В Питере таможенники задержали партию бананов со спрятанными в них 100 кг кокаина

В Санкт-Петербург из Антверпена прибыло судно MSC Guernse. На борту корабля были контейнеры с бананами. По информации таможенной службы, кроме фруктов там было и ещё кое-что.

Сотрудники вскрыли технологические полости и «нашли брикеты с неустановленным веществом в полимерной упаковке коричневого цвета». Кокаин - целых 100 кг.