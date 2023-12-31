"Российский ответ k-pop: планы Яны Рудковской"

У Рудковской большой опыт успешного продюсирования, благодаря ей в 2005 году Дима Билан победил на "Евровидении", ей принадлежит идея шоу на коньках, а также группа "Градусы".

Недавно Яна объявила о создании собственной ледовой арены. Она также попросила помощи у своих поклонников в выборе названия для новой группы. Однако идею о создании русского аналога южнокорейскому направлению приняли не с восторгом, многие советовали создать свой уникальный продукт, а не заниматься плагиатом.