Хватит уже давать ответы на вопросы,которые никто не задавал!