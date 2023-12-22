FISHKINET
Сообщество Криминал 2510 постов • 367 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Питере таможенники задержали партию бананов со спрятанными в них 100 кг кокаина

В Питере таможенники задержали партию бананов со спрятанными в них 100 кг кокаина

Автор:
22 декабря 2023 15:25
Сообщество : Криминал
Метки: Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   вещества   корабль   партия   судно   
1875
3

Фрукты оказались с сюрпризом.

В Санкт-Петербург из Антверпена прибыло судно MSC Guernse. На борту корабля были контейнеры с бананами. По информации таможенной службы, кроме фруктов там было и ещё кое-что.

Сотрудники вскрыли технологические полости и «нашли брикеты с неустановленным веществом в полимерной упаковке коричневого цвета». Кокаин - целых 100 кг.

Прорву веществ изъяли, сейчас идёт разбирательство. Уже возбуждено 2 уголовных дела о контрабанде наркотиков в особо крупном размере.

Ну а ранее двух торговцев этим зельем лишили российского гражданства. Когда их задержали, они были с «весом»: один с 19 свёртками мефедрона, второй - с 3 граммами этого же вещества. Обоих арестовали и признали виновными в приобретении, хранении, перевозке наркотиков в крупном размере, часть 2 статьи 228 УК.

Как раз недавно вступил в силу закон о лишении гражданства за ряд преступлений. Наркоторговцы стали первыми, кто его проверил на себе.

Главное Управление МВД России по г. Москве напоминает, что одним из оснований для прекращения гражданства Российской Федерации служит совершение лицом преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, указанными в статье 24 A3-138, независимо от даты совершения преступления и даты принятия решения о приеме в гражданство Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Так что эти товарищи заработали хороший срок, заодно и лишились российских паспортов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Наркотики   Питер   Санкт-Петербург   вещества   корабль   партия   судно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Владимир 4 часа назад
Че то кучно пошло с "кокосом" Кто то на новый год закупился? Должно быть те же что, на вечеринке Ивлеевой были.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
danieldewitte 2 часа назад
Скрин с бельгийского маркета в телеге. Что такое 100кг?! Один Антверпен из спылесосит за 5мин.


????????? ?????? 20 ???


???????? ??????? ( ??????? )

Weight|price

1g = €70,-

????????? ??????? ( ??????? )

Weight|price

0.5g = €30,-
1g = €60,-
3g = €160,-

???????? ????


Weight|price

1g = €60,-
3g = €170,-

3 ???


Weight|price

1g = €30,-
3g = €70,-
5g = €100,-

???????? ( ??????? & ?????? )


Weight|price

1g = €30,-
3g = €80,-
5g = €100,-

???? ( ????????? / ???? )


Weight|price

1g = €30,-
5g = €100,-

??? 250 ??


Pcs|price

5pcs = €30,-
10pcs = €50,-
100pcs of meer bericht me

?????? / ??????? / ?????


1 strip = €20,-
3 strips=€45,-


Bolivian Base/Bori
1.0G €60
5.0G €220


Heroin/ Duru
1.0G €50

@rapidoos
@rapidoos
@rapidoos
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alex 3 часа назад
У кого-то быдут грустный Новый год
А мид РФ совсем чсто-то загрустил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Игнат Alex 3 часа назад
Пусть мефедрон жрут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
turyst 3 часа назад
12-ти летняя девочка переходит границу Мексики с Соединенными штатами,
неся в руках огромную куклу.
Вдруг из-за кустов выскакивает техасский ренджер, выхватывает из рук
девочки куклу и безжалостно откручивает голову у игрушки.
Неожиданно из куклы начинает сыпаться желтый порошок.
Ренджер спрашивает девочку - Что это?
- Новый детский кокаин!!! - отвечает девочка.
- А почему желтый?
- ТЕПЕРЬ БАНАНОВЫЙ!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
389
Z Z 3 часа назад
Я не пойму - они зелю вообще хотят без праздника оставить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

266810



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников
Лишний, пошлый, гениальный: художник, раздражавший коллег-передвижников
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
Набирающие популярность в сообществах
Буржуи из Disney санкционировали "Один дома", чтобы мы его не смотрели на Новый Год
Буржуи из Disney санкционировали "Один дома", чтобы мы его не смотрели на Новый Год
Евстратий Медников. Особая школа агентов наружного наблюдения
Евстратий Медников. Особая школа агентов наружного наблюдения
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Так и быть, прощаю

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#Юмор#ДТП#кино#собака#забавно#Ynews#фильм
#животные#автомобили#факты#интересно#аварии#Автовсячина#кот#природа#новый год#Великобритания
#в мире#автомир#люди#интересное#авто аварии#подборка#дети#шоу бизнес#Москва#искусство
Подарки к Новому году со скидками Подарки к Новому году со скидками В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу В Перми у борца с наркотиками нашли 200 грамм запрещённых веществ на продажу Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в военкомат Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в... Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков, стрельбой и жёстким задержанием Студент получил 15 тысяч рублей штрафа за гонки с полицейскими: с наездом на двух силовиков,... «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов «А на каком основании?»: в Питере силовики провели рейд по цехам изготовления еды и нашли нелегалов В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция В Питере 248 человек отравилось едой из доставки. В пище была кишечная инфекция

На что жалуетесь?

Вернуться